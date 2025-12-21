Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.0 комментариев
Песков: В графике Путина нет разговора с Трампом до Нового года
В ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков уточнил: «Пока нет в графике, но при необходимости он может быть быстро организован».
Кроме того, пресс-секретарь Кремля заявил, что вопрос о праздничных поздравлениях Владимира Путина в адрес Дональда Трампа пока открыт – о том, будет ли такое поздравление на Новый год и Рождество, будет объявлено отдельно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.
Дональд Трамп отметил, что стороны, занимающиеся мирным соглашением по Украине, уже близки к какому-то результату.