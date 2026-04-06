Аракчи заявил об угрозе мировой энергетике от ударов США по Ирану
Аракчи заявил, что удары США по инфраструктуре Ирана могут привести к серьезным последствиям для мировой энергетики и экономики, передает РИА «Новости».
В телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро Аракчи заявил: «Последствия подобной ситуации не будут ограничиваться Ираном и регионом, а будут иметь деструктивное влияние на мировую энергетику и экономику, ответственность за это ляжет исключительно на американские власти и агрессоров».
Министр подчеркнул, что Тегеран даст решительный ответ в случае реализации угроз Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «днем мостов и электростанций» и призвал открыть движение по Ормузскому проливу, иначе, по его словам, «иранцы будут жить в аду».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал угрозы США атаковать энергетику страны «признанием военных преступлений» Вашингтона.
Иранские дипломаты при ООН обвинили США в подстрекательстве к терроризму из-за заявлений Дональда Трампа о готовности уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана.
Официальный представитель штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил о полном закрытии Ормузского пролива в ответ на удары США по иранским электростанциям.