12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.8 комментариев
ЕС включил ГАЗ и дальневосточный завод «Звезда» в 22-й пакет санкций
Евросоюз включил в 22-й пакет антироссийских санкций Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), дальневосточный завод «Звезда», Рыбинскую верфь и руководителей предприятий военно-промышленного комплекса.
Евросоюз внес в черный список ПАО «ГАЗ», АО «Дальневосточный завод «Звезда» и Рыбинскую верфь как часть оборонно-промышленного комплекса России, передает ТАСС.
Ограничения введены против генерального директора 81-го бронетанкового ремонтного завода Владимира Белакина. В документе указано, что он оказывает материальную поддержку российскому военно-промышленному комплексу.
Санкции распространены на президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Василия Буренка. Внесение в список означает запрет на въезд в Евросоюз и блокировку активов на его территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.
Брюссель расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.
Европейские власти подготовили ограничения против производства российских ракет.