Заключенный захватил заложников в тюрьме на юге Франции

Tекст: Алексей Дегтярев

Захват заложников произошел в центральной тюрьме коммуны Арль на юге Франции, заключенный вооружен ножом и удерживает четырех человек, передает ТАСС со ссылкой на La Provence

Речь идет о трех медицинских работниках и одном охраннике учреждения.

Тюрьма в Арле была построена в 1990-х годах, и на данный момент она рассчитана на 159 заключенных. По последним данным, в ней отбывают наказание 137 человек. Информации о требованиях захватчика пока не поступало.

В ноябре в ресторане под Парижем мужчина взял в заложники четверых работников заведения, через некоторое время их освободили.