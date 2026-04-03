Рябков заявил о череде кризисов в мире из-за курса США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рябков заявил, что мировую нестабильность вызывает ставка Вашингтона на гегемонизм и применение силы, передает ТАСС.

По его словам, «ставка на исключительность, на гегемонизм, на силовой фактор, она абсолютна в современной политике Вашингтона», что приводит к череде кризисов по всему миру.

Рябков подчеркнул, что Россия, отстаивая верховенство международного права и принцип неделимости безопасности, требует от всех стран учитывать невозможность укрепления собственной безопасности за счет других государств.

Говоря о ситуации на Украине, дипломат отметил, что кратчайший путь к урегулированию – прекращение поставок оружия Киеву со стороны США и НАТО. «Мы неоднократно подчеркивали, что кратчайший путь к прекращению этого кризиса, этого конфликта, этой трагической ситуации – свертывание военно-технических поставок и содействия со стороны США и союзников США по НАТО киевскому режиму», – заявил Рябков. Он также добавил, что российские сигналы регулярно доводятся до Вашингтона, но пока не приносят необходимого результата.

