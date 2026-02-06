Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом России

Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.0 комментариев
Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.0 комментариев
Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.2 комментария
Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.13 комментариев
Президент России Владимир Путин объявил о начале Года единства народов России, передает ТАСС. Торжественная церемония прошла в Национальном центре «Россия».
«Год единства народов России объявляю открытым», – заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия».
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 77%, а 80% опрошенных положительно оценили его работу, сообщается на сайте ФОМ.
Работу правительства положительно оценили 55% участников опроса, что на 3 п. п. больше по сравнению с предыдущими результатами. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 57% респондентов, этот показатель также вырос на 3 п. п.
В части поддержки политических партий, уровень поддержки «Единой России» составил 43%, у КПРФ и ЛДПР – по 9%, у «Справедливой России» – 3%, а у партии «Новые люди» – 4%.
Исследование проводилось с 30 января по 1 февраля среди 1,5 тыс. жителей страны.
Профессору МГУ Виктории Ведюшкиной вручался лауреатский значок за исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем, передает ТАСС.
«Виктория, мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь», – отметил Путин. «Ничего страшного! Главное – что я выговариваю», – ответила Ведюшкина. Президент, смеясь, прикрепил значок к кофте профессора и добавил: «Это правда».
Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.
Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России. Он также отметил лидерство России в борьбе с инфекциями.
Путин высказался против легкомысленного использования антибиотиков россиянами
Президент России Владимир Путин выступил с критикой по поводу необоснованного использования антибиотиков. Глава государства отметил, что такие препараты применяют даже тогда, когда в этом нет необходимости.
Во время неформального общения с молодыми учеными после вручения премий в области науки и инноваций Путин подчеркнул, что антибиотики назначаются слишком часто и без достаточных оснований, передает ТАСС.
«Потому что антибиотики применяют где надо и где не надо, – заметил Путин. – Самое простое – это человек закашлял – сразу», – заявил президент. Он также обратил внимание на то, что подобное отношение может привести к развитию устойчивости бактерий к лекарствам, что представляет серьезную угрозу для системы здравоохранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на церемонии Путин пошутил, что не может выговорить название некоторых научных открытий. Там же он отметил, что Россия занимает ведущие позиции в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.
Кроме того, президент подчеркнул, что будущее страны, ее развитие и процветание зависят во многом от великих научных открытий.
По его словам, русский язык служит основой культурного кода и обеспечивает общение между представителями всех народов страны.
«Язык является основой культурного кода народа, государства. И в нашем многонациональном государстве русский язык – это не просто один из языков, это язык, который действительно позволяет общаться представителям всех наших народов, национальностей», – подчеркнул Лукьяненко.
По его словам, именно через русский язык страна контактирует с другими государствами и мировой цивилизацией. «Русский язык это наш основной стержень, наша основная опора при общении ко всему, что существует вообще в мировой цивилизации», – сказал Лукьяненко.
Лукьяненко отметил особую значимость изучения литературы с детских лет. «Можно заучивать сколько угодно правил, можно писать какие-то домашние задания и диктанты, но я уверен, что основная базовая грамотность, естественная для любого человека, она закладывается только с чтением книг. И это та грамотность, которая живет уже где-то в подсознании человека, которая позволяет свободно общаться, позволяет пользоваться языком, не задумываясь о каких-то схемах, правилах», – подчеркнул писатель.
Он обратил внимание на необходимость изменить отношение к изучению языка, чтобы оно не сводилось к механическому заучиванию правил. Лукьяненко выразил надежду, что поручение будет реализовано, и «мы получим на выходе поколение людей, которые думают по-русски, не просто говорят, а думают по-русски, мыслят по-русски и поддерживают все то, что заложено в русской культуре, обогащая ее одновременной культурой… других народов, которым они принадлежат».
В рамках президентских поручений в вузах появится новая дисциплина «Русский язык как государственный», что, по задумке, должно повысить эффективность преподавания и унифицировать образовательные стандарты. Кроме того, планируется повысить качество подготовки учителей за счет увеличения учебных часов по русскому языку и литературе. Также будет развиваться цифровой образовательный контент для изучения языка и литературы, появятся открытые лекции.
Государство намерено стимулировать интерес детей к чтению, в том числе через всероссийский интернет-конкурс «Читаем всей семьей», который пройдет в 2026 году. Запланировано издание переводов классических произведений народов России на русский язык. Реализация всех поручений рассчитана на 2026–2027 годы.
На вопрос о возможном контакте между двумя лидерами Песков ответил кратко: «Нет», передает ТАСС.
Ранее Песков сообщил, что Кремль не станет ни опровергать, ни подтверждать сообщения о визите дипломатического советника президента Франции Макрона Эммануэля Бонна в Москву.
В четверг французский источник сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику. Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.
Глава государства отметил, что эти инновационные источники энергии предназначены для использования в новых поколениях самолетов, спутников и ракет, а также в автономных и беспилотных системах, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что разработку провела научная группа Александра Аникина и Павла Мосеева, которые создали первые отечественные безопасные ядерные батарейки. «Это компактные, сверхнадежные и долговечные источники энергии, которые способны работать под водой, в космосе, при экстремальных температурах. При этом не требуют обслуживания и подзарядки. Такие устройства необходимы для развития автономных, беспилотных аппаратов и систем, создания нового поколения самолетов, спутников, ракет», – заявил президент.
Он также подчеркнул, что достижения лауреатов президентских премий для молодых ученых станут важным ориентиром для будущих поколений исследователей. Путин выразил уверенность, что такие прорывы будут способствовать развитию российских научных школ и технологической независимости страны.
Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.
Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России.
Он отметил, что бойцы, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, обращаются друг к другу как к братьям, даже если принадлежат к разным этническим и религиозным группам, передает ТАСС.
Путин подчеркнул: «И вот такое единство является самым мощным и самым сильным. То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу «брат». И это очень дорогого стоит. Вот это и подчеркивает наше непобедимое единство».
Глава государства также отметил, что народ России всегда объединяло желание сохранить свои традиции, культуру и общую землю. По его словам, именно такое отношение к единству лежит в основе сплоченности российского общества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре «Россия» стартовал Год единства народов России, на церемонии собрались представители более чем 160 народов и 89 регионов. Мероприятие проходит в рамках марафона «Россия - семья семей», организованного российским обществом «Знание». Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия.
Герои России на марафоне «Знание» рассказали о значении единства в защите Родины.
Путин принял участие в церемонии открытия Года единства народов России, сообщает ТАСС. Мероприятие состоялось в Национальном центре «Россия», где также проходит просветительский марафон «Россия – семья семей», организованный Российским обществом «Знание».
В ходе марафона основное внимание уделяется общности истории, культуры и ценностей народов страны, единству и преемственности традиций. Особое место занимает обсуждение современных примеров сплочения народов в служении Отечеству.
На площадке собрались более 4 тыс. участников, представляющих свыше 160 народов России, а также школьники, студенты и иностранные гости. Благодаря телемосту к церемонии смогли присоединиться участники из 89 регионов страны.
Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.
Политолог Данилин: Основы межнационального единства были заложены на заре российской государственности
«Старт Года единства народов, что крайне символично, был дан в Национальном центре «Россия» – месте, которое посвящено общим достижениям, культуре и ценностям нашей страны. Несмотря на относительно короткую историю, он уже заслужил репутацию визитной карточки государства, где каждый может познакомиться с достижениями нашей страны и культурой населяющих ее народов», – сказал гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин.
«Примечательно, что в этот важный день Владимир Путин вновь подчеркнул основополагающую роль русского народа в единении этносов на огромном пространстве – от Черного моря до Тихого океана. Исторически масштаб этой работы поражает: народы нашей страны сумели поставить во главу угла то, что их объединяет, а не разделяет», – пояснил он.
«Русский народ в этой конструкции играет роль стержня, без которого вся структура не устоит. Еще во времена Руси наша история была историей собирания земель славянских племен. То есть уже на заре государственности были заложены основы будущего межнационального единства», – добавил собеседник.
«При этом ведущая роль русского народа не означает пренебрежения другими этносами. Наоборот, именно умение уважать иные культуры и находить в них точки соприкосновения стало одним из оснований исторического успеха России. Несмотря на внешние различия, нас объединяет общий набор базовых ценностей. В этом и заключается преимущество нашей культурной модели перед западной: русские при встрече с другими народами ищут пути совместного созидания, а не подавления «чужаков» ради собственной выгоды», – акцентировал эксперт.
«Это хорошо видно на примере СВО. Интересы России плечом к плечу отстаивают представители разных этносов. Как метко сказал Владимир Путин, в окопах татары, чеченцы, якуты и русские называют друг друга братьями. В этом и заключается сила нашего общества, которое напоминает большую и разнообразную семью», – заключил Данилин.
В четверг в Национальном центре «Россия» состоялась церемония открытия Года единства народов. Событие прошло в рамках просветительского марафона «Россия – семья семей», на площадке которого собрались более 4 тыс. участников, представляющих свыше 160 национальностей, проживающих на территории РФ.
Путин отметил, что единство российского общества возникло «на основе различных, живших отдельно друг от друга славянских этносов». «Русский народ еще молодой народ, пассионарный, устремленный в будущее. Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия, когда в нее вливались разные народы», – заявил он.
По словам президента, на протяжении веков ценности этносов, населяющих территорию федерации, становились общими. И это единство позволяло государству выстоять перед лицом врагов, таких как Наполеон или Гитлер. «На нас двигались разноплеменные армии. Они тоже были объединены, но их объединение было основано на совершенно других принципах», – добавил президент. – «Их объединяло желание наживы, желание оттяпать у нас что-то, завоевать, разрушить, захватить. А нас объединяло стремление все сохранить – нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции. Такое единство является самым мощным и самым сильным».
Глава государства отметил, что бойцы СВО, общаясь на линии фронта, «несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу: «Брат!». «Это и подчеркивает наше непобедимое единство. Это именно то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших победах», – заключил Путин.
Президент отметил, что благодаря этим качествам Россия способна уверенно смотреть в будущее и развиваться, при этом вклад в успех вносили многие поколения и специалисты из различных сфер деятельности, передает РИА «Новости».
В своем выступлении Путин подчеркнул, что научные достижения российских ученых позволяют стране не копировать чужое, а самостоятельно задавать тенденции в развитии технологий будущего. «Именно такие масштабные заделы в знаниях позволяют не догонять, не копировать чужое, а самим задавать тенденции в развитии технологий будущего», – сказал он.
Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.
Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России. Он также отметил лидерство России в борьбе с инфекциями.
Путин отметил, что многонациональная Россия формировалась разными путями, однако неизменным оставалось уважение к народам, входившим в ее состав, передает ТАСС.
«Полное уважение к их культуре и к их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности-то у нас и становились общими», – сказал он.
Глава государства добавил, что внешние отличия ценностей народов России являются важной особенностью и это необходимо поддерживать. Однако, по его словам, именно общность базовых ценностей способствует сплоченности и единству страны.
В четверг Кремль анонсировал выступление Путина на открытии Года единства народов России.
Ранее Путин отмечал, что в стране придается особое значение поддержке культур народов и укреплению национального единства в условиях спецоперации.
«Всем нашим лауреатам присущ дух первопроходцев», – отметил Путин, добавив, что ученые не боятся вопросов, на которые пока нет ответов, передает ТАСС.
«Вы не боитесь вопросов, на которые пока нет ответов, но вы ищете эти ответы и находите их, ищете и находите решения и нацелены на достижение задач национального, мирового масштаба», – добавил глава государства.
В четверг Путин заявил, что Россия в сложных условиях проявляет надежность и долговечность. Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России. Он также отметил лидерство России в борьбе с инфекциями.
Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год, передает ТАСС.
Лауреатами стали сотрудники ведущих вузов и институтов страны. Исследователи Александр Аникин и Павел Мосеев из Высокотехнического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочарова были отмечены за разработку новых источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.
Дмитрий Бутыльский из Кубанского государственного университета был награжден за создание инновационной технологии получения лития. Президент также вручил награду ученым МГУ им. М. В. Ломоносова Виктории Ведюшкиной, Владиславу Кибкало и Глебу Белозерову за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем. Артем Исаев из Сколковского института науки и технологий получил премию за исследование механизмов воздействия бактерий и бактериофагов на вирусные инфекции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал молодых лауреатов президентской премии по науке гордостью России. Ранее были названы имена лауреатов премии президента в области науки.
Путин: Достижения в науке играют ключевую роль в развитии и процветании России
«Все вы выбрали интересное, достойное, я бы сказал, захватывающее дело – служение прогрессу. В этой увлеченности, неутомимом поиске новых знаний – залог великих открытий, от них во многом зависит будущее нашей страны, ее развитие, процветание», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что за каждым крупным достижением в науке стоит не только труд и талант исследователя, но и наличие сильной научной школы. Президент отметил, что формирование таких сообществ требует огромных усилий и ресурсов.
По словам главы государства, существование целой плеяды сильных научных школ является одним из важнейших преимуществ России. Путин выразил уверенность, что поддержка молодых ученых и развитие научных традиций помогут стране добиться значительных прорывов в будущем.
Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.