WSJ: Johnson&Johnson выплатит 5,5 млрд долларов по искам о присыпке

WSJ: Johnson&Johnson выплатит 5,5 млрд долларов за вызывающую рак присыпку

Tекст: Мария Иванова

Американская компания Johnson&Johnson согласилась выплатить 5,5 млрд долларов для урегулирования судебных исков, авторы которых утверждали, что детская присыпка компании вызывает рак яичников, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Судебные разбирательства вокруг продукции корпорации продолжаются более десяти лет и охватывают почти 80 тыс. претензий.

«Согласно условиям соглашения, компания J&J обязалась выплатить до 3 млрд долларов в счет удовлетворения исковых требований в 2027 году, при этом до 2028 года никаких дополнительных выплат не предусмотрено. Общая сумма средств, выделенных компанией на выплаты по искам, составляет 5,5 млрд долларов», – говорится в публикации.

Несмотря на готовность к выплатам, в компании заявили, что претензии истцов лишены научной обоснованности и подкреплены только ненадежными экспертными мнениями. Сделка вступит в силу при условии согласия ведущих юридических фирм, представляющих сторону обвинения, а также 95% истцов. Представители объединения адвокатов истцов уже выразили согласие на предложенные условия.

Ранее фармгигант предлагал выплатить более 8 млрд долларов, трижды безуспешно пытаясь провести урегулирование через дочернюю компанию с ее последующим банкротством. В апреле 2025 года суд окончательно пресек эти попытки. В 2020 году Johnson&Johnson прекратила производство в США и Канаде детской присыпки на основе талька с асбестом, а в 2023 году ее выпуск был остановлен и в других странах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году тысячи жителей Великобритании подали в суд на корпорацию Johnson & Johnson из-за асбеста в детской присыпке. Фармацевтическая компания AstraZeneca признала в суде факты образования тромбов у пациентов после вакцинации от коронавируса. Корпорация Boeing выплатит более миллиарда долларов компенсаций по итогам судебного урегулирования.