Аракчи заявил об угрозе мировой энергетике от ударов США по Ирану

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аракчи заявил, что удары США по инфраструктуре Ирана могут привести к серьезным последствиям для мировой энергетики и экономики, передает РИА «Новости».

В телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро Аракчи заявил: «Последствия подобной ситуации не будут ограничиваться Ираном и регионом, а будут иметь деструктивное влияние на мировую энергетику и экономику, ответственность за это ляжет исключительно на американские власти и агрессоров».

Министр подчеркнул, что Тегеран даст решительный ответ в случае реализации угроз Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «днем мостов и электростанций» и призвал открыть движение по Ормузскому проливу, иначе, по его словам, «иранцы будут жить в аду».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал угрозы США атаковать энергетику страны «признанием военных преступлений» Вашингтона.

Иранские дипломаты при ООН обвинили США в подстрекательстве к терроризму из-за заявлений Дональда Трампа о готовности уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана.

Официальный представитель штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил о полном закрытии Ормузского пролива в ответ на удары США по иранским электростанциям.