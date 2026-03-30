Россия и Сербия продлили газовый контракт на три месяца
Вучич сообщил о продлении газового контракта с Россией на три месяца
Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца, сообщил сербский президент Александр Вучич.
Вучич сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых они достигли договоренности о продлении газового контракта между странами на три месяца, передает РИА «Новости».
Президент Сербии подчеркнул, что стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере фармакологии и энергетики, а также участие россиян в сербских проектах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что Белград продолжит придерживаться военного нейтралитета и сохранять традиционные связи с Россией и Китаем.
В декабре Вучич сообщил о достигнутом соглашении с Россией, предусматривающем продолжение поставок газа до конца марта 2026 года.