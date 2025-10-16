Британцы подали в суд на Johnson & Johnson за асбест в детской присыпке

Более 3 тыс. британцев подали в суд на Johnson & Johnson за асбест в детской присыпке

Tекст: Денис Тельманов

Они обвиняют компанию в продаже присыпки на основе талька, которая, по их словам, содержит асбест и вызывает онкологические заболевания.

Потребители отмечают, что они или их родственники заболели раком после использования детской присыпки Johnson's Baby Powder.

По словам юристов, J&J и ее дочерние компании сознательно использовали тальк с асбестом, а в 2023 году заменили его на кукурузный крахмал, чтобы скрыть опасность продукта, сообщает The Guardian.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суды в США уже выносили многомиллиардные решения против компании по аналогичным искам. Так, суд присяжных в Сент-Луисе обязал корпорацию выплатить 4,69 млрд долларов 22 женщинам, у которых развился рак яичников после использования присыпки.

В другом случае суд в Нью-Джерси обязал J&J и ее поставщика выплатить 37 млн долларов мужчине, заявившему, что у него развилась злокачественная опухоль из-за вдыхания частиц продукции компании. При этом сама компания J&J последовательно отрицает все обвинения.