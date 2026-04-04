Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Дмитриев спрогнозировал исчерпание запасов топлива в ЕС к 20 апреля
Запасы топлива в Евросоюзе опустеют примерно к 20 апреля, спрогнозировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал, что к 20 апреля запасы топлива в странах Евросоюза будут полностью исчерпаны. По его словам, последние поставки через Ормузский пролив поступят в ЕС примерно одиннадцатого апреля, однако это произойдет в выходной день, и европейские чиновники не станут оперативно контролировать ситуацию, передает ТАСС.
«Настоящий контроль» в ЕС начнется в понедельник, 13 апреля – в так называемый день Урсулы и Каи. К примерно 20 апреля запасы топлива окажутся исчерпаны», – заявил Дмитриев.
Ранее Дмитриев уже выражал мнение, что дальнейшее увеличение стоимости энергоносителей и сырья способно существенно повлиять на экономику стран ЕС и привести к ускорению темпов инфляции.
Дмитриев заявил, что энергетический кризис в ЕС приведет к коллапсу в конце 2026 года, а апрель станет началом осознания масштабов проблемы.
Также Дмитриев предсказал более тяжелые для Евросоюза экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке из-за отказа от российской энергии по сравнению с пандемией COVID-19.