Times сообщила о возможной остановке поставок оружия Украине

Times: Американские поставки вооружения Киеву закончатся в течение полугода

Tекст: Елизавета Шишкова

Поток американского оружия на Украину прекратится в течение полугода, если Вашингтон не одобрит новые пакеты военной помощи, передает РИА «Новости». Такое предположение опубликовала газета Times со ссылкой на неназванных экспертов из США.

Аналитики отмечают, что после этого срока Киев окажется в невыгодной позиции из-за отсутствия доступа к современным системам вооружения, включая ракетные комплексы Patriot и ATACMS. «Поток американского оружия прекратится в течение шести месяцев. После этого Украина окажется в очевидно невыгодном положении», – приводит издание прямую речь экспертов.

Дополнительные решения о новых поставках могут изменить ситуацию, однако, по данным источников Times, без них военная поддержка будет прекращена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов.

На встрече в Риме президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к главе США Дональду Трампу с просьбой увеличить поставки вооружения.