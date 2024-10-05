В Дании двух шведов обвинили в терроризме из-за взрывов у посольства Израиля

После взрывов у посольства Израиля в Дании двух шведов обвинили в терроризме

Tекст: Вера Басилая

Полиция утверждает, что обвинения в нарушении статьи 114, касающейся терроризма, были выдвинуты на основании найденных доказательств. Расследование дела продолжается в сотрудничестве с полицейской службой разведки Дании, передает РИА «Новости».

Одновременно с этим власти Дании приняли решение усилить контроль на границе со Швецией и Германией. Датская национальная полиция заявила, что меры направлены на предотвращение преступлений, опасных для населения, и будут выражаться в выборочных проверках транспортных средств и пассажиров. Главный инспектор датской полиции Петер Экебьерг отметил, что недавние инциденты подтверждают серьезность террористической угрозы против Дании.

Как ранее сообщал телеканал TV2, городской суд Копенгагена постановил, что обвиняемые останутся под предварительным заключением на 27 дней. Оба шведа отказались признать себя виновными. Также сообщалось, что они могли по предварительному сговору с другими лицами принести пять ручных гранат, две из которых были приведены в действие.

Полиция Дании начала расследование инцидента после двух взрывов у здания израильского посольства в Копенгагене, при этом информация о пострадавших отсутствует.

