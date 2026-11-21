Tекст: Вера Басилая

Власти Лиона запретили проведение акций в центре города, однако манифестанты попытались организовать марши на улице Гарибальди и бульваре Гамбетта. Мобильные отряды полиции применили слезоточивый газ для разгона несанкционированных акций. Кроме того, усиленные меры безопасности приняли в районах рядом с площадью Белькур, где открылась рождественская ярмарка, сообщает газета Le Progres.

СМИ сообщают о столкновениях в Нанте, где группа демонстрантов попыталась отклониться от заявленного маршрута и вступила в столкновение с полицией. По словам корреспондента издания, один из участников получил травму ноги из-за попадания гранаты.

Ранее МВД Франции сообщило о существенном сокращении числа протестующих по сравнению с прошлыми неделями. По состоянию на 14:00 по местному времени, в ведомстве насчитали лишь 2,2 тыс. человек на 44 акциях по всей стране за пределами Парижа.

Массовые протесты проходят во Франции с конца сентября, когда учащиеся начали блокировать школы из-за их плохого состояния, перегруженного расписания и отсутствия педагогов. В октябре начались протесты профсоюзов, требовавших повышения зарплат и отказа властей от мер экономии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудники французской полиции вышли на демонстрацию перед Елисейским дворцом в Париже ради увеличения премий. Во вторник спецподразделение полиции Франции CRS 8 в полном составе не вышло на работу в день общенациональных протестов. В воскресенье французское правительство ввело временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий и развлекательных фейерверков на фоне масштабных манифестаций в стране.