Немецкая полиция задержала троих подозреваемых в подготовке теракта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Немецкие правоохранители задержали троих человек, предположительно готовивших террористическую атаку, сообщает РИА «Новости». Подозреваемыми стали двое братьев, 15 и 20 лет, немцев ливанского происхождения из Мангейма, а также 22-летний немец турецкого происхождения из района Верхний Таунус в земле Гессен.

Во время обысков у них были обнаружены автомат с патронами, балаклава, разгрузочный жилет, несколько ножей и мобильные телефоны. Следствие полагает, что братья планировали теракт, руководствуясь религиозно-идеологическими соображениями и симпатией к террористической группировке «Исламское государство*» (ИГ).

Все трое помещены под стражу. Полиция продолжает расследование, выясняя возможные связи подозреваемых с международными террористическими сетями и их возможные планы по осуществлению атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии задержали 28-летнего ливийца, подозреваемого в подготовке теракта на израильское посольство в Берлине, также сообщалось, что в немецком городе Эльмсхорн задержали 17-летнего Эмина Б. по подозрению в подготовке теракта с использованием грузовика в предрождественский период, а в Аугсбурге задержали иракского беженца по подозрению в подготовке теракта.