Tекст: Денис Тельманов

Налог по ставке 50% будет взиматься в текущем и следующем годах с прироста маржи предприятий по сравнению с 2025 годом, передает ТАСС со ссылкой на агентство CTK. По оценке министерства финансов республики, только за текущий год эта мера принесет в бюджет около 246,8 млн долларов.

«Речь идет не о прибыли от инноваций или эффективного управления, а о незапланированных сверхдоходах на фоне ситуации на нефтяном рынке», – объяснила введение налога глава Минфина Чехии Алена Шиллерова.

Закон еще должен утвердить Сенат и подписать президент страны. Ожидается, что налог затронет нефтеперерабатывающие заводы в городах Кралупы-над-Влтавой и Литвинов, принадлежащие компании Orlen Unipetrol.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний.

Летом Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно облагать налогом сверхприбыли энергетических предприятий.

В том же месяце министры финансов шести государств ЕС инициировали новые сборы для нефтяных компаний.