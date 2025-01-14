Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.10 комментариев
ЕС подтвердил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»
Совет ЕС подтвердил решение о приглашении Швейцарии в проект «военного Шенгена», говорится в соответствующем документе.
Подчеркивается, что включение страны в проект «военной мобильности» по программе Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) обернется значительной «добавочной стоимостью». Совет ЕС официально утвердил решение, «подтверждающее, что участие Швейцарии отвечает условиям программы».
Швейцария подала заявку на участие в сентябре 2024 года. Решение Совета ЕС открывает возможность пригласить Швейцарию в данный проект, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО разрабатывает сухопутные коридоры для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае войны с Россией. Как указывали СМИ, лидеры альянса хотят создать военный эквивалент шенгенской зоны для свободного перемещения военных в границах государств-участников.
Швейцарская народная партия выразила недовольство в адрес министра обороны Виолы Амхерд за ее политику, которая, по их мнению, может отдалить страну от нейтралитета.