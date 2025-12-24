Уитакер заявил об урегулировании между США и Украиной вопросов безопасности

Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.2 комментария
Основное внимание переговоров между США и Киевом уделяется вопросам разделения территорий, поскольку гарантии безопасности уже практически согласованы, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.
Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер сообщил, что Соединенные Штаты и Киев урегулировали большую часть вопросов, связанных с гарантиями безопасности. Сейчас, по словам Уитэкера, основным предметом переговоров остается тема территорий, передает ТАСС.
В эфире Fox News дипломат отметил, что спор ведется о том, какой статус будут иметь эти территории: останутся ли они демилитаризованной зоной или получат статус зоны экономических возможностей. Уитакер заявил, что, по его мнению, Россия не выступает против такого подхода.
Уитакер также сообщил, что урегулирование гарантий безопасности было достигнуто на большинстве этапов переговоров, и сейчас стороны сконцентрировались на конкретном территориальном аспекте.
Ранее Уитакер сообщил, что американская сторона пытается определить пределы компромисса ради урегулирования конфликта на Украине.
Владимир Зеленский опубликовал так называемый «мирный план» и заявил, что он обсуждается на переговорах в США. Политолог Владимир Скачко заявил, что Москва отвергнет этот план.
Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность Москвы к переговорам и напомнил о предложенных в июне 2024 года условиях выхода из кризиса, отметив, что главным препятствием остается позиция Киева.
Зеленский ранее заверил, что часть гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут засекречены.