Американский «Золотой купол» в космосе – просто информационная диверсия. Цель которой – напугать китайцев и заставить их потратить деньги, время и ресурсы на меры по противодействию тому, чего не существует. А может быть, попутно напугать и Россию.5 комментариев
Глава ОАК заявил о боевом превосходстве истребителя Су-57
Российский истребитель пятого поколения Су-57 подтверждает превосходство на поле боя над лучшими зарубежными воздушными и наземными вооружениями, сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.
Российский истребитель пятого поколения превосходит лучшие зарубежные воздушные и наземные комплексы на поле боя. Соответствующую информацию озвучил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, передает ТАСС.
Руководитель корпорации подчеркнул уникальный статус отечественной машины. «Су-57 – это единственный самолет пятого поколения, который принимает участие в реальных боевых действиях и подтверждает превосходство на поле боя, в том числе над лучшими зарубежными системами, воздушными и наземными видами вооружений», – сказал Бадеха. Он также добавил, что иностранные заказчики замечают эти успехи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет-разведчик Saab 340.
Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил превосходство этого самолета над зарубежными аналогами.
Американский журнал Military Watch Magazine назвал данную машину наиболее боеспособной среди истребителей пятого поколения.