The Economist сообщил о потере приоритета Украины для США

The Economist: Украина перестала получать приоритетную поддержку США

Tекст: Вера Басилая

В публикации журнала отмечается, что Украина больше не является приоритетом в вопросе американских вооружений, передает ТАСС.

Ранее Киев занимал первое место среди получателей военной поддержки от США при администрации бывшего президента Джо Байдена, однако теперь оказался лишь одним из многих конкурентов за ограниченные американские ресурсы, пишет издание.

Украинские власти, как отмечает журнал, заявили о готовности заплатить любые суммы за зенитно-ракетный комплекс Patriot, но Вашингтон не реагирует на эти обращения. Системе противовоздушной обороны Украины становится сложнее отражать атаки российских беспилотников, говорится в материале.

Кроме того, The Economist подчеркивает, что без переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной украинским подразделениям ПВО, возможно, придется сократить применение ракет-перехватчиков из-за дефицита этого вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе США Дональду Трампу с просьбой увеличить поставки вооружения. Times сообщила, что поставки вооружения Соединенных Штатов на Украину могут прекратиться через шесть месяцев без новых решений о помощи.

