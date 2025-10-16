  • Новость часаПутин заявил о крахе европейской промышленности
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как прибалтов готовят к «российской агрессии»
    Трамп собрался обсудить с Зеленским переход ВСУ в наступление
    В Госдуме высмеяли генсека НАТО, оскорбившего российских летчиков и моряков
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    Юшков оценил последствия диверсии Британии и Украины против «Турецкого потока»
    Британия руководила операцией «Паутина» против аэродромов России
    Газодобыча в Полтавской области Украины полностью остановлена
    Кремль обесценил слова Трампа о закупках нефти Индией и Китаем
    Британские СМИ: Трамп готовит «фонд победы» для Украины
    Мнения
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    25 комментариев
    16 октября 2025, 14:54 • Новости дня

    Британцы подали в суд на Johnson & Johnson за асбест в детской присыпке

    Более 3 тыс. британцев подали в суд на Johnson & Johnson за асбест в детской присыпке

    Британцы подали в суд на Johnson & Johnson за асбест в детской присыпке
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 3 тыс. жителей Великобритании подали в суд на американскую фармацевтическую корпорацию Johnson & Johnson.

    Они обвиняют компанию в продаже присыпки на основе талька, которая, по их словам, содержит асбест и вызывает онкологические заболевания.

    Потребители отмечают, что они или их родственники заболели раком после использования детской присыпки Johnson's Baby Powder.

    По словам юристов, J&J и ее дочерние компании сознательно использовали тальк с асбестом, а в 2023 году заменили его на кукурузный крахмал, чтобы скрыть опасность продукта, сообщает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суды в США уже выносили многомиллиардные решения против компании по аналогичным искам. Так, суд присяжных в Сент-Луисе обязал корпорацию выплатить 4,69 млрд долларов 22 женщинам, у которых развился рак яичников после использования присыпки.

    В другом случае суд в Нью-Джерси обязал J&J и ее поставщика выплатить 37 млн долларов мужчине, заявившему, что у него развилась злокачественная опухоль из-за вдыхания частиц продукции компании. При этом сама компания J&J последовательно отрицает все обвинения.

    15 октября 2025, 18:20 • Новости дня
    Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Лавров: Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД обратился к США с просьбой разъяснить сообщения в прессе о передаче Киеву американских разведданных для атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью газете «Коммерсант», что поручил своим сотрудникам обратиться к американской стороне с просьбой прокомментировать публикацию Financial Times.

    По словам министра, в западных СМИ много пишут на эту тему, и не все сообщения подтверждаются, однако российская сторона обратила на них внимание. «Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения «Файнэншл Таймс», – сказал он.

    Газета Financial Times писала, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России.

    Комментарии (29)
    15 октября 2025, 20:51 • Новости дня
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других государств, особенно против Китая.

    «Россия не будет ни с кем объединяться против кого-то, тем более против Китайской Народной Республики. Это даже в голову не может прийти», – подчеркнул он в интервью «Коммерсанту».

    Так Лавров ответил на вопрос о возможности сближения России и США в рамках консультаций по стратегической стабильности с участием Китая – переговоров, на которых настаивают США. Лавров отметил, что Россия и Китай имеют прочную договорно-правовую базу, четко регулирующую отношения между странами.

    Министр добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина направлено на взаимную поддержку, развитие экономики, обороноспособности и укрепление позиций на мировой арене.

    На форуме «Валдай» в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет объединяться с кем-либо против других стран.

    Комментарии (11)
    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Комментарии (0)
    15 октября 2025, 16:46 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Уиткоффа уйти из администрации Трампа

    СМИ: Уиткофф решил покинуть пост спецпосланника США по Ближнему Востоку

    СМИ сообщили о планах Уиткоффа уйти из администрации Трампа
    @ Evan Vucci/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф собирается уйти с должности, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе после напряженной дипломатической деятельности.

    Издание Middle East Eye (MEE) со ссылкой на информированный источник пишет, что Стив Уиткофф планирует покинуть администрацию президента Дональда Трампа, чтобы больше времени уделять личному делу.

    В публикации отмечается: «Уиткофф панирует покинуть администрацию для того, чтобы сфокусироваться на своем бизнесе после 'изнурительного' графика дипломатической работы на Ближнем Востоке».

    Уиткофф принимал участие в урегулировании военного конфликта между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа. Девятого октября в анклаве вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности сторон были достигнуты после того, как Дональд Трамп объявил об освобождении заложников.

    Глава переговорной группы ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня с Израилем. По его словам, движение получило гарантии от США и посредников, что конфликт завершен.

    В рамках мирного соглашения ХАМАС освободил первую группу израильских заложников в секторе Газа. Освобожденные встретились с военными и были направлены в пункт приема в кибуце Реим на юге Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил возможность использовать опыт спецпосланника США Стивена Уиткоффа, приобретенный на Ближнем Востоке, для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп заявил в израильском Кнессете о своих приоритетах в международной политике. Американский лидер подчеркнул, что спецпосланник Стив Уиткофф уберег человечество от новой мировой войны.

    Комментарии (8)
    16 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    Глава МИД Польши призвал бить «Томагавками» по российским НПЗ
    @ Rafal Guz/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил за передачу Украине ракет «Томагавк» (Tomahawk), подчеркнув возможность их применения против российских нефтеперерабатывающих заводов.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал идею поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что такие ракеты могут применяться для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Сикорский также отверг опасения Москвы относительно того, что поставки Tomahawk являются чрезмерной провокацией. По его словам, предоставление этих вооружений Украине не должно рассматриваться как эскалация.

    Кроме того, польский министр заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы убеждал президента США Дональда Трампа в том, что Россия всегда выходит победителем.

    Ранее Сикорский заявил, что боевые действия на Украине будут продолжаться еще три года, а Евросоюз готов поддерживать Киев.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о планах обсудить с Владимиром Зеленским наступление ВСУ и поставки дальнобойного оружия.

    В начале октября Трамп сообщил, что решение о передаче крылатых ракет Tomahawk Киеву почти готово, но он хочет узнать, как их собираются применять.

    Президент России Владимир Путин отметил, что такие поставки со стороны США разрушат позитивные тенденции в российско-американских отношениях.

    Комментарии (25)
    15 октября 2025, 19:33 • Новости дня
    Хегсет заявил о готовности США усилить давление на Россию
    Хегсет заявил о готовности США усилить давление на Россию
    @ Omar Havana/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские власти рассматривают возможность ввести дополнительные ограничения против России в случае отсутствия скорого урегулирования конфликта на Украине.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил о готовности Соединенных Штатов и их союзников принять новые меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    По его словам, если «этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, Соединенные Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию за продолжающуюся агрессию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО обсуждают возможность смягчения правил применения вооружения против России.

    Комментарии (21)
    15 октября 2025, 19:44 • Новости дня
    Лавров предупредил о последствиях поставок ракет Tomahawk Киеву

    Лавров заявил о колоссальном ущербе отношениям России и США из-за Tomahawk

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о поставках ракет Tomahawk Киеву может нанести огромный урон отношениям между Москвой и Вашингтоном, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр в интервью «Коммерсанту» подчеркнул, что обсуждение возможной передачи Киеву этих ракет сопровождается заявлениями президента Дональда Трампа о нежелании эскалации ситуации.

    По словам Лаврова, сам факт признания Трампом серьезности возможной эскалации говорит о том, что поставки Tomahawk приведут к еще большему обострению между Россией и США, а Украина в данном вопросе уже отойдет на второй план. Министр уверен, что подобные шаги нанесут колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между двумя странами и не позволят выйти из глубокого кризиса, возникшего, по мнению Лаврова, в период администрации Джо Байдена.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 07:21 • Новости дня
    США потребовали от Японии прекращения закупок российской нефти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава американского минфина Скотт Бессент в ходе встречи с коллегой из Японии Катсунобу Като сообщил, что Токио следует прекратить закупки российской нефти.

    «Министр Като и я обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители», – цитирует Бессента РИА «Новости».

    Кроме того, министры обсудили инвестиции.

    В сентябре японский МИД заявил, что японские импортеры смогут и дальше закупать нефть с проекта «Сахалин-2» при условии официального подтверждения происхождения сырья, несмотря на новые ценовые ограничения.

    До этого Токио ввел новые антироссийские санкции, по мнению японских властей, эти меры являются «вкладом в достижение мира».

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 09:37 • Новости дня
    Бортников: В США планируют создать инструмент взлома криптозащиты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пентагон рассчитывает получить технологическое превосходство в кибервойнах с помощью квантовых вычислений, которые способны обесценить существующие системы защиты информации, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Пентагон в ближайшие пять-десять лет стремится создать инструмент на базе квантовых технологий, который позволит взламывать все существующие системы криптозащиты, сказал Бортников, передает ТАСС.

    По мнению главы ФСБ, это даст американским спецслужбам неоспоримое преимущество в кибервойнах.

    Бортников отметил, что квантовые вычисления могут привести к тому, что уже к 2030–2035 годам западные разведслужбы получат возможность обходить традиционные методы защиты данных. Он подчеркнул, что такие перспективы вызывают серьезную обеспокоенность у российских и зарубежных коллег по СНГ.

    Глава ФСБ также предостерег от сотрудничества с западными компаниями в модернизации сетей связи, интернет-инфраструктуры и информационной безопасности. По его словам, это может привести к утрате цифрового суверенитета государства.

    Ранее физик и популяризатор науки Дмитрий Побединский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что квантовые компьютеры, которые сейчас активно развиваются, в некоторых задачах могут стать быстрее классических в миллиарды раз.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 10:43 • Новости дня
    Япония не стала комментировать требование США отказаться от нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Токио намерен воздержаться от публичных оценок заявления министра финансов США Скотта Бессента по вопросу российских энергоносителей, подчеркнув независимость своих решений, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.

    Правительство Японии не стало комментировать высказывания министра финансов США Скотта Бессента о необходимости отказаться от импорта российских энергоресурсов, передает ТАСС.

    Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси отметил, что Токио осведомлен о позиции американского чиновника, однако не считает нужным отвечать на заявления представителей других стран.

    Он также добавил, что Япония продолжит самостоятельно оценивать ситуацию, учитывать национальные интересы и принимать решения исходя из них. По словам Хаяси, страна сосредоточена на том, что можно предпринять ради «скорейшего достижения мира на Украине».

    Ранее глава минфина США Скотт Бессент призвал Японию прекратить закупки российской нефти.

    В сентябре японский МИД разрешил импортерам страны продолжить закупку нефти с проекта «Сахалин-2» при наличии официального подтверждения происхождения сырья.

    Токио ранее ввел новые антироссийские санкции, которые японские власти считают вкладом в достижение мира.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 10:59 • Новости дня
    Роспотребнадзор исключил опасность распространения лихорадки чикунгунья

    Роспотребнадзор сообщил об отсутствии комаров-переносчиков чикунгунья в стране

    Tекст: Мария Иванова

    В России не существует риска массового распространения лихорадки чикунгунья, так как в стране отсутствуют устойчивые популяции комаров‑переносчиков этого заболевания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Роспотребнадзор объявил об отсутствии опасности распространения лихорадки чикунгунья в России, передает ТАСС. Это заявление последовало после сообщений о нескольких российских туристах, почувствовавших симптомы болезни после отдыха на Сейшельских островах.

    В ведомстве подчеркнули: «На территории Российской Федерации отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья, поскольку нет устойчивых популяций комаров-переносчиков, а климатические и экологические факторы не способствуют их размножению и постоянной передаче вируса между людьми и насекомыми».

    Единичные завозные случаи инфекции не приводят к её локальной циркуляции, но туристам важно соблюдать меры безопасности в эндемичных регионах. Заболевание характеризуется внезапной лихорадкой, сильными болями в суставах, головными болями, тошнотой, усталостью и сыпью. К эндемичным регионам относятся страны Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Индийского субконтинента.

    Напомним, в начале октября Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки чикунгунья в России.

    Между тем на юге Китая зарегистрировали новую волну этой инфекции.

    Департамент здравоохранения Москвы напомнил о симптомах и способах передачи лихорадки чикунгунья.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 14:14 • Новости дня
    Песков заявил о риске эскалации при передаче Tomahawk Киеву

    Песков: Передача Tomahawk вызовет новый виток эскалации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация вокруг Украины может значительно обостриться, если США передадут Киеву крылатые ракеты Tomahawk, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что тема поставок Tomahawk обсуждается постоянно, а позиция России по этому вопросу остается неизменной, передает ТАСС.

    «Это будет очень существенный шаг в сторону качественно нового уровня эскалации», – сказал представитель Кремля. Он напомнил, что эта оценка неоднократно озвучивалась как президентом Владимиром Путиным, так и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. «Наша позиция предельно ясна, и она хорошо известна и в Вашингтоне, и в Киеве», – добавил Песков.

    Американское издание The New York Times писало, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk значительно приблизит США к прямой конфронтации с Россией.

    Ранее Песков отметил, что использование ракет Tomahawk («Томагавк») требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву может плохо кончиться для американского президента Дональда Трампа и США.

    Комментарии (1877)
    16 октября 2025, 13:21 • Новости дня
    Песков назвал Анкоридж совместным успехом Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Анкоридж стал совместным успехом Владимира Путина и Дональда Трампа и конструктивным саммитом, особо подчеркнув его позитивный характер.

    Анкоридж можно назвать совместным успехом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что встреча на Аляске была конструктивной и имела позитивный характер.

    Песков также отметил, что саммит нельзя рассматривать исключительно как триумф одной стороны, так как он стал результатом усилий обоих лидеров. По его словам, обсуждение в СМИ о якобы сближении Дональда Трампа с Украиной связано с попытками интерпретировать итоги встречи, однако официальная позиция России заключается в том, что саммит был успешным для обеих сторон.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал договоренности с США на Аляске основой урегулирования на Украине.

    Ушаков заявил, что в ходе переговоров на Аляске Россия пошла на определенные уступки Киеву.

    Президент России Владимир Путин отметил, что работа по урегулированию конфликта на Украине будет строиться на принципиальных положениях, обсуждавшихся на Аляске.

    Комментарии (3)
    16 октября 2025, 13:49 • Новости дня
    Песков: Кремль оценит встречу Трампа и Зеленского по ее итогам

    Tекст: Вера Басилая

    Итоги переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским можно будет оценить лишь после их проведения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что нужно сначала проанализировать ту информацию, которая поступит после встречи Трампа и Зеленского, передает ТАСС.

    Он также отметил, что в Кремле внимательно следили за анонсами встречи, поступавшими как от Зеленского, так и от Трампа. Особое внимание было уделено постоянно упоминаемой теме передачи ракет Tomahawk.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с Владимиром Зеленским наступление ВСУ во время его визита в Белый дом 17 октября.

    Сообщалось, что Владимир Зеленский намерен поднять в Вашингтоне вопрос передачи на Украину ракет Tomahawk.

     Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов и может привести к негативным последствиям.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 11:44 • Новости дня
    ЦНИИ эпидемиологии создал быстрый тест для энтеровирусов

    Ученые ЦНИИ эпидемиологии создали экспресс-тест для диагностики энтеровирусов

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты разработали экспресс-тест для выявления энтеровирусов в окружающей среде, позволяющий получать результаты за 30 минут с высокой степенью специфичности.

    Ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора создали быстрый тест для диагностики энтеровирусов, сообщает Роспотребнадзор.

    По данным ведомства, «новый тест позволяет всего за 30 минут проводить мониторинг окружающей среды на наличие этих возбудителей». Такой подход существенно ускоряет выявление вирусов по сравнению с традиционными лабораторными методами.

    Энтеровирусы представляют собой группу вирусов, которые могут вызывать различные заболевания – от легких респираторных инфекций и желудочно-кишечных расстройств до серьезных поражений центральной нервной системы. Эти вирусы способны долго сохраняться во внешней среде, включая сточные воды, что создает дополнительные риски распространения.

    Особое внимание разработчики уделили высокой специфичности нового теста. Это качество крайне важно для эффективного эпидемиологического контроля и предотвращения вспышек энтеровирусных инфекций.

    Новый тест создан в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)». В Роспотребнадзоре рассчитывают, что внедрение быстрой диагностики позволит оперативно реагировать на угрозы общественному здоровью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые создали экспресс-тест для выявления сальмонеллеза, который позволяет получить результат за один час.

    В России зарегистрировали новую тест-систему для определения иммунитета к холере.

    Между тем ВОЗ сообщила о резком росте устойчивости инфекций к антибиотикам.

    Комментарии (0)
    16 октября 2025, 13:47 • Новости дня
    Володин предложил запретить пальмовое масло в детских продуктах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил полностью запретить использование пальмового масла в детских продуктах, подчеркнув, что данная инициатива поддерживается всеми парламентскими фракциями.

    Володин заявил о необходимости запретить использование пальмового масла во всех продуктах для детей и ограничить его в других типах продовольствия, сообщает ТАСС.

    Володин подчеркнул, что вопрос качества пальмового масла остается открытым: «Никто сейчас не знает, какое пальмовое масло завозится, какого качества, потому что там тоже линейка по качеству огромная. Есть то, что вредно, его нельзя завозить».

    Он отметил, что все политические фракции едины во мнении о необходимости таких мер, и призвал обратиться к председателю правительства для наведения порядка в сфере использования пальмового масла. Володин особо выделил детское питание, молоко и кондитерские изделия как продукты, где добавление этого ингредиента должно быть недопустимо.

    Спикер обратил внимание, что пальмовое масло сейчас активно используется в самых разных продуктах – от конфет до мороженого и молока, и выразил надежду, что вопрос будет взят под личный контроль председателем правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали долю ненатуральной молочной продукции в рационе россиян. Малайзия поблагодарила Россию за увеличение закупок пальмового масла.

    Комментарии (4)
    Главное
    ВС России нанесли удар возмездия по газовой энергетике Украины
    Уничтожен украинский ЗРК «Пэтриот»
    FT: «Томагавками» на Украине будут управлять американцы
    МВД Грузии оштрафовало главу МИД Финляндии
    Министр обороны Литвы захотела стену с Россией, как в «Игре престолов»
    Власти пообещали досрочно построить транспортный обход Мариуполя
    Арбатова: Молодые жены становятся для пожилых супругов сестрами милосердия

    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Перейти в раздел

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел

    Как прибалтов готовят к «российской агрессии»

    Прибалтийские страны фактически готовы поделить свое население на два сорта – тех, кто будет эвакуирован в случае «российской агрессии», и тех, кто останется на «оккупированной территории». Как выглядит это разделение, на что настраивают прибалтов – и почему самые дальновидные среди местных политиков далеко не рады подобным приготовлениям? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Школьные каникулы на 2025/2026 учебный год: расписание по четвертям и триместрам

      Расписание школьных каникул на 2025/2026 учебный год традиционно регламентируется Министерством просвещения Российской Федерации и региональными органами управления образованием. Каникулы предоставляют учащимся необходимый отдых между учебными периодами и позволяют восстановить силы для успешного освоения образовательной программы.

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации