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Россия и Куба начали совместные исследования лекарств от болезни Паркинсона
Сеченовский университет и Центр генной инженерии Кубы договорились о совместных исследованиях, чтобы быстрее выводить на рынок лекарства от рассеянного склероза и болезни Паркинсона, используя 3D-модели.
Сеченовский университет и Центр генной инженерии и биотехнологии Кубы подписали соглашение о совместных научных исследованиях, сообщает ТАСС.
Основное внимание будет уделено тестированию препаратов от рассеянного склероза и болезни Паркинсона. Ученые будут тестировать препараты на тканевых конструктах, что позволит быстрее выявлять средства с высоким терапевтическим потенциалом.
Директор дизайн-центра «Биофабрика» Сеченовского университета Полина Бикмулина рассказала, что российские ученые создадут клеточные сфероиды для оценки воздействия препаратов. Эти сфероиды помогут изучить воздействие на клетки с точки зрения метаболизма и миграционной активности.
Бикмулина подчеркнула, что использование 3D-моделей органоидов ускоряет исследовательский процесс, позволяя отсеивать неэффективные препараты и сосредотачиваться на перспективных соединениях.
Кубинский центр генной инженерии активно разрабатывает инновационные препараты для лечения различных заболеваний.
Согласно информации Сеченовского университета, кубинским исследователям понадобится помощь российских коллег для прохождения клинических испытаний. Ученые обеих стран планируют продолжить сотрудничество по созданию и тестированию новых соединений, которые могут потребовать качественного анализа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, медицинские специалисты Кубы начали третий этап клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса Abdala.
Кроме того, Куба направила официальный запрос президенту России Владимиру Путину с просьбой о присоединении к БРИКС в качестве партнера.