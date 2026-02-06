  • Новость часаЛавров назвал покушение на генерала Алексеева попыткой Киева сорвать переговоры
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет Трампа «явное предначертание»

    Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    6 февраля 2026, 14:14 • Новости дня

    Посол заявил о попытках дискредитации России перед выборами в Армении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии парламентских выборов в Армении были зафиксированы попытки дискредитации России и двусторонних отношений с Ереваном через западные ресурсы, заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

    Копыркин в интервью каналу «Россия-24» сообщил о заметной активизации западных ресурсов и неправительственных организаций, связанных и финансируемых Западом, в преддверии июньских парламентских выборов. По его словам, эти структуры предпринимают значительные усилия для дискредитации России и российско-армянских отношений.

    «Очень заметна активизация ресурсов, тех неправительственных организаций, которые связаны и финансируются со стороны Запада. Они предпринимают значительные усилия для того, чтобы дискредитировать РФ, дискредитировать российско-армянские отношения, суть наших отношений», – заявил Копыркин.

    Дипломат отметил, что подобные ресурсы предоставляют аудитории искаженную картину происходящих в мире процессов. Копыркин призвал к активному диалогу с армянскими партнерами для нейтрализации гибридных угроз, направленных на отношения двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что членство в Евразийском экономическом союзе не совместимо с присоединением к Европейскому союзу, но выбор остается за Арменией. Вице-премьер России Алексей Оверчук отметил, что решение о вступлении Армении в ЕС зависит от армянского народа и требует учета изменений в сущности Евросоюза. Эксперты указали, что между Москвой и Ереваном сохраняется определенная напряженность, но развитие отношений будет зависеть от дальнейших политических шагов Армении.

    5 февраля 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым.

    Президент России Владимир Путин объявил о начале Года единства народов России, передает ТАСС. Торжественная церемония прошла в Национальном центре «Россия».

    «Год единства народов России объявляю открытым», – заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия».

    6 февраля 2026, 10:27 • Новости дня
    ФОМ: Работу Путина положительно оценивают 80% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 77%, 80% опрошенных граждан страны считают, что глава государства работает хорошо, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 77%, а 80% опрошенных положительно оценили его работу, сообщается на сайте ФОМ.

    Работу правительства положительно оценили 55% участников опроса, что на 3 п. п. больше по сравнению с предыдущими результатами. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 57% респондентов, этот показатель также вырос на 3 п. п.

    В части поддержки политических партий, уровень поддержки «Единой России» составил 43%, у КПРФ и ЛДПР – по 9%, у «Справедливой России» – 3%, а у партии «Новые люди» – 4%.

    Исследование проводилось с 30 января по 1 февраля среди 1,5 тыс. жителей страны.

    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    5 февраля 2026, 19:06 • Новости дня
    Судья из Тамбова вынесла десять приговоров, находясь на пляже в Сочи
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Тамбовская судья, будучи в отпуске на море, дистанционно рассмотрела дела и объявила вердикты, которые позже были аннулированы из-за вскрывшейся ситуации.

    Судья из Тамбова с 15-летним стажем в 2021 году находилась в отпуске, однако продолжала работать по видеосвязи, находясь на курорте в Сочи. Изначально она заявила, что будет отдыхать в своем городе, но на одном из видеозвонков в кадре оказались море и другие признаки отпуска, передает Mash.

    В результате дистанционной работы судья вынесла решения по 10 делам, включая споры по наследству, признанию муниципальной собственности и разделу имущества супругов. Все вынесенные вердикты были впоследствии аннулированы.

    В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту вынесения судебных решений в период официального отпуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший председатель Бижбулякского межрайонного суда Башкирии получил четыре года и шесть месяцев лишения свободы за передачу взятки полицейскому.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил представление о возбуждении дела против судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова по подозрению в мошенничестве на 10 млн рублей.

    5 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    В ЛДПР предложили ввести годичный мораторий для новых налогов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ЛДПР считают, что новые налоги, а также повышение ставок и сборов стоит вводить только спустя год после публикации закона, чтобы избежать «эффекта внезапности».

    ЛДПР предлагает ввести годичный мораторий на вступление в силу новых налогов и повышения налоговых ставок. Соответствующий законопроект партия внесет в Госдуму 5 февраля.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что сегодня в России «можно проснуться в новой налоговой реальности уже через месяц после публикации закона», что наносит удар по бизнесу и гражданам, передает Газета.Ru.

    «Для людей и бизнеса это выглядит как удар без предупреждения: ставки растут, правила меняются, появляются новые, порой крайне обременительные обязательства, а вот времени спокойно перестроить расчеты, договоры и бюджеты просто нет. Такой подход особенно сильно бьет по малым предприятиям», – заявил он.

    Слуцкий подчеркнул, что налоговая система должна быть «справедливой и предсказуемой». В российском налоговом законодательстве нужно «убрать этот эффект внезапности и дать людям и бизнесу уверенность в завтрашнем дне».

    По его словам, «если государство вводит новые налоги, повышает ставки или принимает другие подобные законодательные акты, которые тем или иным образом ухудшают положение граждан и бизнеса, такие решения должны вступать в силу не раньше чем через год после их опубликования».

    Парламентарий отметил, что такой подход позволит компаниям и гражданам адаптироваться, изменить учет и пересчитать планы, избегая работы в авральном режиме.

    ЛДПР также уточнила, что предлагаемый механизм не коснется льгот и послаблений для налогоплательщиков – любые меры, улучшающие их положение, партия считает возможным вводить сразу.

    Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о внесении в Госдуму проекта закона, предусматривающего отмену штрафов и пеней по кредитам для женщин в отпуске по уходу за ребенком.

    5 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс. Путешествия»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сразу несколько ведущих гостиничных сетей России отказались от сотрудничества с «Яндекс. Путешествиями» на фоне увеличения комиссии сервиса до 17%, сообщил Российский союз туриндустрии.

    О решении прекратить продажи через агрегатор сообщили крупнейшие гостиничные операторы страны, передает Российский союз туриндустрии.

    Среди них – Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и «Кронвелл Групп». Компании объяснили уход с платформы повышением базовой комиссии с 1 февраля с 15% до 17%, что, по их мнению, приведет к росту цен для гостей и снижению рентабельности бизнеса. Всего под управлением сетей, чьи отели пропали из выдачи агрегатора, в общей сложности насчитывается около 50 тыс. номеров.

    Генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский заявил: «Сеть Azimut Hotels отключает свои объекты размещения от агрегатора «Яндекс. Путешествия». К сожалению, навязываемые в одностороннем порядке сервисом условия не соответствуют рыночным и напрямую влияют на увеличение конечной стоимости проживания для гостей. Мы выступаем за прозрачные, конкурентные и равные правила работы для всех участников рынка – без перекосов в комиссиях, ограничений по управлению тарифами и условиям бронирования, а также без практик, которые снижают эффективность прямых продаж и партнерских каналов». Он добавил, что компания готова вернуться к сотрудничеству при изменении условий.

    Генеральный директор группы «Мантера» Вадим Трукшин отметил, что повышение комиссии создает опасный прецедент для всей отрасли и угрожает государственным планам по развитию внутреннего туризма. По его словам, сохранение ставки на уровне 15% необходимо для доступности услуг и инвестиций.

    В Cosmos Hotel Group сообщили, что пересмотр структуры дистрибуции связан с перераспределением бронирований в пользу собственных и альтернативных каналов. В Alean Collection подчеркнули, что условия агрегатора больше не соответствуют рыночным принципам.

    По мнению представителей гостиничного бизнеса, рост комиссии приведет к неминуемому удорожанию проживания, снижению инвестиций и рентабельности, особенно для малых и средних отелей, для которых агрегаторы часто являются ключевым каналом продаж. В качестве альтернативы предлагается развитие платных сервисов и премиальных опций для партнеров, а не повышение базовой ставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финансовые организации стали чаще блокировать переводы граждан за туристические путевки с начала года. Банки считают такие операции подозрительными.

    6 февраля 2026, 10:43 • Новости дня
    Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Комику Нурлану Сабурову, являющемуся гражданином Казахстана, ограничили въезд на территорию России сроком на 50 лет в интересах соблюдения национальной безопасности.

    Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет, передает РИА «Новости». Информацию подтвердили в правоохранительных органах, отметив, что формальный запрет был введен 30 января.

    Как сообщил источник агентства, «въезд в страну запрещен на 50 лет». Против Сабурова было принято соответствующее решение на основании соображений национальной безопасности.

    В правоохранительных органах также пояснили, что запрет на въезд связан с необходимостью соблюдения российского законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Сабуров является гражданином Казахстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Омске отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова.

    В 2025 году Сабурова задерживали в аэропорту Шереметьево из-за нарушения сроков миграционного учета.

    6 февраля 2026, 10:40 • Новости дня
    В Москве совершено покушение на генерала Генштаба Алексеева
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Неизвестный попытался застрелить в жилом доме столицы генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева. Высокопоставленный офицер получил ранение, но выжил, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Инцидент произошел в жилом доме на Волоколамском шоссе, неизвестный выстрелил несколько раз в генерала и сбежал, сообщила Петренко, передает РИА «Новости».

    Алексеев выжил, его госпитализировали.

    Сейчас следователи и криминалисты ищут нападавшего. Уголовное дело завели по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.

    Изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы, проводятся следственные действия.

    Алексеева в 2017 году наградили званием Героя России. Он занимает должность первого заместителя начальника Главного управления Генштаба российских вооруженных сил.

    В конце декабря в Москве при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    5 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России

    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные учения, моделирующие конфликт между Россией и НАТО в Литве, завершились победой Москвы, пишет The Wall Street Journal.

    По данным WSJ, «в ходе штабных военных маневров, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 тыс. военнослужащих», передает РИА «Новости».

    Сценарий учений предполагал, что Россия объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по захвату литовского города Марьямполе, который имеет стратегическое значение как транспортный узел. Как отмечается в материале, заявления Москвы о гуманитарной миссии оказались достаточными, чтобы США не стали инициировать применение 5-й статьи устава НАТО, предусматривающей коллективную оборону.

    В публикации говорится, что Германия заняла выжидательную позицию, а Польша, несмотря на мобилизацию войск, не решилась перебросить их через границу в Литву. Уже находящаяся в Литве немецкая бригада также не вмешалась в ход событий.

    Ранее в НАТО признали неготовность к долгой войне с Россией.

    Президент России Владимир Путин неоднократно называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    5 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией

    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу RT рассказал, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    «Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично», – отметил глава МИД.

    Министр уточнил, что европейская сторона в этих беседах по-прежнему предлагает «давайте заканчивать» и «надо что-то делать» в отношении ситуации на Украине, однако уже не требует «стратегического поражения России». По словам Лаврова, осознав невозможность реализации прежних целей, западные политики изменили риторику.

    Лавров также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможных контактах с Владимиром Путиным, назвав их «жалкой дипломатией».

    «Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной практической реакции», – добавил Сергей Лавров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    Между тем премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    5 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столицу России прибыли руководитель МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу.

    Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о своем прибытии в Москву вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, пишет ТАСС.

    Кассис в соцсетях заявил: «После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кассис сообщал о планах посетить Россию в рамках председательства своей страны в ОБСЕ еще 22 января. Позже он уточнил, что собирается также посетить Киев, подчеркнув, что приоритеты ОБСЕ в этом году связаны с укреплением мира и безопасности в Европе.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация дискредитировала себя во время Минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в урегулировании ситуации на Украине.

    А в четверг стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.


    6 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    @ Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Президент Эстонии Алар Карис своими заявлениями о поддержке прямых переговоров между ЕС и Москвой вызвал резкую критику со стороны правительства одной из самых радикально настроенных по отношению к России стран Евросоюза, пишtт Bloomberg.

    На пресс-конференции в Таллине 5 февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что прямые переговоры с Россией «неуместны», добавив, что «в случае с Россией работает только давление». По его мнению, слова Кариса о неучастии Евросоюза в переговорном процессе по Украине ошибочно, указав, что ЕС продолжает контактировать с Киевом.

    По мнению издания, несмотря на то, что пост президента Эстонии символический, отрицательная реакция на предложение Карис отражает распространенное беспокойство в прибалтийских странах, где идея возобновления диалога с Россией стала табу.

    Напомним, помимо инициативы о возобновлении контактов с Москвой Карис допустил временный отказ Киева от территориальных претензий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, политики в Латвии и Эстонии выступили за прямые переговоры с Россией. Захарова объяснила инициативу прибалтийский стран сесть за стол переговоров с Россией усталостью от сидения «под столом».

    Германский политолог Александр Рар объяснил желание европейцев возобновить дипломатические контакты с Москвой. «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – указал Рар.

    6 февраля 2026, 12:12 • Новости дня
    Рогов сообщил о тяжелом состоянии генерала Генштаба Алексеева после покушения
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генерал-лейтенант Генштаба ВС России Владимир Алексеев находится в тяжелом состоянии после покушения, у потерпевшего три пули в груди, сообщил глава комиссии ОП по суверенитету Владимир Рогов.

    Генерала расстреляли в спину в лифтовом холле жилого дома на Волоколамском шоссе в 7.00 мск, указал Рогов в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что неизвестный выстрелил в военного несколько раз и скрылся.

    Алексеева госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. «У него три пули в груди», – пояснил Рогов.

    «Расстрел в спину – классика бандеровского «героизма», – указал он.

    Ранее СК России сообщил, что неизвестный попытался застрелить в жилом доме Москвы Алексеева. Генерал выжил.

    Прокуратура Москвы поставила расследование дела под свой контроль.

    5 февраля 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке Германии к войне

    Лавров заявил о подготовке Германии к войне
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц на практике готовит страну к войне.

    «Когда Фридрих Мерц занял пост канцлера, он сделал яркие заявления, которые наводят на серьезные мысли. Сначала он сказал, что снял конституционные ограничения на расходы на военные нужды. Затем он заявил, что это все необходимо для того, чтобы Германия вновь – подчеркиваю это слово – стала главной военной силой в Европе», – сказал он в интервью RT.

    По словам Лаврова, такие высказывания канцлера и его действия свидетельствуют о том, что Германия действительно движется в сторону увеличения военного потенциала. Глава МИД отметил, что Мерц неоднократно повторял эту позицию.

    Ранее Москва указала на стремление Германии создать сильную армию.

    Издание Politico писало, что Германия запланировала рекордные военные траты в 2026 году.

    6 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    Стало известно о попытке комика Сабуров отмыть заработанные в России деньги

    Стало известно о попытке комика Сабуров отмыть заработанные в России деньги
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Комик Нурлан Сабуров, задекларировавший за 2024 год более 50 млн рублей, пытался легализовать свои доходы в России через посредников, сообщили в правоохранительных органах.

    Комик Нурлан Сабуров владеет в России недвижимостью и другим имуществом на сумму более 60 млн рублей, передает РИА «Новости». Эту информацию агентству подтвердили в правоохранительных органах.

    Также источник сообщил, что Сабуров зарабатывал в России, игнорируя миграционные нормы и не уплачивая налоги. «Только в 2024 году он задекларировал более 50 млн рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон», – заявил собеседник агентства.

    По данным правоохранителей, Сабуров предпринимал попытки отмыть свои доходы через третьих лиц. Власти теперь изучают финансовые операции комика, чтобы выявить возможные нарушения российского законодательства.

    Напомним, в пятницу российские власти запретили комику Нурлану Сабурову въезд в страну сроком на 50 лет.

    В январе в Омске отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова.

    В 2025 году Сабурова задерживали в аэропорту Шереметьево из-за нарушения сроков миграционного учета.

    5 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой

    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    @ Tartu PM/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе нарастает дипломатическая активность вокруг украинского урегулирования, но единства в подходах пока нет, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее советник Эммануэля Макрона, по информации СМИ, совершил визит в Москву, а Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией.

    «Все больше европейских политиков начинает понимать, что победы Украины на поле боя не случится, а значит, надо завершать конфликт и договариваться о мире. Европа сейчас намерена во что бы то ни стало поучаствовать в мирной дипломатии, ведь в противном случае договоренность будет достигнута без них. А им не хочется, чтобы судьбу системы безопасности решали только Россия и США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он указал, что на этом фоне происходит сразу несколько событий: лидеры Прибалтики, опасающиеся разлада внутри ЕС, «побежали за уходящим поездом»; Эммануэль Макрон активно заговорил о необходимости переговоров с Москвой, и его поддержала премьер Италии Джорджа Мелони; Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году и таким образом лишил Владимира Зеленского последнего козыря.

    «Вместе с тем, Европа не хочет терять Украину. И Брюссель, и Вашингтон готовы вкладывать большие деньги в восстановление страны», – добавил собеседник. По мнению эксперта, европейцы на вероятных переговорах с Россией попытаются «побороться за свои интересы». «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – детализировал Рар.

    Политолог отдельно обратил внимание на позицию Германии: «власти вместе с руководством Еврокомиссии по-прежнему выступают против контактов с Москвой, но при возможности выдвинут своего «кандидата» на переговоры, чтобы не оставить арену одному лишь Макрону». «Мерц будет соперничать с французским президентом за лидерство в дипломатии. Другое дело, что Берлин не хочет пока соглашаться с полной или частичной победой России, но понимание заканчивающихся сил на Украине преобладает», – пояснил аналитик.

    По его прогнозам, европейцы, в том числе и немцы, постепенно начнут процесс «спасения собственного лица». «Идут споры между политиками о кандидатуре переговорщика: кто из них настолько важный, компетентный и еще не утерял полностью связей с Кремлем. Между тем, Дональд Трамп с удовольствием наблюдает за этими процессами со стороны», – сказал спикер. А Зеленский в этой поворотной политике остается проигравшим, добавил он.

    «Как бы то ни было, позиция Москвы остается незыблемой: НАТО не может усиливать свое присутствие на границах РФ. Этот пункт будет главным на переговорах, и тут, как мне кажется, опять все зависит от американцев», – заключил Рар.

    3 февраля в Москву приезжал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. По информации источника Reuters, среди официальных лиц, с которыми виделся дипломат, был помощник президента России Юрий Ушаков. Целью встречи было налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе и по Украине.

    Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что ведется подготовка к «возможному обмену репликами» с российским президентом Владимиром Путиным. На этом фоне Рига и Таллин призвали к возобновлению диалога с Москвой. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом политики сообщили в интервью Euronews.

    Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.

    «Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем, а теперь переживаем, что нас нет [за столом переговоров]», — сказал эстонский лидер. Силиня также поддержала идею о переговорах, но заявила, что Европа по-прежнему должна оказывать давление на Россию. Она предложила на должность спецпосланника лидеров Германии, Франции или Британии.

    В середине января издание Politico сообщало, что среди возможных кандидатов на эту роль рассматриваются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление представителей Латвии и Эстонии. «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – сказала она РИА «Новости».

    Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что заявления лидеров европейских стран о необходимости диалога с Россией звучат несерьезно. «Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую … если есть интерес серьезный, то надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Москвой и почему Стубб не годится на эту роль.

