Вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих во Франции

Во Франции мужчина совершил нападение с ножом на прохожих, один человек погиб

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает канал BFMTV, ссылаясь на прокуратуру, в Мюлузе на востоке Франции мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. В результате нападения один человек скончался, а два получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.

Нападавший был задержан на месте происшествия. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, чтобы выяснить мотивы и обстоятельства нападения.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс во Франции, власти страны призвали сохранять спокойствие, уверяя граждан в том, что предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в коммуне Брив на юго-западе Франции полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножом в церкви после угона автомобиля. В начале года во французской тюрьме на юге страны заключенный с ножом захватил трех медицинских работников и охранника. А в прошлом году мужчина ранил ножом полицейского в бутике Louis Vuitton на Елисейских полях.