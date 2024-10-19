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    Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    64 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    14 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    17 комментариев
    19 октября 2024, 23:35 • Новости дня

    Ливиец задержан в Германии за план атаки на посольство Израиля

    В Германии арестовали ливийца за подготовку нападения на израильское посольство

    Tекст: Денис Тельманов

    В Германии задержали 28-летнего ливийца, подозреваемого в подготовке теракта на израильское посольство в Берлине, после обыска в городах Бернау и Санкт-Августин.

    Правоохранительные органы Германии задержали 28-летнего гражданина Ливии по подозрению в подготовке теракта против израильского посольства в Берлине, передает Bild. Задержание произошло во время операции спецназа полиции в городе Бернау, федеральная земля Бранденбург.

    По данным следствия, подозреваемый прибыл в Германию в ноябре 2022 года и вскоре запросил предоставление убежища, однако его ходатайство было отклонено. Мужчина продолжил оставаться в Германии и проживал в Бернау, несмотря на предписание о депортации.

    Информация о планах ливийца поступила от одной из иностранных спецслужб. Согласно имеющимся данным, он намеревался совершить атаку на израильское дипломатическое представительство и затем скрыться у своего дяди в городе Санкт-Августин, где также прошли обыски. Дядя подозреваемого проходит по делу как свидетель.

    Пресс-служба прокуратуры сообщила, что в Санкт-Августине полицейские допросили свидетелей и собрали возможные доказательства. У подозреваемого конфисковали электронные устройства и носители информации. В воскресенье он предстанет перед судом, который решит вопрос о мере пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция в Копенгагене начала расследование после двух взрывов у здания израильского посольства, информация о пострадавших отсутствует. Взрыв у израильского посольства в Копенгагене произошел в годовщину нападения ХАМАС на Израиль. В Дании двум шведам предъявили обвинения в терроризме после взрывов у израильской дипмиссии в Копенгагене, что стало основанием для усиления контроля на границах со Швецией и Германией.

    19 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Патологоанатом: Синвар убит выстрелом в голову

    Патологоанатом подтвердил смерть Синвара от огнестрельного ранения в голову

    Патологоанатом: Синвар убит выстрелом в голову
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, что подтвердил патологоанатом Хен Кугель, проводивший вскрытие тела лидера движения после его ликвидации израильскими военными.

    Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Патологоанатом Хен Кугель, проводивший вскрытие, сообщил, что смерть наступила от огнестрельного ранения в голову, при этом у Синвара была обнаружена тяжелая черепно-мозговая травма.

    Также Кугель отметил наличие других ранений на теле Синвара, среди которых повреждения от танкового снаряда или ракеты.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Синвар, как главный организатор нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован израильскими военными в секторе Газа 16 октября.

    Ранее военные Израиля сообщили, что Синвар был ликвидирован в результате танкового огня, после того как началась перестрелка. В разведывательной операции по отслеживанию лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка, о чем заявил президент США Джо Байден. Вице-президент Камала Харрис добавила, что помощь оказывал и американский спецназ.

    Накануне палестинское движение ХАМАС официально объявило о гибели своего лидера Яхьи Синвара.

    Между тем президент США Джо Байден на пресс-конференции с Олафом Шольцем назвал его смерть «моментом справедливости», подчеркнув, что «на его руках была кровь многих людей».

    Эксперт отметил что операция по ликвидации Яхьи Синвара не была запланирована Израилем и произошла случайно, хотя и принесла тактическую выгоду для ЦАХАЛа.


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    18 октября 2024, 06:35 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» России и Белоруссии

    Фон дер Ляйен назвала миграционный кризис «гибридной атакой» России и Белоруссии на Финляндию, Польшу и Прибалтику

    Фон дер Ляйен назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» России и Белоруссии
    @ Dwi Anoraganingrum/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Миграционный кризис в Финляндии, Польше и Прибалтике является результатом «гибридной атаки» России и Белоруссии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы видим приток мигрантов в Польшу, мы раньше видели их приток в Финляндию и в государства Балтии. Я могу сказать, что это политическое действие, гибридная атака России и Белоруссии», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Еврокомиссия примет все необходимые меры для поддержки Польши, Финляндии и Прибалтики в их борьбе с миграционной угрозой.

    Лидеры ЕС выпустили итоговое заявление саммита, в котором прямо обвинили Москву и Минск в создании миграционного кризиса. Они заявили, что Россия и Белоруссия якобы злоупотребляют европейскими ценностями, включая право на убежище.

    Было объявлено о намерении усилить миграционный контроль. В ЕС дали понять, что сочтут приемлемыми любые антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией. Также в документе содержится призыв к обеспечению эффективного контроля внешних границ любыми доступными средствами.

    Теперь решение о применении конкретных шагов по усилению контроля предстоит принять Совету ЕС на уровне министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что право на убежище используется как «инструмент гибридной войны». Евросоюз внедрил новый механизм санкций против России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

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    19 октября 2024, 14:02 • Видео
    Главный противник Санду. Кто он?

    В воскресение в Молдавии пройдут президентские выборы, возможно, самые важные в истории страны. Главным противником действующего президента Майи Санду стал бывший генпрокурор Александр Стояногло. Но может ли он победить?

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    18 октября 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться

    Спикер МИД Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться после его реакции на убийство главы ХАМАС

    Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что реакция генсека НАТО Марка Рютте на убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара с учетом истории Нидерландов ее не удивила.

    В своем Telegram-канале дипломат прокомментировала реакцию генсека НАТО, который заявил, что не будет переживать, если это окажется правдой.

    По словам Захаровой, Рютте как бывший премьер-министр Нидерландов может не удивлять подобной реакцией, учитывая «либеральные традиции» страны.

    Она напомнила о событиях 1672 года, когда голландцы убили своего премьер-министра и его брата, после чего съели некоторые части их тел.

    Захарова выразила мнение, что рефлексы каннибализма, присущие западной цивилизации, все еще сильны.

    «Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», – заключила она.

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов.

    Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать лидера ХАМАС Яхью Синвара после нападения 7 октября.

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    18 октября 2024, 13:30 • Новости дня
    В Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен

    Сенатор Джабаров: Слова фон дер Ляйен о причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в ЕС – несусветная глупость

    В Совфеде указали на «несусветную глупость» фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Что бы ни случилось – пролетела ли муха, укусил ли комар – европейские политики во всем винят Россию. Это уже болезнь, имя которой – оголтелая русофобия, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии, которая назвала миграцию в ЕС «гибридной атакой» Москвы и Минска.

    «Урсула фон дер Ляйен будто сошла с ума. Ее слова о причастности России и Белоруссии к миграционному кризису в ЕС – несусветная глупость», – возмутился Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При чем здесь вообще мы? – недоумевает он. – Глава Еврокомиссии пытается обвинить Москву и Минск в том, что мы пропускаем через свою территорию мигрантов? Но ведь Польша, Финляндия и Прибалтика закрыли почти полностью границу».  

     «Что бы ни случилось – пролетела ли муха, укусил ли комар – они во всем винят Россию. Это уже болезнь, имя которой – оголтелая русофобия», – подчеркнул собеседник. По его мнению, оставлять совсем без ответа выпады, подобные тем, что сделала фон дер Ляйен, не стоит. «Безнаказанность порождает еще большие высказывания. Я думаю, что МИД России сумеет остроумно парировать слова главы ЕК», – заключил Джабаров.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала приток мигрантов в Польшу, Финляндию и страны Балтии «гибридной атакой России и Белоруссии». На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС она пообещала обеспечить поддержку этим странам и принять «все меры» для борьбы с миграцией.

    Кроме того, лидеры ЕС выпустили итоговое заявление саммита, в котором прямо обвинили Москву и Минск в создании миграционного кризиса. Они заявили, что Россия и Белоруссия якобы злоупотребляют европейскими ценностями, включая право на убежище.

    Было объявлено о намерении усилить миграционный контроль. В ЕС дали понять, что сочтут приемлемыми любые антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией. Также в документе содержится призыв к обеспечению эффективного контроля внешних границ любыми доступными средствами. Теперь решение о применении конкретных шагов по усилению контроля предстоит принять Совету ЕС на уровне министров.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что право на убежище используется как «инструмент гибридной войны». Евросоюз внедрил новый механизм санкций против России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия.

    Коментарии (14)
    19 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    Захарова назвала дезинформацией слова Борреля об «убийствах» украинских пленных
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о якобы убийствах украинских солдат российскими военными являются дезинформацией, направленной на очернение России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Подобные обвинения со стороны Борреля не обоснованы никакими документальными доказательствами, следует из комментария Захаровой в Telegram-канале МИД России.

    Она подчеркнула, что Киев и его западные союзники не смогли подтвердить список погибших в Буче или имена «украденных детей», а также привела в пример бывшего украинского омбудсмена Людмилу Денисову, которая призналась в фабрикации историй о преступлениях российских военных.

    Мария Захарова напомнила, что в открытых источниках доступны свидетельства преступлений украинских неонацистов и иностранных наемников против пленных российских военнослужащих. При этом, по ее словам, европейские лидеры, включая Борреля, предпочитают их игнорировать.

    Она также заявила, что попытки нанести России стратегическое поражение обречены на провал и добавила, что это уже очевидно многим здравомыслящим людям.

    Ранее  Боррель заявил, что Евросоюз намерен усилить Украину, но указал, что перспектива «принудить Россию» военным путем к перемирию является отдаленной перспективой.

    Политолог Павел Данилин утверждал, что лицемерие Евросоюза на Украине дорого обошлось его дипломатии.

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    17 октября 2024, 10:33 • Новости дня
    Многодетная семья из Латвии сбежала в Белоруссию от преследований властей

    Многодетная семья сбежала из Латвии в Белоруссию из-за дискриминации русскоязычного населения

    Tекст: Вера Басилая

    Семья из Риги с десятью детьми пересекла латвийско-белорусскую границу, воспользовавшись белорусским безвизовым режимом, опасаясь преследования со стороны властей Латвии и дискриминации русскоязычного населения, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

    Многодетная семья, состоящая из двенадцати человек, приняла решение покинуть Латвию из-за усилившейся «дискриминации русскоязычного населения», передает ТАСС.

    Семейная пара, проживающая в Риге, увезла своих десятерых детей из Евросоюза, так как в Латвии у них забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав. По данным белорусских пограничников, подготовка документов для выезда в Белоруссию стала возможной благодаря безвизовому режиму.

    Белорусская сторона оказывает семье необходимую помощь. В настоящее время они направляются в Минск на автобусе, предоставленном пограничной службой. ГПК Белоруссии сообщил, что семья была обрадована поддержкой и возможностью начать новую жизнь.

    Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поддержал идею о продлении безвизового въезда для жителей Латвии, Литвы и Польши. Жители Прибалтики начали массово приезжать в Белоруссию в гости к родственникам и за дешевыми товарами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «тысячи» граждан стран НАТО приходят в российские дипмиссии, чтобы получить документы для переезда в Россию.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

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    17 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о «начале последнего дня» ХАМАС

    Нетаньяху заявил о продолжении операции в Газе после ликвидации главы ХАМАС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ликвидация военными Израиля главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Это было объявлено в ходе телеобращения, которое транслировали основные каналы израильского телевидения. Нетаньяху отметил, что это событие знаменует «начало последнего дня» для ХАМАС, и организация больше не будет править в секторе Газа, передает ТАСС.

    Глава израильского правительства подчеркнул, что военная операция не завершится на ликвидации Синвара и будет продолжена до достижения всех поставленных целей. Одной из таких целей, по его словам, является освобождение удерживаемых радикалами заложников. Нетаньяху также заявил, что Израиль готов сохранить жизнь и дать возможность уйти тем радикалам, которые освободят заложников и сдадутся властям.

    В четверг израильская армия заявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Позже источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов.

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    17 октября 2024, 21:57 • Новости дня
    Байден признался в помощи Израилю в ликвидации лидера ХАМАС Синвара

    Байден сообщил, что спецслужбы США содействовали поиску и ликвидации Синвара

    Байден признался в помощи Израилю в ликвидации лидера ХАМАС Синвара
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская разведка оказала помощь Израилю в отслеживании лидера ХАМАС Яхьи Синвара после нападения 7 октября, заявил президент США Джо Байден.

    Байден подчеркнул, что вскоре после событий 7 октября он распорядился о совместной работе сотрудников Специальных операций и специалистов по разведке США с израильскими коллегами, сообщает ТАСС.

    «Вскоре после резни 7 октября я поручил сотрудникам Специальных операций и нашим специалистам по разведке работать бок о бок с их израильскими коллегами, чтобы помочь найти и выследить Синвара и других лидеров ХАМАС, скрывающихся в Газе», – заявил Байден.

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов, сообщили СМИ.

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    17 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    В Израиле подтвердили ликвидацию лидера ХАМАС в секторе Газа

    Израильские службы безопасности подтвердили устранение Яхьи Синвара в Газе

    В Израиле подтвердили ликвидацию лидера ХАМАС в секторе Газа
    @ Nidal Alwaheidi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов, сообщили СМИ.

    Как пишет израильская гостелерадиокомпания Kan, по данным источников, эта информация была установлена на основе анализа образцов ДНК, собранных после операции, передает ТАСС.

    Источники Kan отмечают, что установление личности Синвара облегчается тем обстоятельством, что он в прошлом был под стражей в израильских тюрьмах.

    По данным источника телеканала Sky News Arabia, Синвар погиб в результате столкновения с израильскими военными в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Этот инцидент подчеркивает напряженность и продолжающийся конфликт между израильскими силами и палестинскими вооруженными группировками.

    В четверг израильская армия заявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

    Ранее ЦАХАЛ заявил о том, что израильские ВВС успешно провели операцию по устранению двух высокопоставленных членов ХАМАС. В ходе операции были убиты Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, которые отвечали за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу.

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    18 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Зеленскому в ЕС посоветовали иметь запасной план на случай изменения политики США
    Зеленскому в ЕС посоветовали иметь запасной план на случай изменения политики США
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности стран Европейского союза поддерживать Украину, даже если Соединенные Штаты изменят свою политику после проведения президентских выборов. При этом там посоветовали Украине разработать план на случай такого развития ситуации.

    Зеленский на пресс-конференции, транслируемой украинским телемарафоном, подчеркнул, что лидеры стран ЕС выразили необходимость наличия запасного плана в случае изменения вектора политики США. Он отметил, что «все переживают, как закончатся выборы в Соединенных Штатах», и отметил, что лидеры ЕС заверили в готовности взять на себя «все бремя» в такой ситуации, передает ТАСС.

    Зеленский на вопрос о том, не устанет ли Запад оказывать поддержку Украине, ответил, что они не позволят Западу устать, поскольку это их обязанность. «Мы не дадим им устать, мы не имеем на это права», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что утечки из плана Владимира Зеленского указывают на готовность передать природные ресурсы Украины западным странам, что может означать «продажу» государства. Зеленский презентовал в Верховной раде «план победы», который включал приглашение Украины в НАТО и удары по России. Сообщалось, что «план победы» Зеленского совпал с утечками в прессе и включал открытие Западу доступа к природным стратегическим ресурсам Украины.

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    19 октября 2024, 19:42 • Новости дня
    В G7 договорились направить доходы от активов России на помощь Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Доходы от замороженных российских активов планируется направить на поддержку киевского режима, включая военную помощь и восстановление, заявили министры обороны стран G7 после встречи в Неаполе.

    Помощь будут предоставлять в краткосрочной и долгосрочной перспективах в соответствии с правовыми системами стран-членов G7, говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    Министры заявили о намерении продолжать оказание поддержки Украине, включая военную помощь, и поддержали необратимый путь Украины к евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Они также одобрили инициативы, направленные на развитие украинской оборонной промышленности и подготовку сил обороны и безопасности Украины.

    В документе отмечается, что G7 приветствует усилия НАТО и ЕС по долгосрочному развитию и реформированию украинской армии. Приоритетом остается работа над созданием украинских вооруженных сил, совместимых с государствами-членами НАТО.

    Ранее издание Financial Times сообщало, что администрация президента США Джо Байдена готова выделить 20 млрд долларов Украине, что составляет 40% от общей суммы кредита, который в G7 намерены предоставить Украине.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что на встрече G7 в Неаполе планируется обсудить удары по России.

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    18 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    В ХАМАС назвали условия освобождения заложников

    В ХАМАС заявили об освобождении заложников при выводе войск Израиля из Газы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении удерживать заложников до завершения израильской агрессии в секторе Газа и вывода израильских войск из анклава.

    Заложники, которые удерживаются в секторе Газа, не будут освобождены до тех пор, пока Израиль не выведет свои вооруженные силы из этого региона, передает ТАСС, ссылаясь на некролог организации в честь убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Также условием возвращения заложников является освобождение палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ликвидация лидера ХАМАС Яхьи Синвара знаменует начало конца правления этого движения в секторе Газа, а президент США Джо Байден назвал это событие моментом справедливости.

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    18 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    ЕС подтвердил приостановку процесса вступления Грузии в союз

    Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили о приостановке процесса вступления Грузии в союз

    ЕС подтвердил приостановку процесса вступления Грузии в союз
    @ Zurab Tsertsadze/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам саммита в Брюсселе лидеры ЕС заявили, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям, из-за чего процесс вступления страны в союз был фактически приостановлен.

    «Европейский Союз напоминает, что такой курс правительства подрывает движение Грузии в ЕС и по факту останавливает процесс вступления», – говорится в итоговом документе саммита.

    ЕС настаивает, что Грузия должна провести глубокие демократические реформы, чтобы соответствовать требованиям интеграции в ЕС, передает РИА «Новости».

    Евросовет также выразил надежду на проведение свободных и честных парламентских выборов в Грузии, подчеркнув необходимость обеспечения свободного доступа для местных и международных наблюдателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне лидеры стран – членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе приняли заявление о фактической приостановке процесса вступления Грузии в ЕС из-за принятия закона об иноагентах и отступления от рекомендаций Еврокомиссии.

    В октябре председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», запрещающий гей-пропаганду (в России ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено).

    Позднее Брюссель предостерег Тбилиси от фальсификации результатов парламентских выборов, намекнув на возможность применения «белорусского сценария» в случае насилия.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Грузия сможет наладить отношения с Западом после окончания конфликта на Украине, который препятствует этому.

    Коментарии (2)
    18 октября 2024, 01:27 • Новости дня
    Фон дер Ляйен поддержала «план Зеленского» с оговоркой

    Фон дер Ляйен поддержала «план Зеленского» в рамках своей «компетенции»

    Фон дер Ляйен поддержала «план Зеленского» с оговоркой
    @ Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия поддерживает «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, уточнив, что может выражать поддержку только в границах тех вопросов, которые входят в ее «компетенцию».

    «Конечно, мы поддерживаем план победы Зеленского. Я не могу рассуждать о вступлении в НАТО, но в том, что входит в нашу компетенцию, мы можем заверить в нашей полной поддержке», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

    Однако в письменном заявлении по итогам саммита стран ЕС «план победы» Зеленского не упоминается.

    Польский премьер-министр Дональд Туск отметил, что среди лидеров стран ЕС отсутствует единодушие по поводу плана Зеленского. Туск указал, что в «плане» есть «лишь один главный тезис», он касается перспективы членства в НАТО, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский представил свой «план победы» в конфликте на Украине. План состоит из пяти пунктов: приглашение Украины в НАТО «уже сейчас», отмена Западом ограничений на использование дальнобойного оружия, размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета», санкции против России, а также использование полученного военного опыта ВСУ для защиты Европы.

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    18 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал убийство главы ХАМАС Синвара удачной для Израиля случайностью

    Эксперт Ципис: Убийство главы ХАМАС Синвара стало случайностью

    Эксперт назвал убийство главы ХАМАС Синвара удачной для Израиля случайностью
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Операция по ликвидации Яхьи Синвара не была запланирована Израилем. Убийство лидера ХАМАС стало случайностью, пусть и удачной для Израиля с точки зрения тактической операции на территории сектора Газа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее ЦАХАЛ ликвидировал лидера ХАМАС Яхью Синвара. Новым главой палестинской группировки СМИ называют Халеда Машаля.

    «Глава ХАМАС Яхьи Синвар действительно был целью израильских военных, на него шла «охота». Однако ликвидация в Рафахе была случайностью, хотя и удачной для Израиля с точки зрения тактической операции на территории сектора Газа», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности, со ссылкой на собственные данные.

    Он объясняет: военные ЦАХАЛ зачищали дом, в котором оказался Синвар и другие боевики ХАМАС. «То есть эта операция не была запланирована, не было и никаких разведданных», – уточнил собеседник. При этом заявление Джо Байдена о том, что американские спецслужбы содействовали поиску и ликвидации главы палестинской группировки, эксперт счел несколько преувеличенными.

    «Разведки США и Израиля постоянно сотрудничают, и Вашингтон – насколько позволяют ресурсы – делится с еврейским государством информацией. Поэтому, с одной стороны, американский лидер, не соврал. Но с другой, ликвидация Синвара не является результатом сотрудничества сторон. Байден поторопился записать это в копилку своих достижений», – детализировал Ципис.

    Кроме того, по его мнению, не совсем корректно говорить о Халеде Машале как о новом главе ХАМАС. «Он – сподвижник Исмаила Хании. Они оба находились в Катаре. Синвар же был лидером только лишь группы боевиков на территории сектора Газа. Сейчас Машель не сможет заменить его, поскольку руководить оперативно-тактической операцией, находясь за рубежом, невозможно. Поэтому, скорее всего, на днях будет назначен лидер боевиков, который находится непосредственно в Газе», – считает спикер.

    Он полагает, что Машель не рискнет покинуть Катар, где израильские силы – не желая испортить отношения с Дохой – не будут пытаться его ликвидировать. «На мой взгляд, Машеля спрячут, но через несколько лет его будет ждать участь предшественников», – допустил политолог.

    Пока же устранение Синвара негативно скажется на переговорах между Израилем и ХАМАС, прогнозирует собеседник. Более того, по его словам, еврейское государство склоняется к мнению, что переговоры, которые ни к чему не привели в течение года, так и останутся безрезультатными.

    «Полагаю, израильский генштаб сделает так, чтобы ХАМАС прекратил свое сопротивление и сдался, а также предпримет новые попытки найти как можно больше заложников и военнопленных, которые находятся на территории Газы», – заключил Ципис.

    Ранее МИД Израиля подтвердил смерть главы ХАМАС Яхьи Синвара в результате операции ЦАХАЛ. Его гибель премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал «началом конца войны» в секторе Газа.

    По информации ливанского телеканала LBCI, исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС назначен Халед Машаль. Сообщается, что руководство палестинской группировки проинформировало турецких, катарских и египетских посредников, что ее лидер Яхья Синвар был убит в районе Таль аль-Султан в Рафахе и исполнять обязанности главы политического крыла будет Машаль.

    LBCI также сообщает, что убийство Синвара и связанные с этим последствия для переговоров о прекращении огня в секторе Газа обсудили в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

    Машаль занимал пост главы политбюро ХАМАС с 1996 по 2017 год, после чего уступил лидерство Исмаилу Хании. В 1998 году израильские спецслужбы ввели Машалю в Иордании яд и тот впал в кому. Противоядие было предоставлено Израилем в рамках дипломатической сделки с Иорданией.

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