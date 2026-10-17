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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    17 октября 2026, 18:50 • Новости дня

    Премьер Ирака предложил объединить энергетические сети стран региона

    Ирак выступил с инициативой объединения транспортных сетей стран региона

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Зейди выступил с инициативой интеграции энергетических, транспортных и коммуникационных сетей государств региона для укрепления экономического сотрудничества.

    Объединение инфраструктуры обсуждалось на открытии 52-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Багдаде, передает РИА «Новости».

    «Ирак выступает с инициативой комплексного объединения энергетических сетей, железных дорог, транспортной инфраструктуры и цифровых коммуникаций, развития систем цифровых платежей и торговых платформ, а также интеграции промышленных зон», – заявил премьер-министр.

    Политик пояснил, что этот шаг направлен на обеспечение экономического процветания государств региона и повышение их способности совместно противостоять возникающим вызовам. Кроме того, глава правительства призвал защитить торговые маршруты и обеспечить бесперебойное движение транспорта по международным коридорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти.

    В апреле республика начала транспортировать нефть из Басры в Турцию.

    15 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»

    CNN: США подготовили план удара по Ирану мощной авиабомбой GBU-43/B

    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные подготовили планы возможных ударов по иранской инфраструктуре с применением мощнейшей неядерной авиабомбы GBU-43/B, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ, отмечают СМИ.

    Соединенные Штаты могут использовать самую мощную неатомную бомбу в своем арсенале в случае возобновления ударов по Ирану, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    По данным телеканала, новые планы американских военных предусматривают атаки на энергетическую инфраструктуру и ядерные объекты исламской республики с помощью крупнейшей неядерной бомбы GBU-43/B MOAB, известной как «мать всех бомб». Удары могут быть нанесены в случае, если Трамп распорядится возобновить военные операции до или после промежуточных выборов.

    Американские военные сомневаются, что применение этого оружия позволит достичь стратегических целей на Ближнем Востоке или изменить баланс сил, однако подчеркивают, что такой шаг станет серьезной эскалацией конфликта.

    Во вторник Трамп пообещал в ближайшее время принять решение о дальнейших действиях Вашингтона в отношении Тегерана. При этом портал Axios сообщил, что переговоры США и Ирана о заключении мирного соглашения фактически не ведутся, но окончательно не свернуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные уничтожили в Оманском заливе судно, связанное с Ираном.

    Во вторник Тегеран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с Соединенными Штатами.

    На прошлой неделе Трамп заявил, что получение исламской республикой ядерного оружия угрожало бы крупным американским городам.

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    16 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Заказчик убийства криптобизнесмена Новака в ОАЭ заплатил 800 тыс. долларов

    СК: Заказчик убийства криптобизнесмена Новака в ОАЭ заплатил 800 тыс. долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Заказчик убийства криптобизнесмена Романа Новака и его супруги в ОАЭ передал исполнителям преступления 800 тыс. долларов через тайник, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу Юрий Яшков.

    «Дело в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство. Он передал исполнителям около 800 тыс. долларов за убийство супругов», – заявил Яшков, передает РИА «Новости».

    Из этой суммы бывший сотрудник петербургской милиции Константин Шахт получил 500 тыс. долларов, а двое других исполнителей – Юрий Шарыпов и Владимир Далекин – по 150 тыс. долларов.

    «Деньги передавались исполнителям через закладку. В настоящее время личность заказчика устанавливается», – добавил Яшков. По его словам, Далекин уже скончался в СИЗО после продолжительной болезни.

    Новака и его супругу убили в ОАЭ в 2025 году, их тела закопали в пустыне. В ходе расследования были арестованы трое фигурантов дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один из обвиняемых в убийстве криптобизнесмена Новака в ОАЭ умер в СИЗО.

    В ноябре прошлого года МВД назвало причину убийства семьи российского криптотрейдера в ОАЭ. В том же месяце в Петербурге арестовали подозреваемого в этом преступлении.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    15 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Хуситы выпустили пять ракет по президентскому дворцу в Адене

    Дворец правительства Йемена получил повреждения при ракетном обстреле

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» выпустило пять баллистических ракет по находящемуся в Адене президентскому дворцу.

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» атаковало пятью баллистическими ракетами президентский дворец в Адене, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Отмечается, что город находится под контролем международно признанного правительства Йемена. В результате ракетного удара здание дворца получило повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В прошлом месяце ВВС Саудовской Аравии нанесли 40 ударов по йеменской территории за сутки.

    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии.

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    15 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда

    Аль-Малики: Жертвами атак хуситов на аэропорт Эр-Рияда стали 17 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак йеменских мятежников-хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 17 человек, еще более 330 ранены, сообщил представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики.

    «Семнадцать человек погибли и свыше 330 получили ранения в результате нападений на международный аэропорт имени короля Халида», – заявил аль-Малики, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    Он добавил, что с начала обострения конфликта по территории Саудовской Аравии хуситы выпустили 1104 ракеты и 1135 беспилотников.

    Аль-Малики также сообщил об уничтожении силами коалиции 127 складов мятежников в горах Йемена и множества пусковых установок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг йеменские хуситы пообещали продолжить атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Из-за этих атак министр экономики Японии отменил визит в королевство.

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    15 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Иранская делегация покинула саммит в Баку во время речи президента Израиля

    Tasnim: Иран покинул зал на саммите в Баку при выступлении президента Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Ирана во главе с заместителем министра иностранных дел Каземом Гарибабади ушла из зала на саммите СВМДА в Баку в знак протеста во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога.

    Иранские представители в знак протеста вышли из зала заседания на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку в момент начала речи президента Израиля Ицхака Герцога, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Примеру иранской делегации, во главе которой находится заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади, последовали дипломаты еще 12 государств. В их числе оказались представители Турции, Катара, Саудовской Аравии, Кувейта, Малайзии и Пакистана.

    В настоящее время участницами СВМДА являются 28 стран. Мероприятие проходит 15 октября, российскую сторону на саммите представляет делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Баку с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

    В среду российский министр прибыл в азербайджанскую столицу на саммит СВМДА.

     Дипломатическое ведомство официально анонсировало его участие в этом мероприятии.

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    15 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Глава МИД Турции Фидан покинул зал во время речи президента Израиля

    Представители пяти стран покинули саммит в Баку при выступлении главы Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представители еще нескольких государств покинули зал заседаний на саммите в Баку во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога.

    Во время выступления израильского лидера на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии зал заседаний покинули делегации нескольких государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал NewsPulse.

    Помимо турецкого министра, из помещения вышли представители Ирана, Пакистана, Палестины и Кувейта.

    Отношения между Анкарой и Тель-Авивом резко обострились после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Турецкие власти жестко раскритиковали действия армии обороны Израиля, а в мае 2024 года приостановили торговлю с еврейским государством до прекращения атак на палестинский анклав и обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи. В настоящее время страны поддерживают контакты только по линии спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг иранская делегация также покинула саммит в Баку во время выступления израильского президента.

    В прошлом месяце Турция жестко ответила на слова главы Минобороны Израиля о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

    Летом Анкара призвала к международной политической изоляции еврейского государства.

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    16 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    В Ормузском проливе скопились дрейфующие контейнеры с затонувшего судна

    У Ормузского пролива скопились грузы с затонувшего контейнеровоза GFS Pride

    Tекст: Мария Иванова

    Множество дрейфующих контейнеров и другого плавающего груза скопилось в водах Ормузского пролива рядом с местом недавнего затопления коммерческого судна GFS Pride.

    В четырех морских милях к северо-западу от мыса Рас-эль-Шейх-Масуд наблюдается большое количество плавающего груза, в связи с чем морякам рекомендовано проявлять осторожность во время движения, передает ТАСС со ссылкой на навигационное предупреждение.

    Ряд новостных порталов сообщал, что на поверхности воды оказалось множество коробок с последними моделями iPhone, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

    Ранее сингапурский контейнеровоз GFS Pride затонул у Ормузского пролива после попадания в него снаряда, пишет Reuters. По данным агентства, оператором судна выступает базирующаяся в ОАЭ компания GFS Ship Management FZE.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два торговых судна затонули после обстрелов в Ормузском проливе.

    В среду у пролива пошел ко дну контейнеровоз под флагом Сингапура.

    В понедельник танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в этом районе.

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    15 октября 2026, 22:53 • Новости дня
    При атаке на президентский дворец в Йемене погибли пять человек

    Tекст: Вера Басилая

    Министр здравоохранения и народонаселения Йемена Касем Бхейбах заявил, что в результате удара йеменского мятежного движения «Ансар Алла» по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене погибли пять человек.

    По словам Бхейбаха, пять человек погибли и 16 пострадали в результате террористической атаки хуситов на президентский комплекс Аль-Маашик в Адене, передает ТАСС.

    По данным СМИ, по президентскому дворцу Аль-Маашик было выпущено не менее четырех ракет, в районе комплекса прогремело пять взрывов. Премьер-министр Йемена Шайа аз-Зиндани и члены правительства при атаке не пострадали. Ранее министерство информации республики сообщало о гибели двух сопровождавших премьера лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы выпустили пять ракет по президентскому дворцу в Адене.

    При обстреле резиденции на юге Йемена погибли два человека.

    Во вторник мятежники пригрозили ударами по Эр-Рияду.

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    14 октября 2026, 23:33 • Новости дня
    Военные США уничтожили связанное с Ираном судно в Оманском заливе

    Военные США уничтожили судно в Оманском заливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные Центрального командования США объявили об уничтожении связанного с Ираном судна в Оманском заливе, которое вело разведку и наведение на корабли ВМС США, о чем сказано в аккаунте CENTCOM в соцсети Х.

    «Силы США 6 октября уничтожили судно, связанное с Ираном, которое проводило разведку и наведение на корабли ВМС США в Оманском заливе», – сказано в сообщении.

    Американские военные заявили, что за последние семь месяцев Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана беспорядочно атаковал тысячи гражданских судов, проходящих через региональные воды, помимо кораблей ВМС США.

    «Члены экипажа были благополучно эвакуированы до уничтожения судна типа дау», – добавили они.

    К сообщению было приложено видео, на котором снаряд бьет в центр судна, происходит взрыв и пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана. Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

    Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Омана.

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    16 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Новак назвал кризис на Ближнем Востоке новым вызовом для мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кризис на Ближнем Востоке стал новым вызовом для мировой энергетики из-за проблем с поставками энергоресурсов, заявил вице-премьер России Александр Новак на полях РЭН-2026.

    «Кризис на Ближнем Востоке – это новый вызов, новый шок для мировой энергетики. Наверное, такого никогда не было, когда огромный объем энергетических ресурсов не получил выход на рынки в результате отсутствия нормального судоходства в одной из ключевых артерий мирового нефтяного рынка», – приводит его слова РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил, что сложившаяся ситуация существенно увеличила мировые издержки, повысила стоимость фрахта в разы и стоимость страхования.

    По его словам, это привело к тому, что многие страны – участники мирового рынка принимают новые, фундаментальные решения по выработке новых маршрутов, логистики и созданию запасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники МЭА договорились экстренно высвободить запасы нефти.

    В среду мировые цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

    В понедельник в ОПЕК сочли закономерным мировой кризис на рынке топлива.

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    16 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    Нефтяной танкер с индийскими моряками попал под удар в Ормузском проливе

    Нефтяной танкер с 15 моряками из Индии поражен снарядом в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил, что нефтяной танкер с 15 индийскими моряками был поражен снарядом в Ормузском проливе.

    Нефтяной танкер MT ST 3, на борту которого находились 15 индийских моряков, поражен снарядом в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    Инцидент с судном произошел в пятницу. Кроме того, в среду другой танкер YARA J, на котором находились девять индийских моряков, подвергся атаке беспилотника у побережья Румынии.

    «К счастью, все 24 индийских гражданина на обоих судах находятся в безопасности, погибших или пострадавших нет», – заявил министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал.

    Он добавил, что индийские власти следят за развитием ситуации и поддерживают связь с компаниями, управляющими судами, чтобы обеспечить безопасность обоих экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник другой танкер подвергся атаке в Ормузском проливе.

    В воскресенье два индийских моряка пропали без вести после атаки дрона на танкер в Омане.

    В тот же день танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.

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    16 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    ВМС Ирана обнаружили горящий танкер в Оманском заливе

    Иран обнаружил горящий танкер в Оманском заливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-морские силы Ирана обнаружили нефтяной танкер, на котором возник пожар в запретной зоне Оманского залива, сообщила пресс-служба ВМС иранской армии.

    Обнаруженный горящий танкер находился к востоку от Ормузского пролива, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    По данным ВМС Ирана, судно отключило системы отслеживания и пыталось пройти через запретную зону.

    Иранские военные подчеркнули, что такое движение создает угрозы безопасности других судов. Название танкера и причины возгорания не уточняются.

    В среду американские военные уничтожили связанное с Ираном судно в Оманском заливе. В начале месяца возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть. В сентябре иранские пожарные ликвидировали возгорание на атакованном США танкере.

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    15 октября 2026, 12:43 • Новости дня
    Премьер Испании оценил потери ЕС от конфликта США с Ираном

    Премьер Испании Санчес оценил потери ЕС от войны с Ираном в 100 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что конфликт США и Израиля с Ираном стоил Европейскому союзу более чем 100 млрд евро.

    «Растет дороговизна жизни, в частности цены на энергию, которые подрывают покупательную способность европейцев, конкурентоспособность предприятий и отраслей промышленности», – заявил Санчес по прибытии на саммит ЕС в Брюссель, передает ТАСС.

    США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий на всех фронтах. Однако 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий соглашения в части Ормузского пролива.

    Впоследствии администрация США сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы и переходе к экономическому давлению с помощью санкций. 10 октября президент США не исключил возможности новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сообщалось, что США разработали план удара по Ирану мощнейшей неядерной авиабомбой.

    В понедельник иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удар по супертанкеру в Ормузском проливе.

    На прошлой неделе США расширили санкции против якобы связанных с Ираном компаний и судов.

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    15 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по истребителю Typhoon над провинцией Саада

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы военно-политического движения «Ансар Алла» заявили о сбитом над Йеменом саудовском истребителе Typhoon.

    Представитель йеменских вооруженных сил: истребители F-15 и Typhoon из Саудовской Аравии взлетели с баз в Хамис-Мушайте и Таифе. Ракетные удары саудовской коалиции наносились из Наджрана.

    «Наши силы нанесли удар зенитной ракетой по саудовскому истребителю Typhoon над провинцией Саада», – передает телеканал Al Masirah.

    По словам представителя хуситов, поднявшийся из Таифа истребитель был сразу поражен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки сбитых над Саудовской Аравией ракет хуситов ранили четырех человек.В МИД

    призвали стороны конфликта вокруг Саудовской Аравии к переговорам, отметив, что проведение российско-арабского саммита

    остается на повестке дня.


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    16 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кобяков: Окончания военных действий в Ормузском проливе пока не ожидается

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные действия в Ормузском проливе пока далеки от завершения, продолжается экономическая и политическая борьба за нефтяной рынок, заявил советник президента России Антон Кобяков.

    Окончания боевых действий в Ормузском проливе на данный момент не ожидается. Такое мнение высказал на пресс-конференции в рамках Российской энергетической недели советник президента России Антон Кобяков, пишет ТАСС.

    «Продолжается борьба за Ормуз. Оценки выходящих оттуда объемов сырья разнятся – от довоенных 20 млн баррелей в сутки нынешние отличаются в полтора–два раза. Приводятся данные о 10–13 млн баррелей. В общем-то, окончанием войны там и не пахнет», – заявил Кобяков.

    Советник президента отметил, что до начала конфликта США и Израиля с Ираном через пролив проходило почти 20% мировых поставок СПГ. По его словам, новые мощности вне Персидского залива за март–июнь компенсировали лишь около двух третей выпавших объемов из Катара и ОАЭ.

    Кобяков добавил, что бенефициарами сложившейся ситуации во многом стали американские компании, занимающиеся строительством трубопроводов. Мировой нефтяной рынок, по его мнению, перестал быть эффективным, однако за него идет настоящая экономическая и политическая война.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу Антон Кобяков заявил о наступлении «золотого века» газа.

    В среду Reuters сообщило об атаках Ирана на суда в Ормузе. В тот же день в Ормузском проливе затонул подорвавшийся на мине контейнеровоз.

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    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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