Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.0 комментариев
Times сообщила о возможной остановке поставок оружия Украине
Times: Американские поставки вооружения Киеву закончатся в течение полугода
Поставки вооружения Соединенных Штатов на Украину могут прекратиться через шесть месяцев без новых решений о помощи, пишет газета Times.
Поток американского оружия на Украину прекратится в течение полугода, если Вашингтон не одобрит новые пакеты военной помощи, передает РИА «Новости». Такое предположение опубликовала газета Times со ссылкой на неназванных экспертов из США.
Аналитики отмечают, что после этого срока Киев окажется в невыгодной позиции из-за отсутствия доступа к современным системам вооружения, включая ракетные комплексы Patriot и ATACMS. «Поток американского оружия прекратится в течение шести месяцев. После этого Украина окажется в очевидно невыгодном положении», – приводит издание прямую речь экспертов.
Дополнительные решения о новых поставках могут изменить ситуацию, однако, по данным источников Times, без них военная поддержка будет прекращена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов.
На встрече в Риме президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к главе США Дональду Трампу с просьбой увеличить поставки вооружения.