При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Мерц отверг проект бюджета Евросоюза
Мерц назвал неприемлемым для Германии проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о неприемлемости нынешних предложений по бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы.
Мерц заявил, что нынешние предложения с точки зрения Германии не могут стать основой для окончательной договоренности, передает РИА «Новости».
Саммит лидеров ЕС проходит 26-27 ноября в Брюсселе. На нем планируется обсуждение нового проекта бюджета Евросоюза на следующие семь лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель Европейского совета Антониу Кошта включил налог на цифровые услуги в компромиссный проект европейского бюджета.
В субботу Франция выразила глубокое разочарование новым проектом долгосрочного бюджета объединения.
В начале месяца канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Антониу Кошты внесения существенных изменений в бюджет ЕС.