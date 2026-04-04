Дмитриев спрогнозировал исчерпание запасов топлива в ЕС к 20 апреля

Tекст: Вера Басилая

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал, что к 20 апреля запасы топлива в странах Евросоюза будут полностью исчерпаны. По его словам, последние поставки через Ормузский пролив поступят в ЕС примерно одиннадцатого апреля, однако это произойдет в выходной день, и европейские чиновники не станут оперативно контролировать ситуацию, передает ТАСС.

«Настоящий контроль» в ЕС начнется в понедельник, 13 апреля – в так называемый день Урсулы и Каи. К примерно 20 апреля запасы топлива окажутся исчерпаны», – заявил Дмитриев.

Ранее Дмитриев уже выражал мнение, что дальнейшее увеличение стоимости энергоносителей и сырья способно существенно повлиять на экономику стран ЕС и привести к ускорению темпов инфляции.

Дмитриев заявил, что энергетический кризис в ЕС приведет к коллапсу в конце 2026 года, а апрель станет началом осознания масштабов проблемы.

Также Дмитриев предсказал более тяжелые для Евросоюза экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке из-за отказа от российской энергии по сравнению с пандемией COVID-19.