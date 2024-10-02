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    Бомбардировка сигаретами ввела в ступор прибалтийских силовиков
    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    Порошенко установил личный рекорд заработка на Украине
    Израиль пообещал нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку
    Иран объяснил массированную атаку на Израиль
    Названо число выпущенных Ираном по территории Израиля ракет
    Эксперт рассказал о реакции ливанского общества на операцию Израиля
    Минфин США ввел санкции против семи россиян
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    41 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    23 комментария
    2 октября 2024, 08:15 • Новости дня

    Взрывы произошли у посольства Израиля в Копенгагене

    В Копенгагене у израильского посольства прогремели два взрыва, полиция начала расследование

    Полиция в Копенгагене начала расследование после двух взрывов у здания израильского посольства, информация о пострадавших отсутствует.

    В Копенгагене рядом с посольством Израиля произошли два взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters. Полицейские начали расследование инцидента, чтобы выяснить причины и организаторов взрывов. По информации агентства, на данный момент сведений о пострадавших не поступало.

    В результате взрывов здания посольства и прилегающие объекты не получили значительных повреждений. Полиция оперативно оцепила район происшествия и призвала жителей избегать посещения этой территории до окончания расследования.

    Правоохранительные органы рассматривают несколько версий случившегося, включая возможность теракта. В настоящее время продолжается сбор улик и анализ записей с камер наблюдения.

    1 октября 2024, 19:23 • Новости дня
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    Видео расправы ВСУ над жителями Курской области обнаружено на камере убитого боевика
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Экшн-камера убитого боевика ВСУ в Курской области запечатлела момент убийства мирных жителей, включая человека в инвалидном кресле.

    Видеозапись, запечатленная на экшн-камере, прикрепленной к каске украинского боевика, была найдена после ликвидации противника в одном из населенных пунктов Курской области, передает РИА «Новости». На кадрах можно увидеть, как украинский боевик, находясь в комнате с зашторенными окнами, обращается к невидимому собеседнику и предлагает ему выйти, после чего делает несколько выстрелов из автомата.

    Перед началом стрельбы слышен крик: «Не стреляйте», после чего огонь ведется по дверному проему, где видно человека в инвалидном кресле. Также в комнате, на полу возле дивана, лежит еще одно тело.

    Собеседник агентства отметил, что внешность и амуниция боевиков указывают на принадлежность к ВСУ, которые могли заниматься разбоями и грабежами. Недалеко от места происшествия был найден внедорожник с ювелирными украшениями в бардачке, эта находка может быть связана с видеозаписью с убийством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России ранее возбудил уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ, подозреваемых в преступлениях против мирных жителей на территории России, таких как обстрелы и убийства в Курской области.

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    1 октября 2024, 20:32 • Новости дня
    Иран объяснил массированную атаку на Израиль

    КСИР: Атака Ирана на Израиль является ответом на гибель Насруллы, Хании и генерала Нилфорушана

    Иран объяснил массированную атаку на Израиль
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран во вторник атаковал Израиль в ответ на гибель генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, лидера ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана, заявили в КСИР.

    КСИР объявил, что атака была направлена на «сердце оккупированных земель», пишет ISNA, передает РИА «Новости».

    Напомним, Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана. По всей израильской территории объявлена воздушная тревога.

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    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

    Коментарии (0)
    1 октября 2024, 21:40 • Новости дня
    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35

    Shafaqna: Иран уничтожил более 20 самолетов F-35 Израиля

    В Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю уничтожено более 20 израильских самолетов F-35, утверждает иранское агентство Shafaqna.

    Как пишет Shafaqna, интернет-сообщения свидетельствуют об уничтожении более 20 израильских F-35, передает РИА «Новости».

    Во вторник Иран запустил сотни ракет по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет. Агентство Fars сообщило, что минимум 80% запущенных Ираном ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля.

    Коментарии (17)
    1 октября 2024, 20:38 • Новости дня
    Названо число выпущенных Ираном по территории Израиля ракет

    The Jerusalem Post: Иран запустил около 400 ракет по территории Израиля

    Названо число выпущенных Ираном по территории Израиля ракет
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Около четырехсот ракет было выпущено по Израилю с иранской стороны, что превысило ожидания о масштабе атаки, указала газета The Jerusalem Post.

    Ранее издание располагало информацией о 102 выпущенных со стороны Ирана ракетах, передает ТАСС.


    Напомним, Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ирана. По всей израильской территории объявлена воздушная тревога.

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    1 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    Минобороны: «Искандер» уничтожил 60 руководителей бригады украинских морпехов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара комплекса «Искандер» по украинским формированиям уничтожено до 60 человек из руководства 37-й бригады морпехов ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по зданию в поселке Великая Александровка в Херсонской области, где проходило совещание командного состава, указало ведомство, передает ТАСС.

    Уничтожены три микроавтобуса, 12 легковых машин и до 60 человек руководящего состава бригады.

    В понедельник Минобороны сообщало, что ударом «Искандера» уничтожены вагоны с боеприпасами ВСУ в Николаевской области.

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    1 октября 2024, 12:17 • Новости дня
    Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 противоправных материалов

    Роскомнадзор отправил администрации мессенджера Discord требование об удалении 947 противоправных материалов, но руководство платформы так и не удалило ряд страниц, сообщили в ведомстве.

    Администрации Discord Inc направили требования об удалении в общей сложности 947 противоправных материалов, в их числе – материалы с детской порнографией и призывами к экстремизму, указало ведомство, передает ТАСС.

    Также в перечне противоправных страниц есть вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганда ЛГБТ, пронаркотический контент.

    За отказ от удаления изображений с детским порно мессенджер оштрафовали на 6 млн рублей.

    До этого Таганский суд Москвы штрафовал Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

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    1 октября 2024, 21:10 • Новости дня
    Дана оценка эффективности ракетного обстрела Израиля Ираном

    Fars: Большинство ракет Ирана достигло целей в Израиле

    Дана оценка эффективности ракетного обстрела Израиля Ираном
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая часть запущенных иранской стороной ракет по израильской территории достигла целей, заявил источник агентства Fars.

    Минимум 80% запущенных Ираном ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля и поразить цели, сказал собеседник Fars, передает ТАСС. По его словам, это лишь первая волна, вскоре должна пройти вторая волна ударов. Вместе с тем израильская армия сообщила, что не ожидает новой атаки.

    Между тем иранский гостелеканал IRIB сообщил, что часть ракет поразили Нецарим в секторе Газа, они попали по большому числу израильских танков.

    Во вторник вечером Иран запустил сотни ракет по Израилю. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.

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    1 октября 2024, 22:13 • Новости дня
    Израиль пообещал нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку

    Израильское ТВ сообщило о намерении ЦАХАЛ нанести мощные удары по целям на Ближнем Востоке

    Израиль пообещал нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирается нанести мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

    «Сегодня ночью ЦАХАЛ нанесет мощные удары по целям по всему Ближнему Востоку», – приводит РИА «Новости» текст сообщения 12-го канала.

    Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что авиация Израиля «продолжает действовать в полную силу», ВВС «продолжат мощно атаковать на Ближнем Востоке, как это происходило в течение последнего года», передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Советник офиса премьер-министра страны Дмитрий Гендельман заявил, что израильская сторона «нанесет удар по любому, кто действует или планирует нанести вред» Израилю.

    Напомним, во вторник Иран провел ракетную атаку в сторону Израиля. По данным Jerusalem Post, всего было выпущено порядка 400 ракет.

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    1 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин
    Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Советский и российский композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни в московской клинике, где находился из-за подозрения на инсульт, сообщили СМИ.

    Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash, Вячеслав Добрынин, композитор и эстрадный певец, ушел из жизни в возрасте 78 лет в одной из московских клиник, куда его госпитализировали с подозрением на инсульт.

    Жена артиста заявила, что Добрынин уже несколько лет не выступал и отказался от гастролей. Она отметила, что семья уделяла особое внимание лечению и поддержанию его жизнедеятельности.

    «Мы делали все возможное, чтобы обеспечить ему необходимый уход», – рассказала супруга.

    Добрынин известен хитами «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану», песни на его музыку исполняли Лев Лещенко, Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и другие певцы и артисты.

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    1 октября 2024, 14:47 • Новости дня
    СМИ: Разработчик ABBYY уволил сотни россиян за один день

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Компания ABBYY неожиданно уволила всех сотрудников с российским гражданством, работающих за рубежом, увольнения прошли одним днем, сообщают Telegram-каналы.

    Разработчик программного обеспечения ABBYY уволил всех сотрудников с российскими паспортами в своих офисах на Кипре, в Белграде и Будапеште, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    Увольнения прошли за один день – 30 сентября, работы лишились несколько сотен человек. Отмечается, что это работавшие за пределами России сотрудники, которым предложили продолжить работу за границей после ухода компании из страны в 2022 году.

    Об увольнениях сотрудникам сообщили на видеоконференции, ее участникам отключили чаты, микрофоны и видео. Одна из работниц пояснила, что после мероприятия у нее отключились все корпоративные доступы.

    Уволенные предположили, что работодатель решил заменить российских сотрудников на индийских. При этом в штаб-квартире компании в Калифорнии сотрудников не увольняли.

    ABBYY основал в 1989 году студент МФТИ Давид Ян. Сейчас компания избегает упоминаний о российском происхождении, а на ее сайте отсутствует русский язык.

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    1 октября 2024, 13:50 • Новости дня
    Кедми: В Ливане не будет гореть так много израильских танков, как это было в 2006 году

    Яков Кедми: Вести военные действия на юге Ливана намного легче, чем в Газе

    Кедми: В Ливане не будет гореть так много израильских танков, как это было в 2006 году
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задача израильской армии – зачистить территорию Южного Ливана до реки Литани. Это примерно 12–15 километров. Скорее всего, будут заняты господствующие высоты, а дальше подразделения ЦАХАЛ точечно уничтожат ракетные установки «Хезболлы», из которых ведется обстрел населенных пунктов на границе, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. Ранее ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге Ливана.

    «Южный Ливан – это преимущественно деревни. В них живут христианское население и мусульмане-шииты. В домах последних «Хезболла» размещала ракетные установки. Делалось это иногда по принуждению, а порой за отдельную плату», – рассказал Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    Он отметил, что оттуда ливанская группировка обстреливала израильские населенные пункты вдоль границы. «Поэтому и было принято решение о начале операции, – уточнил собеседник. – Задача – зачистить территорию до реки Литани. Это примерно 12–15 километров. Скорее всего, будут заняты господствующие высоты, а дальше подразделения ЦАХАЛ точечно уничтожат ракетные установки».

    При этом, как заметил Кедми, Тель-Авив заранее призвал население покинуть дома. Впрочем, в отличие от Газы, южная часть Ливана мало заселена. «Если в анклаве было много гражданских, а также городских построек, то здесь такого нет, а значит, вести военные действия намного легче», – детализировал спикер.

    «Кроме того, не стоит ожидать, что в этот раз в Ливане будет гореть так много танков, как это было в 2006 году. Тогда потери в технике были из-за неправильной, непрофессиональной тактики их использования. С тех пор выводы были сделаны», – отметил аналитик.

    Напомним, в июле-августе 2006 года произошла Вторая ливанская война между Израилем и «Хезболлой», которая на тот момент практически полностью контролировала южные районы Ливана. Конфликт длился 34 дня. В ходе наземной операции ЦАХАЛ смог продвинуться вглубь территории Ливана на 15–20 км, а также выйти к реке Литани. За время операции Израиль, по разным оценкам, потерял от 60 до 150 единиц бронетехники, в том числе до 30 танков, часть из них – безвозвратно.

    «Операция ЦАХАЛ должна привести к тому, что ливанское руководство введет на юг страны свою армию и не позволит «Хезболле» находиться там», – акцентировал экс-руководитель «Натив». Он не исключает, что будут достигнуты некоторые международные соглашения, согласно которым ливанская армия будет подкреплена иностранными войсками, например, французскими. «Но это уже дело Бейрута и Парижа», – добавил Кедми.

    Роль же США в израильской операции политическая, считает он. «Да, они также помогают нам со снарядами, но ведь мы перевели производство боеприпасов в Соединенные Штаты, на американские заводы», – уточнил спикер. Что касается вероятного вступления в войну Тегерана, то, по прогнозам эксперта, это решение будет зависеть «от того, чья возьмет».

    «Такой шаг станет серьезным ударом по иранской экономике и может привести к катастрофе – это понимают многие трезвомыслящие политики. Они же считают, что их армия не способна нанести ущерб Израилю. Но в Тегеране также есть религиозные круги, которые требуют, не считаясь ни с чем, вмешаться в ситуацию», – заключил Кедми.

    Ранее армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в приграничном районе на юге Ливана. Целью «локализованных и целенаправленных рейдов» в сообщении ЦАХАЛ названо уничтожение инфраструктуры «Хезболлы».

    «В соответствии с решением правительства несколько часов назад ЦАХАЛ начал целенаправленную наземную операцию на юге Ливана против целей и инфраструктуры террористической организации «Хезболла» в ряде деревень, находящихся вблизи границы, откуда существует непосредственная угроза израильским поселениям на севере», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    ВВС и артиллерия Израиля оказывают поддержку сухопутным войскам ЦАХАЛ в ходе операции, нанося удары по военным объектам. Утверждается, что операция, получившая название «Северные стрелы», проходит в соответствии с планом, разработанным за последние месяцы Генштабом и Северным командованием. Ее сроки будут зависеть от оценки ситуации, в том числе в секторе Газа.

    Армия Израиля также объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщили, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь по приграничным районам Ливана. По информации телеканала NBC News, ЦАХАЛ развернул около пяти бригад, но, «как ожидается, не все из них перейдут границу».

    Незадолго до объявления операции главы Минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант провели телефонный разговор. В опубликованном на сайте Пентагона пресс-релизе говорится, что Остин поддержал уничтожение объектов ливанской группировки. «Стороны согласились с необходимостью демонтажа военной инфраструктуры вдоль границы, чтобы «Хезболла» не могла проводить атаки в стиле 7 октября на северные общины Израиля», – говорится в сообщении.

    Кроме того, согласно заявлению, Остин ясно дал понять, что Вашингтон готов защищать военнослужащих, партнеров и союзников США перед лицом «угроз со стороны Ирана» и поддерживаемых им движений.

    На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты направят дополнительные войска на Ближний Восток. По ее словам, такие меры необходимы, чтобы усилить безопасность дислоцированных в регионе американских войск, а также обеспечить защиту Израиля при необходимости. Так, в регион будут направлены несколько эскадрилий истребителей и штурмовиков. В частности, речь идет о самолетах F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительном персонале для их обслуживания, передает Associated Press.

    Напомним, 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции «Стрелы севера». В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.

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    1 октября 2024, 19:55 • Новости дня
    Эксперт рассказал о реакции ливанского общества на операцию Израиля против «Хезболлы»

    Эксперт Семенов: Действия Израиля против Ливана сплотили местное население вокруг «Хезболлы»

    Эксперт рассказал о реакции ливанского общества на операцию Израиля против «Хезболлы»
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Ливане по-разному относятся к шиитскому движению «Хезболла», однако мусульмане-сунниты и христиане вряд ли поддержат операцию Израиля на юге страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее популярный на Западе либеральный философ Бернар-Анри Леви заявил, что «Израиль не вторгается в Ливан, он его освобождает», и это якобы исторический момент для арабов и восточных христиан.

    Водораздела между мусульманами-суннитами, христианами и сторонниками шиитского движения «Хезболла» по отношению к операции Израиля нет, считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Он усомнился в том, что некоторые части ливанского общества могут поддержать действия ЦАХАЛ.

    «Та же «Хезболла» воевала в Сирии вместе с «Братьями мусульманами» (террористическая организация, запрещенная в России). У нее сохраняется военный батальон, который называется «Бригада рассвета», и на юге страны они действуют в составе войск «Хезболлы», – напомнил Семенов.

    Кроме того, немало союзников объединения есть и среди местных христиан, а также политических организаций, например, в составе партии «Амаль». «Имеется целая «Коалиция 8 марта», которая, сложилась после «Кедровой революции» 2005 года. Там представлена и «Хезболла», – напомнил спикер.

    С недавних пор движение поддерживают даже ливанские друзы. Это произошло после удара по району Мадждаль-Шамс на севере Голанских высот в июле этого года, тогда погибло более 10 человек. «Часть Голан оккупирована Израилем. В ударе обвиняли «Хезболлу». Но лидер ливанских друзов, которые до этого находились в сложных, а порой и в конфликтных отношениях с «Хезболлой», выступил в поддержку движения. Поэтому вряд ли сейчас в Ливане кто-то поддерживает Израиль», – добавил эксперт.

    Впрочем, Семенов не исключил, что среди христиан были и те, кто порадовался гибели в конце прошлой недели генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате авиаудара Тель-Авива.

    «Я не наблюдал открытой радости по поводу его смерти. Да, у него были противники, но сейчас такая радость сродни самоубийству. Это могут позволить себе лишь какие-нибудь маргиналы. Одно дело, если бы Насрулла погиб в междоусобной войне, сирийском конфликте, но его смерть произошла в борьбе с израильской агрессией. А это в корне меняет дело», – рассказал востоковед.

    Семенов напомнил, что исторически у Тель-Авива имелись союзники среди жителей Южного Ливана, откуда временно были изгнаны местные шииты, которые затем присоединились к «Хезболле». На этой территории при поддержке Израиля даже была создана марионеточная армия. «Но под давлением «Хезболлы» местные произраильские активисты сбежали», – добавил эксперт.

    Христиане в Ливане тоже лишены единства. «Сложно говорить, насколько они готовы поддерживать Тель-Авив. Это неоднородная группа. Кроме православных есть марониты, которые, в свою очередь, тоже разрознены. Но я не думаю, что кто-то из местных открыто начнет выступать за Израиль», – подчеркнул Семенов.

    То же самое можно сказать и о ливанской армии, которая вряд ли будет заодно с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). «В ее рядах есть сунниты, шииты. Если гипотетически допустить, что какие-то бригады из христиан, которые были противниками «Хезболлы» во время гражданской войны, попытаются поддержать ЦАХАЛ, то другие части группы, например, бригады из бойцов движения «Амаль», наоборот, будут за движение, и тогда начнется новая гражданская война», – полагает эксперт.

    Семенов также отреагировал на пост французского либерального философа Бернара-Анри Леви в соцсети X (ранее Twitter, запрещена в России) о том, что «Израиль не вторгается в Ливан, он его освобождает», и назвал операцию «историческим моментом не только для израильтян, но и для ливанцев, арабов и восточных христиан». По мнению эксперта, такая точка зрения не популярна в Бейруте. «Конечно, на Западе пытаются играть на существующих противоречиях, но никто в стране не звал Тель-Авив воевать за них», – напомнил спикер.

    Собеседник особо отметил военный потенциал «Хезболлы». «Основная сила – это пехотные батальоны и дивизии. По самым пессимистичным сообщениям, после подрыва пейджеров пострадали до 15% бойцов. С другой стороны, есть сообщения о том, что ранения получил в основном гражданский персонал движения, а боевые подразделения, несмотря на гибель руководства, продолжают функционировать», – заключил Семенов.

    Напомним, израильские ВВС продолжают наносить точечные удары по Бейруту. Ранее ЦАХАЛ мобилизовал четыре резервные бригады на юге Ливана. В самом Тель-Авиве говорят о проведении «ограниченных рейдов» против «Хезболлы». Как заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, военные планируют провести наземную операцию в максимально сжатые сроки.

    Часть территории вдоль границы с Ливаном объявлена ЦАХАЛ закрытой военной зоной. Параллельно СМИ сообщали, что израильские силы ведут массированный артиллерийский огонь, что вынудило ливанскую армию отойти с нескольких позиций на юге страны. По данным западных СМИ, Тель-Авив проводит разведывательные операции, включая небольшие наземные миссии с участием сил спецназначения, а также развернул около пяти бригад, но, «как ожидается, не все из них перейдут границу».

    Ранее эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД проанализировали разницу между операциями ЦАХАЛ в Газе и в Ливане, и предположили дальнейший ход боевых действий на юге страны.

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    1 октября 2024, 20:17 • Новости дня
    Порошенко установил личный рекорд заработка на Украине

    Экс-президент Украины Порошенко стал богаче на 1 млрд гривен за месяц

    Порошенко установил личный рекорд заработка на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в реестр Росфинмониторинга вместе с сыном Алексеем как экстремистское объединение) заработал за сентябрь 1 млрд гривен. Это его рекорд по доходам – даже до начала СВО Порошенко зарабатывал существенно меньше.

    Бывший президент Украины и олигарх Петр Порошенко за сентябрь установил рекорд по своим заработкам, получив 1 млрд гривен (около 24 млн долларов), пишет украинское издание «Инсайдер». Основным источником дохода украинского олигарха стали проценты за выведенные с Украины средства. В издании отмечают, что такие заработки превратили Порошенко в одного из самых богатых людей Европы, сообщает ТАСС.

    До начала конфликта Порошенко, указывается в статье, зарабатывал около 8 млн гривен (183 тыс. долларов) в месяц. В августе его состояние уже превысило 1 млрд долларов, однако часть этих доходов принадлежит его сыновьям, которые, будучи военнообязанными, покинули страну с началом военных действий и не вернулись.

    Также сообщается, что к концу 2023 года состояние Порошенко достигло 954 млн долларов, тогда как в конце 2022 года оно составляло 730 млн долларов. Еще в 2022 году экс-президент потерял более половины своего состояния, которое оценивалось в 1,6 млрд долларов.

    Ранее стало известно, что Порошенко вошел в десятку богатейших бизнесменов Украины.

    Коментарии (8)
    1 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Джонсон: Елизавета II сознательно откладывала свою смерть
    Джонсон: Елизавета II сознательно откладывала свою смерть
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Елизавета II сознательно пыталась отстрочить свой уход из жизни, чтобы обеспечить мирную передачу власти в Британии, следует из мемуаров экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

    В недавно опубликованных мемуарах бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, раскрывается, что королева Великобритании Елизавета II в последние месяцы своей жизни сознательно откладывала свою смерть. По словам Джонсона, летом 2022 года состояние здоровья королевы начало стремительно ухудшаться, пишет «Газета.Ru».

    Как объяснил личный секретарь королевы Эдвард Янг, Елизавета II понимала, что ей осталось недолго, но была настроена оставаться в здравии, чтобы выполнить свой последний долг. Она хотела проследить за мирной и организованной передачей власти в стране, что стало особенно важным в условиях, когда Британия оставалась без премьер-министра два месяца после отставки Джонсона в июле 2022 года.

    Бывший премьер отметил, что королева Елизавета II, возможно, также стремилась добавить еще одну отставку премьер-министра к своему рекордному перечню смен глав правительства за время ее правления. Это подчеркивает ее приверженность ответственности и долгу даже в столь непростой момент.

    На ваш взгляд
    Сколько лет вы бы хотели прожить при условии, что у вас будет хорошее здоровье и ясный рассудок?





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    Напомним, 8 сентября 2022 года королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.


    Коментарии (5)
    1 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Telegraph: Сотни украинских бойцов оказались в окружении в Угледаре
    Telegraph: Сотни украинских бойцов оказались в окружении в Угледаре
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В окружении российской армии в городе Угледаре в ДНР могут быть сотни украинских военнослужащих, утверждает британское издание Telegraph.

    Российские силы завершают окружение города и ведут наступление, в окружении могут оказаться сотни военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    До этого глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что российские войска заняли южную, западную и восточную части Угледара.

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