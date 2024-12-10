Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Немецкая полиция задержала троих подозреваемых в подготовке теракта
В Германии задержаны три человека, подозреваемых в подготовке теракта, в ходе обысков у них были обнаружены автомат, патроны, балаклава и несколько ножей; следователи считают, что мотивом могла быть симпатия к запрещенному в России «Исламскому государству*».
Немецкие правоохранители задержали троих человек, предположительно готовивших террористическую атаку, сообщает РИА «Новости». Подозреваемыми стали двое братьев, 15 и 20 лет, немцев ливанского происхождения из Мангейма, а также 22-летний немец турецкого происхождения из района Верхний Таунус в земле Гессен.
Во время обысков у них были обнаружены автомат с патронами, балаклава, разгрузочный жилет, несколько ножей и мобильные телефоны. Следствие полагает, что братья планировали теракт, руководствуясь религиозно-идеологическими соображениями и симпатией к террористической группировке «Исламское государство*» (ИГ).
Все трое помещены под стражу. Полиция продолжает расследование, выясняя возможные связи подозреваемых с международными террористическими сетями и их возможные планы по осуществлению атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии задержали 28-летнего ливийца, подозреваемого в подготовке теракта на израильское посольство в Берлине, также сообщалось, что в немецком городе Эльмсхорн задержали 17-летнего Эмина Б. по подозрению в подготовке теракта с использованием грузовика в предрождественский период, а в Аугсбурге задержали иракского беженца по подозрению в подготовке теракта.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ