Отнявший телефон у москвича мужчина получил ножом в живот

Алексей Дегтярёв

В субботу в переходе поссорились двое москвичей, один мужчина отобрал у второго мобильный телефон, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

В ответ на это владелец телефона применил нож и ударил обидчика в живот. При этом он также пострадал – получил порез щеки.

Пострадавшего с проникающим ранением живота доставили в больницу, медики оценили вред его здоровью как тяжкий.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и в течение суток задержали обоих участников потасовки – жителей Москвы в возрасте 45 и 59 лет.

Возбуждены уголовные дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и по статье о грабеже.

