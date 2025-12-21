  • Новость часаУшаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лавров поймал Каллас на чистосердечном признании об армянах
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками
    Концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки»
    Глава разведки США: Россия стремится избежать более масштабного конфликта с НАТО
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    National Interest: На Западе обиделись на слова Путина о подсвинках
    Россия предупредила о реакции на сближение Ирландии с НАТО
    Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение
    Мнения
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех 4,5 часов.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    4 комментария
    21 декабря 2025, 11:38 • Новости дня

    Песков: В графике Путина нет разговора с Трампом до Нового года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    До конца нынешнего года в графике президента России Владимира Путина не запланирован телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Песков уточнил: «Пока нет в графике, но при необходимости он может быть быстро организован».

    Кроме того, пресс-секретарь Кремля заявил, что вопрос о праздничных поздравлениях Владимира Путина в адрес Дональда Трампа пока открыт – о том, будет ли такое поздравление на Новый год и Рождество, будет объявлено отдельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.

    Телефонный контакт между лидерами могут организовать быстро при необходимости.

    Дональд Трамп отметил, что стороны, занимающиеся мирным соглашением по Украине, уже близки к какому-то результату.

    20 декабря 2025, 15:19 • Новости дня
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    @ news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки, и отправил в подарок предпринимателю подарки к Новому году.

    Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, сообщается на сайте Кремля. Денис Максимов, хозяин пекарни, ранее обратился к президенту в ходе прямой линии и пообещал отправить главе государства свою продукцию.

    По информации пресс-службы президента, Максимов действительно передал Владимиру Путину хлеб, пирожки и другую свежую выпечку, произведенную в его пекарне. Сам президент попробовал лакомства вместе с чаем и отметил, что они ему понравились.

    Глава государства поздравил предпринимателя с наступающим Новым годом и отправил ему корзину с новогодними угощениями.

    Ранее владелец пекарни Денис Максимов задавал вопрос президенту России Владимиру Путину о новой налоговой системе для индивидуальных предпринимателей с 2026 года.

    Президент России попросил владельца пекарни «Машенька» прислать ему «вкусненькое».

    Комментарии (24)
    21 декабря 2025, 00:53 • Новости дня
    National Interest: На Западе обиделись на слова Путина о подсвинках

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывание президента России Владимира Путина о «подсвинках» обидело представителей стран Запада, пишет National Interest.

    Как пишет National Interest, «Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины». В материале подчеркнули, что такие слова российского лидера стали унизительными для ряда стран, оказывающих поддержку Киеву, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».


    Комментарии (11)
    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 17:34 • Новости дня
    В пекарню «Машенька» доставили ответные угощения от Путина

    Путин прислал корзину с угощениями пекарне «Машенька» в Люберцах

    Tекст: Вера Басилая

    В пекарню «Машенька» в Люберцах доставили корзину с вареньем, шоколадом и сладостями, ставшую новогодним ответным подарком от президента России Владимира Путина.

    Корзина с угощениями от президента России Владимира Путина прибыла в пекарню «Машенька» в Люберцах, передает ТАСС.

    В подарке были варенье, шоколад и еще несколько сладостей, которые стали ответом на выпечку, ранее отправленную президенту. Обмен подарками начался с того, что владелец пекарни Денис Максимов обратился к главе государства во время прямой линии.

    Ранее президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец.

    19 декабря в эфире программы «Итоги года» предприниматель Максимов рассказал президенту о своем бизнесе и попросил прокомментировать налоговые вопросы.

    Путин ответил на вопрос Максимова и попросил прислать ему что-нибудь вкусное на пробу.


    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Владелец пекарни «Машенька» рассказал, какие пирожки отправили Путину
    Владелец пекарни «Машенька» рассказал, какие пирожки отправили Путину
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные президенту России Владимиру Путину пирожки не готовили специально, а выбрали те, что были на витрине, сообщил владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов.

    Владелец пекарни «Машенька» из Подмосковья Денис Максимов рассказал об ажиотаже вокруг своей продукции после участия в проекте «Итоги года», передает RT.

    По словам предпринимателя, к нему начали приезжать клиенты из других районов, а его самого теперь узнают на улице. Максимов сообщил, что рост числа покупателей был заметен уже вечером после эфира, а с утра поток стал еще более плотным. Он отметил, что новые посетители приезжают даже из населённых пунктов, находящихся в 10-15 км от пекарни, передает ТАСС.

    Максимов рассказал, что сегодня лично общался с покупателями: «Многие выражали поддержку, поддерживали тот вопрос, который я задал, говорили, что он правильный. Радовались, что я смог напрямую обратиться к президенту и получить напрямую ответ от него». По его словам, после эфира заметный приток покупателей ощущается и в других двух пекарнях сети.

    Максимов отметил, что пирожки, которые передали Владимиру Путину, не были приготовлены специально. «Вчера не было времени, и мы собрали то, что у нас было на витрине, – это те пирожки, которые едят все наши покупатели», – рассказал предприниматель.

    Бизнесмен признался, что находится «в какой-то прострации» из-за неожиданной популярности. Также он сообщил, что специально для президента сегодня испекут «особый каравай».

    В эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу.

    Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году.

    В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Владимира Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Комментарии (12)
    20 декабря 2025, 19:22 • Новости дня
    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике

    Дмитриев: Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике

    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике, акцентировав внимание на инвестиционных и инфраструктурных возможностях.

    Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Дмитриев также напомнил о возможности строительства туннеля через Берингов пролив, который может соединить Россию и Аляску менее чем за восемь лет. По его словам, проект может стать примером использования передовых технологий.

    Ранее Дмитриев направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций сообщил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской.

    Американские эксперты отметили выгоду от реализации проекта подводного тоннеля под Беринговым проливом.

    Комментарии (28)
    21 декабря 2025, 02:16 • Новости дня
    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»

    Габбард: Россия стремится избежать более масштабного конфликта с НАТО

    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»
    @ кадр из видео Fox News

    Tекст: Антон Антонов

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия, по мнению разведки США, якобы хочет «захватить всю Украину».

    По версии Reuters, которое ссылается на шесть источников, якобы знакомых с разведданными, американская разведка считает, что Россия хочет «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией, передает РБК.

    Габбард назвала заявления Reuters «ложью и пропагандой», специально публикуемой «от лица разжигателей войны». По ее словам, такие публикации подрывают усилия США по урегулированию ситуации, передает ТАСС.

    По мнению Габбард, Reuters публикует «ложный нарратив», рассчитанный на создание страха и истерии среди граждан, чтобы склонить их к поддержке эскалации конфликта, на которую, как заявила Габбард, рассчитывают НАТО и Евросоюз.

    Габбард указала, что на самом деле разведывательное сообщество США информировало законодателей о том, что Россия, напротив, стремится избежать более масштабного военного столкновения с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    Комментарии (7)
    21 декабря 2025, 07:58 • Новости дня
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, подчеркнул, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    «Конечно, если говорить о диалоге, это не должен быть диалог с тем, чтобы пытаться друг другу читать нотации», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Возможный диалог должен строиться на взаимном стремлении понять позиции друг друга, сказал он. По словам Пескова, российский лидер открыт к последовательному и искреннему разъяснению собственных взглядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Песков заявил, что Путин готов к возобновлению диалога с Макроном.

    Комментарии (7)
    20 декабря 2025, 14:11 • Новости дня
    Путин заявил о росте влияния Африки в глобальной политике

    Путин заявил об усилении сотрудничества России и Африки в сфере безопасности

    Путин заявил о росте влияния Африки в глобальной политике
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Африканские государства все заметнее влияют на мировую политику, а Россия усилила поддержку региона в вопросах нацбезопасности и борьбы с терроризмом, следует из приветствия президента России Владимира Путина участникам форума партнерства Россия-Африка.

    Приветственное слово Владимира Путина на открытии пленарного заседания конференции форума партнерства Россия-Африка зачитал министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    В послании подчеркивается, что «африканские государства обладают огромным экономическим и человеческим потенциалом, играют все более весомую роль в глобальной политике».

    Путин отметил, что за последнее время сотрудничество России и Африки стало значительно активнее на различных направлениях. Россия оказывает поддержку странам Африки в вопросах национальной безопасности, решении продовольственной проблемы, а также в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В приветствии отдельно говорится о содействии преодолению последствий природных катастроф и противодействию опасным эпидемическим заболеваниям.

    Президент России подчеркнул важность конструктивного диалога с африканскими государствами и значимость партнерства между Россией и Африкой в современных условиях.

    Глава МИД России Сергей Лавров приехал в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка.

    Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в Каире принял Сергея Лаврова.

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 01:33 • Новости дня
    Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в США встречается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    «Дискуссии проходят конструктивно», – приводит слова Дмитриева РИА «Новости».

    Дмитриев отметил, что дискуссии «продолжатся сегодня, также продолжатся завтра».

    Переговоры проходят в Майами, где восточное время и все еще суббота, 20 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию. Дмитриев заявил о готовности России к совместной работе с США в Арктике.

    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 05:19 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина вести диалог с Макроном
    Песков заявил о готовности Путина вести диалог с Макроном
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя заявление Макрона о готовности побеседовать с Путиным, заявил: «Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном».

    По словам Пескова, если имеется обоюдная политическая воля для переговоров, то такие намерения заслуживают исключительно положительной оценки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России.

    Путин выразил уверенность в возможности налаживания конструктивного диалога с Европой, однако отметил, что с сегодняшними политическими элитами этого трудно ожидать.

    Комментарии (3)
    21 декабря 2025, 11:23 • Новости дня
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что новые предложения Европы и Киева в мирный план создают препятствия для установления долгосрочного соглашения.

    Положения, которые Европа и Украина предлагают внести в мирный план, мешают достижению долгосрочного мира, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил: «Я более чем уверен, что те положения, которые внесли и пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, они точно нарушают документы и нарушают возможности достичь долгосрочного мира». По его словам, эти условия не способствуют прекращению конфликта и не ведут к стабильному урегулированию.

    Параллельно Ушаков прокомментировал возможность организации трехсторонней встречи между США, Россией и Украиной. По его словам, вопрос такой встречи сейчас серьезно не обсуждается. «Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке», – отметил представитель Кремля.

    Кроме того, Ушаков сообщил, что пока не ознакомлен с какими-либо официальными документами, которые бы передали США по вопросам мирного урегулирования. Он пояснил, что соответствующая информация поступала только через прессу, но сам он никаких официальных бумаг не видел и не получал для рассмотрения.

    Также помощник президента России сообщил подробности о зарубежной командировке главы РФПИ Кирилла Дмитриева. По его словам, Дмитриев находится в Майами, где проводит деловые встречи с рядом коллег. В частности, в день прибытия в США он сразу направился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ушаков подчеркнул, что визит Дмитриева связан исключительно с рабочими вопросами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, по словам Дмитриева.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 14:24 • Новости дня
    Захарова сообщила, что внимательно следит за судьбой пекарни «Машенька»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что следит за судьбой пекарни «Машенька», после обращения ее владельца Дениса Максимова с вопросом к президенту России о новой форме налогоисчисления.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале рассказала, что следит за ситуацией вокруг подмосковной пекарни «Машенька». Владелец пекарни Денис Максимов ранее обратился с вопросом о новой налоговой системе для индивидуальных предпринимателей с 2026 года к президенту России Владимиру Путину во время программы «Итоги года».

    Захарова подчеркнула, что в Красково родился ее папа, а в Малаховке жили бабушка и дедушка.

    «Тут живут Машеньки», – написала дипломат.

    По словам Захаровой, глава Люберец Владимир Волков уже посетил пекарню и пообещал поддержку коллективу и всем жителям округа.

    Дипломат добавила, что комментарии под постом Волкова открыты для предложений и вопросов от местных жителей, которые не смогли озвучить их во время прямой линии, и призвала поддержать этот искренний порыв.

    Ранее в рамках «Итогов года» президент России Владимир Путин заявил, что производственный бизнес не должен пострадать при переходе на новые системы налогообложения.

    Президент также попросил владельца пекарни «Машенька» прислать ему «вкусненькое».

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 21:09 • Новости дня
    Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по Украине

    Дмитриев прибыл в Майами для встречи с Кушнером и Уиткоффом

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прилетел в Майами, где встретится с американскими представителями для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине.

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Майами. Согласно информации агентства, визит связан с переговорами по урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС.

    С американской стороны на переговорах ожидается участие специального представителя президента Стивена Уиткоффа, а также предпринимателя Джареда Кушнера, который является зятем президента США.

    Организаторы встречи планируют, что кортеж с Дмитриевым из аэропорта сразу проследует к площадке проведения переговоров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

    Постпред США при НАТО Уитакер сообщил о проведении «окончательных переговоров» по Украине в Майами.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 14:11 • Новости дня
    СМИ Италии: Путин представил целостное видение конфликта на Украине

    L’AntiDiplomatico: Путин на прямой линии дал целостное видение конфликта на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время объединенной пресс-конференции президент России обозначил возможность дипломатического выхода при обеспечении условий безопасности, отмечает итальянское издание L’AntiDiplomatico.

    На «Итогах года» президент Владимир Путин представил целостное и политически насыщенное видение украинского конфликта, передает RT со ссылкой на публикацию L’AntiDiplomatico.

    «Москва утверждает, что давно стремилась к урегулированию путем переговоров, и настаивает на том, что дипломатический выход возможен и сегодня, при соблюдении определенных условий безопасности», пишет издание.

    В публикации отмечается, что заявления российского лидера были направлены на то, чтобы опровергнуть западную и европейскую пропаганду. Она часто изображает Москву стороной, якобы неспособной к компромиссу в урегулировании конфликта.

    L’AntiDiplomatico акцентировал внимание на политической насыщенности ответа Путина, выделив его стремление продемонстрировать готовность России обсуждать пути завершения конфликта при условии уважения к российским интересам. Также отмечается стремление России обозначить самостоятельную позицию в отношениях с Западом, несмотря на постоянное давление.

    Ранее Welt сообщила, что слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США и усилили давление на европейские правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, Владимир Путин на «Итогах года» предупредил о последствиях любых попыток блокады Калининграда для конфликта на Украине.

    Путин также напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 16:04 • Новости дня
    Минпромторг рассказал о деталях работы над самолетом «Ладога»

    В Минпромторге рассказали о деталях создания самолета «Ладога»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские инженеры занялись созданием самолета для работы на региональных маршрутах, уделяя внимание замене устаревших моделей и разработке новых модификаций.

    Разработку многоцелевого самолета «Ладога» для региональных перевозок ведут российские специалисты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве уточнили, что по программе ТВРС-44 сейчас изготовляется опытный экземпляр нового воздушного судна.

    Новый самолет рассчитан на перевозку до 44 пассажиров, для него предусмотрена также грузопассажирская версия. Проектом предполагается удлиненная модификация, которая сможет вместить 58 человек.

    В Минпромторге также напомнили о скором первом полете легкомоторного самолета «Байкал» с российским двигателем. Кроме того, отечественные разработки, такие как МС-21, по оценке министерства, обладают высокой конкурентоспособностью на глобальном авиарынке и коммерческим потенциалом. Одной из актуальных задач остается реализация проекта широкофюзеляжного самолета, который будет использоваться на международных и внутренних рейсах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на «Итогах года» президент России Владимир Путин заявил, что стране необходим новый самолет для региональных перевозок.

    Уральский завод гражданской авиации уже начал работы над первым опытным образцом самолета «Ладога». Испытания нового самолета стартуют в последнем квартале следующего года, а его сертификация должна завершиться к 2029 году.

    Комментарии (0)
    Главное
    США перехватили у Венесуэлы танкер с принадлежащей трейдеру из Китая нефтью
    В МИД назвали цель Киева при атаках БПЛА в Черном море
    Экс-советник Трампа Флинн заявил о поддержке ЦРУ войны между Россией и НАТО
    Банки стали уточнять отношения между отправителем и получателем при переводах
    Зеленский заявил, что союзники Киева «придерживают ракеты ПВО»
    Маск стал первым в истории человеком с состоянием выше 700 млрд долларов
    Суд приостановил работу пансионата в Видном после массового отравления

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    • Итоги года с Владимиром Путиным

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации