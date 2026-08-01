  • Новость часаВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ и буксиру в Одессе и Николаеве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Эксперт: Новый удар по Киеву говорит о качественном скачке в работе разведки
    В России нашли уникальный минерал дороже золота
    МИД Литвы вызвал представителя России после повреждения посольства в Киеве
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем
    Пророссийские хакеры раскрыли личности агентов НАТО
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом её потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    26 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    1 августа 2026, 17:59 • Новости дня

    Пожары во Франции подобрались к скандальной винодельне Питта и Джоли

    Пожары во Франции приблизились к оспариваемой актерами Питтом и Джоли винодельне

    Tекст: Мария Иванова

    Бушующее на юго-востоке европейской страны пламя рискует уничтожить поместье Chateau Miraval, из-за которого бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли ведут долгие судебные разбирательства.

    Огонь вплотную подошел к территории элитного хозяйства на юго-востоке Франции, передает РИА «Новости».

    Местные спасательные службы бросили все силы на защиту дорогостоящего имущества голливудских звезд.

    «Лесные пожары во Франции бушуют недалеко от знаменитого Chateau Miraval Брэда и Анджелины, и пожарным пока удается не допустить распространения пламени на это невероятно дорогое имущество», – отмечает портал TMZ.

    Конфликт вокруг поместья обострился в ноябре 2022 года. Тогда Брэд Питт обратился в суд, обвинив бывшую жену в незаконной продаже своей доли третьему лицу без его ведома. Актеры приобрели эти виноградники еще находясь в браке.

    Знаменитости официально поженились в 2014 году, однако уже через два года объявили о расставании. Окончательно бракоразводный процесс завершился только в 2024 году после многолетних тяжб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Брэд Питт потребовал допроса бизнесмена Юрия Шефлера по делу о продаже доли в общей французской винодельне.

    В прошлом году американский актер предъявил бывшей супруге иск на 35 миллионов долларов из-за несогласованной сделки.

    В конце июля масштабные лесные пожары во Франции привели к ранениям более сотни сотрудников спасательных служб.

    30 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Париж снабжали украинских военных секретными данными для создания безопасных маршрутов обхода российской ПВО при ударах беспилотников вглубь России, пишут британские СМИ.

    Разведывательные данные, предоставленные Соединенными Штатами и Францией, помогли составить карту размещения ПВО для ударов киевского режима, сообщили источники Financial Times передает RT.

    Это позволило украинской стороне достигать целей в глубине территории России, говорится в материале.

    Напомним, американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведывательные данные.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отмечал, что подобная поддержка со стороны Вашингтона помогает украинским военным наводить беспилотники на цели.

    Франция сама в 2025 году заявляла, что использует собственные разведывательные возможности для поддержки украинской армии.

    Комментарии (19)
    31 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Франция стянула войска к границе с Испанией

    Франция стянула войска и дроны к границе с Испанией

    Франция стянула войска к границе с Испанией
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне обострения миграционной обстановки в анклаве Сеута Франция приняла решение усилить приграничный контроль с помощью авиации и подразделений быстрого реагирования, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент республики Эммануэль Макрон распорядился направить дополнительные вооруженные силы для охраны границы с Испанией, передает РИА «Новости». Поводом стала сложная ситуация с нелегалами в испанском городе-анклаве Сеута, который столкнулся с масштабным наплывом людей.

    «Развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники», – написал французский лидер в своей публикации в социальной сети X.

    За сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании назвали массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Мадриду помощь по линии европейского пограничного агентства Frontex.

    Комментарии (11)
    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Лесные пожары парализовали автомобильное движение на юго-западе Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобильное движение на юго-западе Франции серьезно нарушено из-за бушующих лесных пожаров.

    Префектура департамента Атлантические Пиренеи сообщила о перекрытии основной региональной трассы A63/A64, которая соединяет города Биарриц и Байонну с Бордо, передает ТАСС.

    Водителям настоятельно рекомендуется объезжать перекрытый участок с восточной стороны, двигаясь через город По. Кроме того, местные власти предупредили о серьезных затруднениях на дороге, связывающей Байонну с Испанией.

    Для борьбы со стихией в Жиронду стянуты беспрецедентные силы. В тушении самого масштабного пожара в истории страны участвуют около 2,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательной службы, включая специалистов из Швейцарии. Им оказывают поддержку более 1,7 тыс. французских военнослужащих и 1,2 тыс. полицейских, которые отвечают за эвакуацию населения и поддержание порядка в зоне бедствия.

    Напомним, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    В ходе ликвидации природных пожаров в департаменте Жиронда пострадали более сотни сотрудников спасательных служб.

    Из-за масштабного стихийного бедствия организаторы велогонки «Тур де Франс» сократили протяженность финального этапа соревнований.

    Комментарии (0)
    30 июля 2026, 00:59 • Новости дня
    Reuters не исключило отклонения Вашингтоном кандидатуры нового посла Франции

    Reuters: США могут заблокировать назначение нового посла Франции ле Шовалье

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассматривает возможность задержки или полной отмены назначения Орелиана Ле Шовалье новым послом Франции в США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Источники Reuters отмечают, что окончательное решение еще не принято.

    Подобный шаг со стороны Вашингтона считается крайне необычным и может усугубить раскол между союзниками, у которых ранее возникали разногласия из-за тарифов и конфликта вокруг Ирана.

    Президент Эммануэль Макрон уже подал документы на назначение Ле Шовалье, который ранее работал в Елисейском дворце, а сейчас руководит аппаратом министра иностранных дел Франции. Париж рассчитывал завершить процесс к сентябрю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские дипломаты покинули заседание Совета Безопасности ООН во время выступления представителей Франции.

    Политолог Владимир Корнилов объяснил этот дипломатический скандал разногласиями в сфере прав человека.

    В прошлом году французские власти вызвали на беседу заместителя посла США из-за обвинений в адрес Эммануэля Макрона.

    Комментарии (0)
    30 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Аномальная жара унесла жизни почти 10 тыс. жителей Германии

    Жертвами аномальной жары в Германии стали почти 10 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремальные температуры привели к беспрецедентному количеству летальных исходов среди населения европейского государства, достигнув максимальных значений за последние десять лет.

    Катастрофические последствия высоких температур зафиксировали специалисты Института Роберта Коха, передает РИА «Новости».

    Ведомство, входящее в структуру немецкого министерства здравоохранения, опубликовало статистику гибели людей в 2026 году.

    «По состоянию на 19 июля оценочное число летальных исходов, связанных с последствиями жары в Германии, составляет 9,8 тысячи», - говорится в сообщении.

    Эксперты пояснили, что текущий показатель смертности оказался максимальным начиная с 2016 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico оценило избыточную смертность из-за погодных аномалий в Европе в 14 тыс. человек.

    Reuters сообщало о гибели более 5 тыс. немцев из-за рекордной жары.

    Жители Германии массово перешли на ночной образ жизни на фоне аномально высоких температур.

    Комментарии (0)
    30 июля 2026, 06:33 • Новости дня
    Число жертв землетрясения в Японии выросло до 28 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разрушительные подземные толчки в японской префектуре Кумамото унесли жизни почти трех десятков жителей, еще пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил генсек правительства страны Минору Кихара.

    «На момент сегодня 6.30 согласно отчету полиции, число погибших, включая тех, относительно которых выясняется связь их смерти с землетрясением, составила 28 человек», – сказал Кихара, передает РИА «Новости».

    Генсек пояснил, что гибель людей могла наступить как непосредственно во время подземных толчков, так и по косвенным причинам.

    Среди них он назвал обострение хронических заболеваний из-за ночевок в автомобилях без медицинской помощи. Окончательные причины смерти части жертв еще выясняются.

    Кроме того, пять человек остаются в тяжелом состоянии из-за полученных травм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о 13 жертвах землетрясения. В результате серии сильных подземных толчков травмы получили более 50 местных жителей. Два сейсмических удара спровоцировали обрушения зданий и пожары в префектуре Кумамото.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Лесной пожар во Франции спровоцировал взрывы снарядов Второй мировой

    Масштабный лесной пожар во Франции привел к детонации артиллерийских снарядов

    Tекст: Мария Иванова

    Огонь охватил коммуну Ле-Порж, спровоцировав детонацию более 100 старых боеприпасов на заброшенном складе, при этом один из них насквозь пробил жилой дом.

    Стихия бушует на юго-западе страны, кромка пламени растянулась на 240 километров, передает РИА «Новости». Возгорание пока не удалось локализовать.

    «В разгар пожара на пути огня оказался забытый склад снарядов, который, по данным муниципалитета, датируется периодом Второй мировой войны. В ночь на 24 июля коммуна Ле-Порж была охвачена огнем. Пламя высотой более десяти метров пожирало дома, после чего раздался оглушительный грохот, похожий на «грохот войны»», – отмечается в публикации.

    Мэр коммуны Марсьяль Занинетти рассказал, что изначально причиной грохота считали газовые баллоны. Всего местные жители услышали около 100 разрывов. Часть боеприпасов сдетонировала, остальные разлетелись по окрестностям.

    Один отлетевший снаряд пробил жилое здание, однако в результате происшествия никто не пострадал. На место инцидента оперативно прибыли саперы для зачистки территории.

    Европа страдает от рекордной жары, особенно сильно стихия ударила по Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Президент Эммануэль Макрон ранее подчеркивал, что страна столкнулась с беспрецедентным количеством природных возгораний с 1945 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    При тушении масштабных возгораний в департаменте Жиронда пострадали более сотни сотрудников экстренных служб.

    Бушующие лесные пожары парализовали автомобильное движение на юго-западе страны.

    Комментарии (0)
    30 июля 2026, 13:10 • Новости дня
    Аномальная жара унесла жизни почти 3 тыс. британцев

    Жертвами майской и июньской жары в Великобритании стали 2877 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В мае и июне из-за аномально высоких температур в Соединенном Королевстве скончались 2 877 человек, что вдвое больше показателей прошлого года.

    Аномальная жара в Британии в мае и июне стала причиной смерти 2 877 человек, передает РИА «Новости». По данным Агентства по здравоохранению страны (UKHSA), этот показатель вдвое превышает данные за весь прошлый год.

    «За два периода жаркой погоды в мае и июне 2026 года было зарегистрировано 2 877 смертей, связанных с жарой», – говорится в заявлении британского ведомства. Эксперты прогнозируют, что по итогам текущего года будет побит печальный рекорд 2022 года, когда от зноя умерли 2 985 человек.

    В конце июня температура воздуха на юго-востоке Британии достигла 37,3 градуса по Цельсию, установив исторический максимум для этого месяца. Предыдущий рекорд, державшийся с 1976 года, обновлялся несколько раз в течение одной недели. Кроме того, температурный рекорд был зафиксирован и в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильной июньской жары больницы Британии сократили объем плановой помощи.

    В Германии специалисты зафиксировали почти 10 тыс. связанных с высокими температурами летальных исходов.

    В Испании на фоне экстремального потепления скончались свыше 3,8 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    30 июля 2026, 10:14 • Новости дня
    Джордж Клуни экстренно покинул французское поместье из-за пожаров

    People: Джордж и Амаль Клуни эвакуировались из-за пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль покинули поместье на юго-востоке Франции из-за бушующих в регионе масштабных природных пожаров.

    Американский актер Джордж Клуни с супругой Амаль были вынуждены эвакуироваться из своего дома в коммуне Бриньоль, сообщает журнал People со ссылкой на письмо пары мэру города. Информацию об этом передает РИА «Новости».

    Поместье на юго-востоке Франции стало основным местом жительства семьи в 2025 году, тогда же они получили французское гражданство.

    «На данный момент мы понятия не имеем, переживет ли наш прекрасный дом этот ужасный момент... Эвакуируясь из Бриньоля, мы хотели бы подчеркнуть два момента: во-первых, мы надеемся, что вы и жители нашего города в безопасности, и, во-вторых, что Амаль и мы будем делать все, чтобы быть частью этой коммуны и участвовать в ее жизни в дальнейшем, что бы с ней не случилось», – цитирует издание текст обращения.

    Масштабные возгорания лесов во Франции спровоцированы аномальной жарой. Президент страны Эммануэль Макрон ранее заявлял, что этим летом государство столкнулось с рекордным количеством природных пожаров за все время после окончания Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2025 года Джордж Клуни вместе с семьей получил французское гражданство.

    В июле 2026 года аномальная жара спровоцировала масштабные лесные пожары во Франции. Из-за стремительного распространения огня местным властям пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 00:15 • Новости дня
    Посол Нечаев сообщил о тревоге Москвы из-за ядерных учений ФРГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Предстоящие совместные ядерные маневры Берлина и Парижа вызывают серьезную озабоченность в Москве несмотря на заявления немецкого руководства об их безъядерном статусе, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    Руководство Германии на словах декларирует приверженность международно-правовым обязательствам, устанавливающим безъядерный статус страны.

    «Она не имеет, не будет иметь, не производит и не содержит ядерное оружие, как это записано, в частности, в договоре «Два плюс четыре»», – заявил дипломат ТАСС.

    Однако на практике, по его словам, наблюдается сопряжение с ядерными странами. Нечаев уточнил, что с Францией проводятся совместные ядерные миссии и учения, включающие доставку ядерного оружия и дозаправку французских самолетов.

    «Это у нас вызывает определенную озабоченность. Потому что если вы декларируете, что вы не участвуете, и не хотите, и не будете обладать [ядерным оружием], то зачем вот такие упражнения?» – задался вопросом дипломат.

    Нечаев упомянул о наличии нераскрываемых договорных форматов между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном об интенсификации ядерного диалога.

    Ранее агентство DPA сообщало, что осенью планируется участие военнослужащих немецкой армии во французских ядерных маневрах.


    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 11:15 • Новости дня
    Париж усилил контроль на границе с Испанией из-за мигрантов

    Франция усилила контроль на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне массового прорыва марокканских нелегалов в Сеуту французские власти приняли решение немедленно ужесточить проверки на рубежах с соседним государством.

    Париж усиливает проверки на рубежах с Испанией из-за обострения миграционного кризиса в африканском анклаве Сеута, передает РИА «Новости».

    Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы, сотням нелегалов удалось прорваться на испанскую территорию.

    Глава французского МВД Лоран Нуньес прокомментировал происходящее в социальной сети. «В связи с ситуацией, сложившейся в анклаве Сеута, я вчера вечером отдал распоряжение о немедленном усилении пограничного контроля на испанской границе. Кроме того, будут задействованы пограничные силы быстрого реагирования для проведения тщательных проверок», – написал министр.

    В последние дни Сеута столкнулась с резким наплывом мигрантов, которые пробираются в город пешком и вплавь. Для сдерживания толпы Мадрид перебросил туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военных.

    Инцидент вызывает серьезную обеспокоенность в Европе. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за прорыва тысяч нелегалов.

    Глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала недопустимыми кадры массового прорыва мигрантов.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 12:53 • Новости дня
    Вооруженный ножом вор попытался ограбить Минздрав Франции

    Вооруженный преступник попытался украсть семь компьютеров из Минздрава Франции

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже задержали рецидивиста, который проник в министерство здравоохранения и попытался вынести в сумках семь рабочих компьютеров.

    Ранним утром злоумышленник проник в ведомственное здание на проспекте Дюкен, передает РИА Новости.

    «Около 6.00 (7.00 мск) мужчина, вооруженный ножом, проник в здание на проспекте Дюкен… По прибытии он выбросил две сумки с семью рабочими компьютерами», – цитирует французская Figaro источник в полиции.

    Внутрь министерства мужчина попал через обычно запертый аварийный выход. Оказавшись на первом этаже, он успел обыскать около 40 кабинетов, пока не попал в объективы камер видеонаблюдения. Охранники попытались остановить вора, но тот выхватил нож и выбежал на улицу.

    Вскоре патрульный экипаж заметил убегающего преступника и задержал его. При досмотре у мужчины обнаружили набор отмычек. Сейчас он находится под стражей, а полиция выясняет мотивы кражи.

    По предварительным данным, ранее суд уже запретил этому человеку въезжать на территорию Парижа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе двое злоумышленников ограбили высокопоставленного китайского чиновника в Париже.

    Осенью прошлого года преступники похитили бесценные драгоценности из коллекции Наполеона в Лувре.

    В феврале 2025 года вооруженный ножом мужчина напал на прохожих во французском городе Мюлуз.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 06:37 • Новости дня
    Лесные пожары в Красноярском крае сократились почти на 25% за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За минувшие сутки территория, охваченная огнем в лесах Красноярского края, уменьшилась почти на 20 тыс. гектаров, сообщили в лесопожарном центре региона.

    Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась с 92,4 тыс. до 74,8 тыс. гектаров за прошедшие сутки, указали в центре, передает ТАСС.

    Утром в четверг в регионе действовало 130 очагов возгорания.

    «По оперативной информации на 09.39 (5.39 мск) 31 июля 2026 г. на территории края действует лесных пожаров – 143, на общей площади – 74 800 га», – отмечается в сводке центра.

    Основные очаги находятся на севере края: на Таймыре, в Эвенкии, а также в Туруханском и Енисейском округах.

    В борьбе со стихией участвуют 657 человек. По данным Среднесибирского УГМС, на юге Таймыра, в Эвенкии и Туруханском районе сохраняется высокая пожарная опасность из-за жары до 31 градуса, сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду и возможных гроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась до 253,6 тыс. гектаров.

    До этого из-за аномальной жары территория возгораний в регионе превысила 191 тыс. гектаров.

    Губернатор Михаил Котюков называл сухостой от сибирского шелкопряда фактором быстрого распространения огня.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Камчатский вулкан Шивелуч выбросил в небо десятикилометровый столб пепла

    Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на десятикилометровую высоту

    Tекст: Мария Иванова

    Очередное извержение вулкана Шивелуч а полуострове, породившее шлейф высотой в десять километров, вероятнее всего, спровоцировано ростом нового вулканического купола, отметили ученые.

    На полуострове зафиксировали мощный пепловый шлейф от одного из самых активных вулканов региона, передает ТАСС


     «По видеоданным высота пеплового выброса составила десять километров над уровнем моря», – рассказали в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

    Руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук пояснил, что активность исполина вызвана ростом нового купола. Возраст действующего вулкана оценивается в 60-70 тыс. лет. Он расположен в 50 км от Ключей и в 450 км от регионального центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 12 километров.

    В июне этому вулкану присвоили наивысший красный код авиационной опасности.

    Зимой вулканический пепел выпал в камчатском поселке Козыревск.

    Комментарии (0)
    1 августа 2026, 10:49 • Новости дня
    Спасатели обнаружили тела восьми пропавших в Пакистане альпинистов

    Спасатели нашли тела восьми жертв схода лавины на горе Броуд-Пик

    Tекст: Мария Иванова

    На склонах Каракорума найдены погибшими восемь из десяти участников международной экспедиции, которых сошедшая лавина отбросила на километр вниз.

    В базовом лагере подтвердили обнаружение восьми из десяти пропавших спортсменов, передает ТАСС. Ранее спасателям удалось найти четырех погибших участников восхождения на вершину Броуд-Пик. Судьба еще двух членов группы остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

    Международная команда, включавшая представителей Непала, Пакистана, США, Омана и Китая, начала подъем в среду. Экспедицией руководил известный непальский альпинист Нирмал Пурджа, который в 2019 году установил рекорд скорости покорения всех 14 высочайших вершин планеты.

    Трагедия произошла в четверг около полудня по местному времени, когда на склоне сошла мощная лавина и связь с альпинистами прервалась. Показания датчиков GPS зафиксировали падение людей на один километр вниз. К спасательной операции привлекли два вертолета пакистанской армейской авиации.

    Гора Броуд-Пик высотой 8051 метр располагается в горной системе Каракорум на границе Пакистана и Китая. Данная вершина является 12-й по высоте в мире и считается одной из самых трудных для покорения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десять альпинистов пропали в горах Пакистана после схода крупной лавины. Позже поисковые отряды нашли тела четырех участников этой международной экспедиции.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава Нацбанка Украины сообщил о проблемах бизнеса из-за ударов по портам
    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма
    Госдеп США объявил о введении визовых залогов для граждан 50 стран
    На Украине сообщили о причинах увольнения Федорова с поста главы минобороны
    Историк предупредила украинцев о расплате за наглость Зеленского
    В России изменили правила въезда фур иностранных компаний
    В Киргизии нашли необычную замену традиционному квасу для окрошки

    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

    Перейти в раздел

    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии

    Парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии, изменив правила формирования Народного собрания автономии и ужесточив требования к кандидатам. В Комрате расценивают эти шаги как очередную попытку Кишинева ограничить самостоятельность региона. Не станет ли нынешняя реформа началом демонтажа особого статуса Гагаузии? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации