При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Макрон предсказал провал соглашения по бюджету ЕС в ходе нынешнего саммита
Лидерам стран Евросоюза вряд ли удастся достичь соглашения о бюджете ЕС в ходе текущего саммита Евросовета, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Думаю, можно сказать, что мы не достигнем соглашения в ходе этого Евросовета по вопросу бюджета, пусть даже мы вновь встретимся через несколько часов», – приводит слова Макрона РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, источники сообщили, что дискуссия лидеров стран Евросоюза по семилетнему бюджету объединения на саммите в Брюсселе закончилась безрезультатно.
Ранее Макрон пригрозил заблокировать проект семилетнего бюджета ЕС в случае включения корректирующего механизма взносов для крупнейших доноров.
Исполняющий обязанности премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон предсказал баталию на внеочередном саммите Евросоюза из-за проекта бюджета объединения и споров о финансировании Украины.