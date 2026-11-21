AP: Суд в Миссури одобрил выплаты до 7,25 млрд долларов по искам против Bayer

Tекст: Вера Басилая

Судебное решение подтверждает, что Bayer не предупредил потребителей, что средство для борьбы с сорняками может вызывать онкологические заболевания, сообщает Associated Press.

Выплаты коснутся людей, у которых обнаружили неходжкинскую лимфому, а также тех, кому этот диагноз поставят в будущем. Компенсация составит от 10 тыс. до 165 тыс. долларов в зависимости от способа использования гербицида, времени постановки диагноза и тяжести заболевания.

Немецкий концерн, который изменил формулу средства для розничной продажи, отвергает связь Roundup с возникновением рака. Адвокаты истцов разделились во мнениях относительно размера выплат: некоторые считают их недостаточными, другие отмечают, что из-за решения Верховного суда США существовал риск остаться без компенсации.

Сумма в 7,25 млрд долларов включает 600 млн долларов на оплату услуг юристов. По данным издания, решение суда позволит Bayer спланировать финансовую стратегию после долгих судебных тяжб, из-за которых компания рассматривала возможность ухода с американского рынка. Судья подчеркнул, что иное решение могло бы привести к банкротству концерна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в США начали рассматривать более 4 тыс. исков к производителям препарата «Оземпик».

Летом фармгигант Johnson&Johnson согласился урегулировать почти 80 тыс. претензий от потребителей. Весной аборигены Австралии отсудили у горнодобывающей компании 108 млн долларов компенсации.