Shafaq News: Ирак начал транспортировать нефть из Басры в Турцию

Tекст: Ольга Иванова

Ирак начал перекачку нефти из южной провинции Басра в Киркук для дальнейшего экспорта по трубопроводу в турецкий порт Джейхан, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shafaq News и представителей Северной нефтяной компании Ирака.

Представитель компании сообщил: «Ирак начал качать нефть из южной провинции Басра в Киркук для экспорта в турецкий порт Джейхан, чтобы увеличить экспортные мощности и компенсировать проблемы, с которыми сталкиваются традиционные маршруты». По его словам, уже около 90 тыс. баррелей нефти из Басры направлено на насосные станции Киркука, что позволит довести общий объем экспорта по этому маршруту примерно до 340 тыс. баррелей в сутки.

Он также отметил, что технические специалисты завершили подготовку к обработке дополнительных объемов нефти без сбоев в текущих операциях. Этот шаг реализуется в рамках усилий по диверсификации экспортных каналов Ирака для минимизации рисков и повышения надежности поставок.

Ранее большая часть иракской нефти поставлялась через южные порты Басры, однако после атак на танкеры в этом районе в марте власти страны временно приостановили морские поставки с юга. Это вынудило Багдад искать альтернативные маршруты, в том числе через сухопутную границу с Сирией и по трубопроводу через иракский Курдистан в Турцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирака ввели форс-мажорный режим на нефтяных месторождениях иностранных компаний из-за проблем с экспортом через Ормузский пролив. Власти Ирака ранее приостановили добычу на крупнейшем в стране месторождении Румейла.