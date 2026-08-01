Пожары во Франции подобрались к скандальной винодельне Питта и Джоли

Пожары во Франции приблизились к оспариваемой актерами Питтом и Джоли винодельне

Tекст: Мария Иванова

Огонь вплотную подошел к территории элитного хозяйства на юго-востоке Франции, передает РИА «Новости».

Местные спасательные службы бросили все силы на защиту дорогостоящего имущества голливудских звезд.

«Лесные пожары во Франции бушуют недалеко от знаменитого Chateau Miraval Брэда и Анджелины, и пожарным пока удается не допустить распространения пламени на это невероятно дорогое имущество», – отмечает портал TMZ.

Конфликт вокруг поместья обострился в ноябре 2022 года. Тогда Брэд Питт обратился в суд, обвинив бывшую жену в незаконной продаже своей доли третьему лицу без его ведома. Актеры приобрели эти виноградники еще находясь в браке.

Знаменитости официально поженились в 2014 году, однако уже через два года объявили о расставании. Окончательно бракоразводный процесс завершился только в 2024 году после многолетних тяжб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Брэд Питт потребовал допроса бизнесмена Юрия Шефлера по делу о продаже доли в общей французской винодельне.

В прошлом году американский актер предъявил бывшей супруге иск на 35 миллионов долларов из-за несогласованной сделки.

В конце июля масштабные лесные пожары во Франции привели к ранениям более сотни сотрудников спасательных служб.