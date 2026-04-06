Иранский композитор решил поселиться на электростанции для ее защиты

Иранский композитор Гамсари решил поселиться на электростанции для ее защиты
Иранский композитор Али Гамсари решил временно поселиться на электростанции «Дамаванд» в пригороде Тегерана, чтобы предотвратить возможные удары США по важному энергообъекту, сообщили СМИ.
Как передает канал SNN, музыкант опубликовал видеообращение, в котором рассказал о своей инициативе. По словам Гамсари, он останется на территории электростанции, взяв с собой музыкальные инструменты, чтобы работать в уединении и создавать новые композиции, передает ТАСС.
Композитор подчеркнул, что действует как независимый артист, не связанный с политическими движениями, и стремится защитить объект, обеспечивающий половину Тегерана электроэнергией.
Он отметил, что надеется наглядно продемонстрировать идею о том, что музыка – это свет и освещение жизни людей, и его пребывание на станции придаст этим словам новый смысл. По мнению Гамсари, культурные и творческие акции могут привлечь внимание к важности инфраструктурных объектов и необходимости их защиты.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что ВС Ирана нанесли удары по трем израильским авиабазам и нескольким американским военным объектам на Ближнем Востоке, используя беспилотники и ракеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шиитское ополчение в Ираке сообщило об ударах с воздуха со стороны США и Израиля по позициям 4-го полка 14-й бригады, входящей в состав «Аль-Хашд аш-Шааби», дислоцированного в провинции Ниневия на севере Ирака.