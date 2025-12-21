Песков: В графике Путина нет разговора с Трампом до Нового года

Tекст: Елизавета Шишкова

До конца нынешнего года в графике президента России Владимира Путина не запланирован телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Песков уточнил: «Пока нет в графике, но при необходимости он может быть быстро организован».

Кроме того, пресс-секретарь Кремля заявил, что вопрос о праздничных поздравлениях Владимира Путина в адрес Дональда Трампа пока открыт – о том, будет ли такое поздравление на Новый год и Рождество, будет объявлено отдельно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.

Дональд Трамп отметил, что стороны, занимающиеся мирным соглашением по Украине, уже близки к какому-то результату.