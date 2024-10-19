Ливиец задержан в Германии за план атаки на посольство Израиля

В Германии арестовали ливийца за подготовку нападения на израильское посольство

Tекст: Денис Тельманов

Правоохранительные органы Германии задержали 28-летнего гражданина Ливии по подозрению в подготовке теракта против израильского посольства в Берлине, передает Bild. Задержание произошло во время операции спецназа полиции в городе Бернау, федеральная земля Бранденбург.



По данным следствия, подозреваемый прибыл в Германию в ноябре 2022 года и вскоре запросил предоставление убежища, однако его ходатайство было отклонено. Мужчина продолжил оставаться в Германии и проживал в Бернау, несмотря на предписание о депортации.

Информация о планах ливийца поступила от одной из иностранных спецслужб. Согласно имеющимся данным, он намеревался совершить атаку на израильское дипломатическое представительство и затем скрыться у своего дяди в городе Санкт-Августин, где также прошли обыски. Дядя подозреваемого проходит по делу как свидетель.

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что в Санкт-Августине полицейские допросили свидетелей и собрали возможные доказательства. У подозреваемого конфисковали электронные устройства и носители информации. В воскресенье он предстанет перед судом, который решит вопрос о мере пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция в Копенгагене начала расследование после двух взрывов у здания израильского посольства, информация о пострадавших отсутствует. Взрыв у израильского посольства в Копенгагене произошел в годовщину нападения ХАМАС на Израиль. В Дании двум шведам предъявили обвинения в терроризме после взрывов у израильской дипмиссии в Копенгагене, что стало основанием для усиления контроля на границах со Швецией и Германией.