Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.2 комментария
WP: Зеленский готов вывести ВСУ из Донбасса
WP: Зеленский готов вывести войска из Донбасса
Владимир Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе, заявив о готовности вывести войска с этих территорий при сохранении позиций в других регионах, пишет газета Washington Post.
Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность вывести военные силы с Донбасса для организации демилитаризованной зоны, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Соответствующий проект плана был обнародован в среду Зеленским во время встречи с украинскими журналистами.
В публикации американского издания отмечается: «Он (проект плана – ред.) предполагает, что он (Зеленский – ред.) готов вывести войска из восточной Украины для создания демилитаризованной зоны».
В план также входит пункт, исключающий отвод украинских войск из российских регионов, при этом России предлагается покинуть территории Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС совместно с США и без участия России. В проекте украинского плана из 20 пунктов также отсутствуют положения о признании Крыма и Донбасса российскими, а также обязательство не вступать в НАТО.
Ранее переговоры по территориальным вопросам и присутствию ВСУ в Донбассе не привели к соглашению между Киевом и Вашингтоном.
В то же время, руководство Украины в частном порядке признает, что сохранить контроль над 18-20% Донбасса не удастся, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что новые европейские и украинские предложения мешают достижению долгосрочного мира.
Президент России Владимир Путин подчеркнул готовность к мирным переговорам и напомнил об условиях, обозначенных еще в июне 2024 года.