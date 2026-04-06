Спецназ Британии, Италии и Румынии провел учения JCET-2026 в Молдавии

Tекст: Мария Иванова

Армейский спецназ Британии, Италии и Румынии провел в Молдавии военные учения JCET-2026 совместно с местными подразделениями в период с 23 марта по 3 апреля, передает ТАСС.

По данным Минобороны Молдавии, целью стала отработка взаимодействия и повышение оперативной совместимости контингентов для выполнения специальных миссий.

В рамках JCET-2026 военные организовали совместные стрельбы из различных видов вооружения и выполнили прыжки с парашютом. Кроме того, прошли командирские занятия, тренировки по физической подготовке и отработке навыков оказания медицинской помощи.

За последние годы молдавская армия, в конституции которой закреплен нейтралитет, заметно активизировала участие в учениях с военными стран НАТО. Такое сближение вызывает озабоченность у руководства непризнанного Приднестровья, а также у парламентской оппозиции в Молдавии.

Напомним, в 1994 года Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства и при нынешней власти участились учения с военными США, Великобритании, Германии, Франции и Румынии.

Российский МИД обращал внимание Кишинева на милитаризацию Молдавии и совместные учения ее вооруженных сил с НАТО в противоречие конституционному статусу нейтралитета страны.