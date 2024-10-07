Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.0 комментариев
Новый взрыв прозвучал рядом с посольством Израиля в Копенгагене
Новый взрыв произошел в 500 метрах от посольства Израиля в Копенгагене
В Копенгагене произошел взрыв вблизи израильского посольства, что совпало с годовщиной нападения ХАМАС на Израиль.
В Копенгагене, примерно в 500 метрах от посольства Израиля, произошел новый взрыв, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP. Это событие совпало с годовщиной нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. Полиция Копенгагена уже занимается расследованием инцидента, однако пока нет данных о его связи с предыдущими взрывами, которые произошли у израильского диппредставительства пять дней назад.
Инспектор полиции Копенгагена, Трине Мёллер, отметила, что правоохранители проверяют возможные связи между нынешним взрывом и предыдущими. «Мы, конечно, выясняем, есть ли связь с предыдущим инцидентом рядом с израильским посольством», – сказала она. Однако она подчеркнула, что на данный момент отсутствуют признаки, указывающие на такую взаимосвязь.
Ранее полиция в Копенгагене начала расследование после двух взрывов у здания израильского посольства, при этом информация о пострадавших отсутствует. В Дании двум шведам предъявили обвинения в терроризме после этих взрывов, что стало основанием для усиления контроля на границах со Швецией и Германией.