Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Заключенный захватил заложников в тюрьме на юге Франции
Во французской тюрьме на юге страны заключенный с ножом захватил трех медицинских работников и охранника, сообщают французские газеты.
Захват заложников произошел в центральной тюрьме коммуны Арль на юге Франции, заключенный вооружен ножом и удерживает четырех человек, передает ТАСС со ссылкой на La Provence
Речь идет о трех медицинских работниках и одном охраннике учреждения.
Тюрьма в Арле была построена в 1990-х годах, и на данный момент она рассчитана на 159 заключенных. По последним данным, в ней отбывают наказание 137 человек. Информации о требованиях захватчика пока не поступало.
В ноябре в ресторане под Парижем мужчина взял в заложники четверых работников заведения, через некоторое время их освободили.