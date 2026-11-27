Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Парламент Чехии утвердил налог 50% на сверхдоходы нефтяных заводов
Палата депутатов парламента Чехии утвердила закон о введении чрезвычайного налога по ставке 50% на сверхдоходы нефтеперерабатывающих заводов.
Налог по ставке 50% будет взиматься в текущем и следующем годах с прироста маржи предприятий по сравнению с 2025 годом, передает ТАСС со ссылкой на агентство CTK. По оценке министерства финансов республики, только за текущий год эта мера принесет в бюджет около 246,8 млн долларов.
«Речь идет не о прибыли от инноваций или эффективного управления, а о незапланированных сверхдоходах на фоне ситуации на нефтяном рынке», – объяснила введение налога глава Минфина Чехии Алена Шиллерова.
Закон еще должен утвердить Сенат и подписать президент страны. Ожидается, что налог затронет нефтеперерабатывающие заводы в городах Кралупы-над-Влтавой и Литвинов, принадлежащие компании Orlen Unipetrol.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний.
Летом Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно облагать налогом сверхприбыли энергетических предприятий.
В том же месяце министры финансов шести государств ЕС инициировали новые сборы для нефтяных компаний.