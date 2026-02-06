Песков: Путин встретится с главой совета директоров «Мантера» Ткачевым

Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.0 комментариев
Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.2 комментария
Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.13 комментариев
Президент России Владимир Путин объявил о начале Года единства народов России, передает ТАСС. Торжественная церемония прошла в Национальном центре «Россия».
«Год единства народов России объявляю открытым», – заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам мероприятия.
Судья из Тамбова с 15-летним стажем в 2021 году находилась в отпуске, однако продолжала работать по видеосвязи, находясь на курорте в Сочи. Изначально она заявила, что будет отдыхать в своем городе, но на одном из видеозвонков в кадре оказались море и другие признаки отпуска, передает Mash.
В результате дистанционной работы судья вынесла решения по 10 делам, включая споры по наследству, признанию муниципальной собственности и разделу имущества супругов. Все вынесенные вердикты были впоследствии аннулированы.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту вынесения судебных решений в период официального отпуска.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил представление о возбуждении дела против судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова по подозрению в мошенничестве на 10 млн рублей.
ЛДПР предлагает ввести годичный мораторий на вступление в силу новых налогов и повышения налоговых ставок. Соответствующий законопроект партия внесет в Госдуму 5 февраля.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что сегодня в России «можно проснуться в новой налоговой реальности уже через месяц после публикации закона», что наносит удар по бизнесу и гражданам, передает Газета.Ru.
«Для людей и бизнеса это выглядит как удар без предупреждения: ставки растут, правила меняются, появляются новые, порой крайне обременительные обязательства, а вот времени спокойно перестроить расчеты, договоры и бюджеты просто нет. Такой подход особенно сильно бьет по малым предприятиям», – заявил он.
Слуцкий подчеркнул, что налоговая система должна быть «справедливой и предсказуемой». В российском налоговом законодательстве нужно «убрать этот эффект внезапности и дать людям и бизнесу уверенность в завтрашнем дне».
По его словам, «если государство вводит новые налоги, повышает ставки или принимает другие подобные законодательные акты, которые тем или иным образом ухудшают положение граждан и бизнеса, такие решения должны вступать в силу не раньше чем через год после их опубликования».
Парламентарий отметил, что такой подход позволит компаниям и гражданам адаптироваться, изменить учет и пересчитать планы, избегая работы в авральном режиме.
ЛДПР также уточнила, что предлагаемый механизм не коснется льгот и послаблений для налогоплательщиков – любые меры, улучшающие их положение, партия считает возможным вводить сразу.
О решении прекратить продажи через агрегатор сообщили крупнейшие гостиничные операторы страны, передает Российский союз туриндустрии.
Среди них – Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и «Кронвелл Групп». Компании объяснили уход с платформы повышением базовой комиссии с 1 февраля с 15% до 17%, что, по их мнению, приведет к росту цен для гостей и снижению рентабельности бизнеса. Всего под управлением сетей, чьи отели пропали из выдачи агрегатора, в общей сложности насчитывается около 50 тыс. номеров.
Генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский заявил: «Сеть Azimut Hotels отключает свои объекты размещения от агрегатора «Яндекс. Путешествия». К сожалению, навязываемые в одностороннем порядке сервисом условия не соответствуют рыночным и напрямую влияют на увеличение конечной стоимости проживания для гостей. Мы выступаем за прозрачные, конкурентные и равные правила работы для всех участников рынка – без перекосов в комиссиях, ограничений по управлению тарифами и условиям бронирования, а также без практик, которые снижают эффективность прямых продаж и партнерских каналов». Он добавил, что компания готова вернуться к сотрудничеству при изменении условий.
Генеральный директор группы «Мантера» Вадим Трукшин отметил, что повышение комиссии создает опасный прецедент для всей отрасли и угрожает государственным планам по развитию внутреннего туризма. По его словам, сохранение ставки на уровне 15% необходимо для доступности услуг и инвестиций.
В Cosmos Hotel Group сообщили, что пересмотр структуры дистрибуции связан с перераспределением бронирований в пользу собственных и альтернативных каналов. В Alean Collection подчеркнули, что условия агрегатора больше не соответствуют рыночным принципам.
По мнению представителей гостиничного бизнеса, рост комиссии приведет к неминуемому удорожанию проживания, снижению инвестиций и рентабельности, особенно для малых и средних отелей, для которых агрегаторы часто являются ключевым каналом продаж. В качестве альтернативы предлагается развитие платных сервисов и премиальных опций для партнеров, а не повышение базовой ставки.
WSJ: Смоделированные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
По данным WSJ, «в ходе штабных военных маневров, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 тыс. военнослужащих», передает РИА «Новости».
Сценарий учений предполагал, что Россия объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по захвату литовского города Марьямполе, который имеет стратегическое значение как транспортный узел. Как отмечается в материале, заявления Москвы о гуманитарной миссии оказались достаточными, чтобы США не стали инициировать применение 5-й статьи устава НАТО, предусматривающей коллективную оборону.
В публикации говорится, что Германия заняла выжидательную позицию, а Польша, несмотря на мобилизацию войск, не решилась перебросить их через границу в Литву. Уже находящаяся в Литве немецкая бригада также не вмешалась в ход событий.
Президент России Владимир Путин неоднократно называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.
Инцидент произошел в жилом доме на Волоколамском шоссе, неизвестный выстрелил несколько раз в генерала и сбежал, сообщила Петренко, передает РИА «Новости».
Алексеев выжил, его госпитализировали.
Сейчас следователи и криминалисты ищут нападавшего. Уголовное дело завели по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы, проводятся следственные действия.
Алексеева в 2017 году наградили званием Героя России. Он занимает должность первого заместителя начальника Главного управления Генштаба российских вооруженных сил.
Лавров: Европейские лидеры просят не объявлять о своих контактах с Россией
Сергей Лавров в интервью телеканалу RT рассказал, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.
«Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично», – отметил глава МИД.
Министр уточнил, что европейская сторона в этих беседах по-прежнему предлагает «давайте заканчивать» и «надо что-то делать» в отношении ситуации на Украине, однако уже не требует «стратегического поражения России». По словам Лаврова, осознав невозможность реализации прежних целей, западные политики изменили риторику.
Лавров также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможных контактах с Владимиром Путиным, назвав их «жалкой дипломатией».
«Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной практической реакции», – добавил Сергей Лавров.
Представители ОБСЕ Кассис и Синирлиоглу прибыли в Москву после посещения Киева
Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о своем прибытии в Москву вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, пишет ТАСС.
Кассис в соцсетях заявил: «После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами».
Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет, передает РИА «Новости». Информацию подтвердили в правоохранительных органах, отметив, что формальный запрет был введен 30 января.
Как сообщил источник агентства, «въезд в страну запрещен на 50 лет». Против Сабурова было принято соответствующее решение на основании соображений национальной безопасности.
В правоохранительных органах также пояснили, что запрет на въезд связан с необходимостью соблюдения российского законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Сабуров является гражданином Казахстана.
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 77%, а 80% опрошенных положительно оценили его работу, сообщается на сайте ФОМ.
Работу правительства положительно оценили 55% участников опроса, что на 3 п. п. больше по сравнению с предыдущими результатами. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 57% респондентов, этот показатель также вырос на 3 п. п.
В части поддержки политических партий, уровень поддержки «Единой России» составил 43%, у КПРФ и ЛДПР – по 9%, у «Справедливой России» – 3%, а у партии «Новые люди» – 4%.
Исследование проводилось с 30 января по 1 февраля среди 1,5 тыс. жителей страны.
Президент Эстонии Алар Карис своими заявлениями о поддержке прямых переговоров между ЕС и Москвой вызвал резкую критику со стороны правительства одной из самых радикально настроенных по отношению к России стран Евросоюза, пишtт Bloomberg.
На пресс-конференции в Таллине 5 февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что прямые переговоры с Россией «неуместны», добавив, что «в случае с Россией работает только давление». По его мнению, слова Кариса о неучастии Евросоюза в переговорном процессе по Украине ошибочно, указав, что ЕС продолжает контактировать с Киевом.
По мнению издания, несмотря на то, что пост президента Эстонии символический, отрицательная реакция на предложение Карис отражает распространенное беспокойство в прибалтийских странах, где идея возобновления диалога с Россией стала табу.
Напомним, помимо инициативы о возобновлении контактов с Москвой Карис допустил временный отказ Киева от территориальных претензий.
Германский политолог Александр Рар объяснил желание европейцев возобновить дипломатические контакты с Москвой. «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – указал Рар.
Лавров: Мерц готовит Германию к войне
«Когда Фридрих Мерц занял пост канцлера, он сделал яркие заявления, которые наводят на серьезные мысли. Сначала он сказал, что снял конституционные ограничения на расходы на военные нужды. Затем он заявил, что это все необходимо для того, чтобы Германия вновь – подчеркиваю это слово – стала главной военной силой в Европе», – сказал он в интервью RT.
По словам Лаврова, такие высказывания канцлера и его действия свидетельствуют о том, что Германия действительно движется в сторону увеличения военного потенциала. Глава МИД отметил, что Мерц неоднократно повторял эту позицию.
Глава WADA Банька заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде
Банька признался, что испытывает дискомфорт из-за присутствия российского тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года, передает ТАСС.
По его словам, у агентства нет оснований для ее отстранения: «Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения», – отметил он.
Банька добавил, что, несмотря на отсутствие формальных претензий к Тутберидзе, ее появление на играх вызывает у него личное неудобство. Он подчеркнул, что говорит о своих чувствах, а не о юридической стороне вопроса.
Тутберидзе ранее была тренером Камилы Валиевой, которую в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил.
Киевская ТЭЦ-4, известная также как Дарницкая теплоэлектростанция, полностью разрушена, передает ТАСС, ссылаясь на агентство УНИАН.
Энергетический объект обслуживал около 500 тыс. жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы.
Компания «Евро-Реконструкция», владеющая станцией, сообщила о приостановке работы объекта еще 3 февраля. Позднее эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил: «Выход из строя подстанций сверхвысокого напряжения и крупных генерирующих объектов, таких как Дарницкая ТЭЦ, привел к бешеному дефициту электроэнергии».
Ранее в январе были повреждены и другие основные электроснабжающие объекты Киева – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, суммарной мощностью 1450 мегаватт. По состоянию на 5 февраля, информации о частичном или полном восстановлении их работы не поступало.
Политолог Рар: Европа с инициативой переговоров с Россией бежит за уходящим поездом
«Все больше европейских политиков начинает понимать, что победы Украины на поле боя не случится, а значит, надо завершать конфликт и договариваться о мире. Европа сейчас намерена во что бы то ни стало поучаствовать в мирной дипломатии, ведь в противном случае договоренность будет достигнута без них. А им не хочется, чтобы судьбу системы безопасности решали только Россия и США», – отметил германский политолог Александр Рар.
Он указал, что на этом фоне происходит сразу несколько событий: лидеры Прибалтики, опасающиеся разлада внутри ЕС, «побежали за уходящим поездом»; Эммануэль Макрон активно заговорил о необходимости переговоров с Москвой, и его поддержала премьер Италии Джорджа Мелони; Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году и таким образом лишил Владимира Зеленского последнего козыря.
«Вместе с тем, Европа не хочет терять Украину. И Брюссель, и Вашингтон готовы вкладывать большие деньги в восстановление страны», – добавил собеседник. По мнению эксперта, европейцы на вероятных переговорах с Россией попытаются «побороться за свои интересы». «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – детализировал Рар.
Политолог отдельно обратил внимание на позицию Германии: «власти вместе с руководством Еврокомиссии по-прежнему выступают против контактов с Москвой, но при возможности выдвинут своего «кандидата» на переговоры, чтобы не оставить арену одному лишь Макрону». «Мерц будет соперничать с французским президентом за лидерство в дипломатии. Другое дело, что Берлин не хочет пока соглашаться с полной или частичной победой России, но понимание заканчивающихся сил на Украине преобладает», – пояснил аналитик.
По его прогнозам, европейцы, в том числе и немцы, постепенно начнут процесс «спасения собственного лица». «Идут споры между политиками о кандидатуре переговорщика: кто из них настолько важный, компетентный и еще не утерял полностью связей с Кремлем. Между тем, Дональд Трамп с удовольствием наблюдает за этими процессами со стороны», – сказал спикер. А Зеленский в этой поворотной политике остается проигравшим, добавил он.
«Как бы то ни было, позиция Москвы остается незыблемой: НАТО не может усиливать свое присутствие на границах РФ. Этот пункт будет главным на переговорах, и тут, как мне кажется, опять все зависит от американцев», – заключил Рар.
3 февраля в Москву приезжал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. По информации источника Reuters, среди официальных лиц, с которыми виделся дипломат, был помощник президента России Юрий Ушаков. Целью встречи было налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе и по Украине.
Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что ведется подготовка к «возможному обмену репликами» с российским президентом Владимиром Путиным. На этом фоне Рига и Таллин призвали к возобновлению диалога с Москвой. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом политики сообщили в интервью Euronews.
Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.
«Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем, а теперь переживаем, что нас нет [за столом переговоров]», — сказал эстонский лидер. Силиня также поддержала идею о переговорах, но заявила, что Европа по-прежнему должна оказывать давление на Россию. Она предложила на должность спецпосланника лидеров Германии, Франции или Британии.
В середине января издание Politico сообщало, что среди возможных кандидатов на эту роль рассматриваются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление представителей Латвии и Эстонии. «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – сказала она РИА «Новости».
Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что заявления лидеров европейских стран о необходимости диалога с Россией звучат несерьезно. «Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую … если есть интерес серьезный, то надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений», – сказал он.
