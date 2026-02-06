  • Новость часаЛавров назвал покушение на генерала Алексеева попыткой Киева сорвать переговоры
    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции
    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам
    Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело нациста Гецявичюса о гибели 6 012 человек
    Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
    Стало известно о тяжелом состоянии генерала Генштаба Алексеева после покушения
    Власти Грузии предложили публично обсудить отказ от интеграции в НАТО и ЕС
    США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая
    Польша возмутилась «поучениями» от посла США
    Европа отобрала 90% закачанного к зиме газа из ПХГ
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет Трампа «явное предначертание»

    Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    6 февраля 2026, 15:42 • Новости дня

    В России начали выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    ЦНИИточмаш начал выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Модернизированный пистолет-пулемет СР2М поступил в серийное производство в России в рамках нового государственного заказа, отличаясь компактностью и высокой пробивной силой.

    ЦНИИточмаш (концерн «Калашников», входит в Ростех) начал серийный выпуск 9-миллиметрового пистолета-пулемета СР2М по новому госконтракту, передает ТАСС. В концерне «Калашников» уточнили: «Данное оружие свыше 20 лет остается популярным и востребованным у представителей силовых структур. Его отличают легкость и компактность корпуса при высокой пробивной силе патрона. 9-миллиметровый модернизированный пистолет-пулемет СР2М – улучшенная версия пистолета СР2, также разработанного в ЦНИИточмаш».

    Отличительной чертой СР2М стал складной металлический приклад, позволяющий уменьшить габариты оружия для переноски. Новый механизм фиксации приклада обеспечивает надежное удержание в сложенном положении, а также быстрый и удобный перевод из походного положения в боевое.

    В концерне также напомнили, что среди других известных серийных разработок ЦНИИточмаш – пистолет «Удав», самозарядный пистолет СР1 и его модернизированная версия СР1М, а также целый ряд других стрелковых изделий.

    Ранее ЦНИИточмаш поставил заказчику комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» для противодействия высокоточному оружию. А конструкторы концерна «Калашников» провели модернизацию ППК-20, улучшив его технические характеристики и расширив ассортимент используемых патронов.

    До этого концерн «Калашников» объявил о планах увеличить производство ракет на 60%.


    5 февраля 2026, 19:46 • Новости дня
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика
    @ Northwest Institute of Nuclear Technology

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайские ученые создали первую в мире компактную микроволновую установку мощностью 20 гигаватт, пишет South China Morning Post (SCMP). Она предназначена для уничтожения спутников и может размещаться на обычно грузовике.

    Разработка получила название TPG1000Cs, устройство расположено в Институте ядерных технологий Северо-Западного Китая в Сиане, провинция Шэньси, сообщает SCMP.

    Устройство способно работать непрерывно до 60 секунд, что существенно превышает возможности существующих мировых аналогов, которые функционируют не более трех секунд. Длина установки составляет четыре метра, а вес – пять тонн, благодаря чему ее можно размещать на грузовиках, военной технике, кораблях, самолетах или даже на спутниках.

    По оценкам китайских специалистов, наземное микроволновое оружие мощностью свыше одного гигаватта способно нарушать работу или выводить из строя спутники Starlink, находящиеся на низкой околоземной орбите.

    Ранее ученые Китая создали кристалл для сверхмощного лазерного оружия.

    5 февраля 2026, 19:52 • Новости дня
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    @ Сергей Субботин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На 82-м году жизни ушел из жизни бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов, который долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

    Бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, передает РИА «Новости».

    Куроедов занимал пост главнокомандующего Военно-морским флотом России с 1997 по 2005 годы. В 2000 году ему было присвоено звание адмирала флота.

    Куроедов родился 5 сентября 1944 года в Приморском крае. Окончил штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза Гречко, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил имени Ворошилова.

    7 ноября 1997 года назначен Главнокомандующим ВМФ Россия. 21 февраля 2000 года получил звание адмирала флота. После гибели подводной лодки «Курск» в 2000-м году подал в отставку, но прослужил на должности до 2005 года. В отставке возглавлял «Клуб адмиралов и генералов ВМФ».

    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    6 февраля 2026, 08:37 • Новости дня
    Индия решила обсудить закупку 114 истребителей Rafale

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Индии на следующей неделе в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели может обсудить предложение о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает агентство АНИ со ссылкой на источники.

    Министерство обороны Индии на следующей неделе рассмотрит вопрос о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на АНИ. Обсуждение пройдёт в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели.

    Источник агентства отметил: «Предложение, вероятно, будет рассмотрено на следующей неделе на заседании высокого уровня в министерстве обороны и рассматривается как критически важное для удовлетворения оперативных потребностей ВВС Индии в свете нынешней ситуации с безопасностью в регионе». Ранее, в январе, Совет по оборонным закупкам Индии уже предварительно одобрил приобретение 88 одноместных и 26 двухместных Rafale.

    Сделка, как ожидается, позволит ВВС Индии усилить состав боевых эскадрилий и получить современные многоцелевые истребители поколения 4+. После завершения контракта у индийских ВВС будет 150 Rafale, а ВМС получат 26 истребителей, модифицированных для авианосцев.

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Нью-Дели 18 февраля, чтобы принять участие в саммите India-AI Impact Summit 2026, который состоится 19-20 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отказалась от закупки истребителей Су-35 в пользу совместного производства истребителей пятого поколения Су-57.

    Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервисного центра для военно-транспортных самолетов C-130 в Индии.

    Выведенные из эксплуатации в Индии истребители МиГ-21 решили передать в исторический парк.

    5 февраля 2026, 19:14 • Новости дня
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы российских средств ПВО за короткий промежуток времени были уничтожены десятки беспилотников в нескольких приграничных регионах.

    Системы противовоздушной обороны России сбили 40 украинских беспилотников с 13:00 до 18:00 по московскому времени, передает РИА «Новости». В сообщении Минобороны говорится: «5 февраля с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 – над территорией Белгородской области, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, пять – над территорией Брянской области и три – над территорией Курской области».

    Удары БПЛА по российским регионам происходят регулярно, и средства ПВО фиксируют и уничтожают большинство летательных аппаратов до достижения ими целей.

    Минобороны подчеркивает, что благодаря слаженной работе расчетов ПВО удалось избежать разрушений и жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России, включая Ростовскую и Белгородскую области.

    За одну ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа.

    Профессионализм и бдительность российских военнослужащих позволили защитить мирных жителей Запорожской области, критически важную инфраструктуру и промышленные объекты от массированной атаки дронов ВСУ.

    5 февраля 2026, 17:22 • Новости дня
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    @ Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США провели обсуждение условий возможного продления ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на шесть месяцев на полях переговоров по Украине, пишет Axios.

    Источники Axios отметили, что обсуждение велось в течение последних 24 часов, передает ТАСС. Не уточняется, была ли достигнута финальная договоренность по данному вопросу.

    Тем не менее собеседники издания считают, что стороны приблизились к соглашению. Окончательное решение должен утвердить каждый из лидеров двух стран.

    В четверг завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.

    Накануне МИД России заявил, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    5 февраля 2026, 22:31 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка с военными спутниками

    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

    Tекст: Вера Басилая

    В Архангельской области произведен запуск ракеты «Союз-2.1б» с космическими аппаратами для нужд Министерства обороны России.

    Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» был успешно проведен с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны в Max.

    Старт произошел 5 февраля в 21 час 59 минут по московскому времени. В ходе миссии космические аппараты были выведены для выполнения задач в интересах Министерства обороны России.

    В декабре Космические войска запустили ракету «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом.

    Позже ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    6 февраля 2026, 07:22 • Новости дня
    Лушников рассказал о применении АК-15 в жарких и влажных зарубежных странах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автоматы линейки АК-15 активно и успешно применяются российскими силовыми структурами при выполнении задач в зарубежных регионах с жарким и влажным климатом, сообщил генеральный директор «Калашникова», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

    По его словам, российские силовые структуры успешно используют автоматы АК-15 при выполнении задач в зарубежных регионах с жарким и влажным климатом, передает ТАСС. Лушников сообщил, то особенно востребованы компактные версии – укороченный АК-15К и малогабаритный АК-15СК.

    Лушников подчеркнул, что калибр 7,62 мм традиционно популярен в странах Ближнего Востока и Африки. Он отметил: «Компактные версии автомата АК-15, а именно укороченный АК-15К и малогабаритный АК-15СК, широко используются подразделениями наших силовых структур, которые защищают интересы России за рубежом».

    Такой опыт эксплуатации автоматов в сложных климатических условиях, по мнению Лушникова, дает концерну дополнительные надежды на расширение присутствия АК-15 на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» начал модернизацию автомата АК-15 по итогам апробации в зоне спецоперации на Украине.

    В России презентовали новые автоматы АК-15К и АК-15СК.

    На вооружение полиции приняты автоматы АК-12, АК-15 и пистолет Лебедева.

    5 февраля 2026, 16:44 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России к диалогу по ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова обсуждать вопросы по ДСНВ при наличии конструктивной реакции со стороны США.

    Россия готова начать диалог с Соединенными Штатами по вопросам ограничения стратегических наступательных вооружений при условии получения конструктивного ответа из Вашингтона, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перспективы переговоров по ДСНВ.

    «Если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог», – отметил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил надежду, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    Москва заявила, что уважает позицию Китая по отказу участвовать в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений.

    Россия отметила с сожалением завершение срока действия ДСНВ, который не был продлен Соединенными Штатами.

    6 февраля 2026, 04:20 • Новости дня
    Военный эксперт заявил о расширении зоны контроля к западу от Гуляйполя

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные за минувшие сутки расширили зону контроля западнее Гуляйполя Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВС России не только расширяют зону контроля к западу от Гуляйполя, но и продвигаются западнее Варваровки.

    «То есть мы продолжаем такую же тактику и стратегию, которая позволила освободить Гуляйполе после подготовки ряда плацдармов на западном берегу реки Гайчур: мы сейчас развиваем успех на всем участке фронта, который более 30 км», – сообщил Марочко ТАСС.

    Гуляйполе в Запорожской области был освобождён российскими войсками 27 декабря 2025 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» в декабре захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе. Штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя.

    Марочко назвал самый результативный участок фронта в Запорожской области, а также сообщил об успехах ВС России под Гуляйполем и Ореховом. 

    6 февраля 2026, 07:02 • Новости дня
    «Северяне» на Харьковском направлении разгромили инженерные подразделения ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки «Север» на всех участках фронта в Харьковской области уничтожают позиции ВСУ, в чём им помогают авиация и расчёты ударных БПЛА.

    «В Белом Колодезе комплексным ударом уничтожены пункты дислокации инженерных подразделений ВСУ. Противник потерял до взвода личного состава, в том числе офицеров», – рассказали бойцы Telegram-каналу «Северный ветер».

    В лесопосадках возле Старицы российские военные продвинулись на 200 м на двух участках и овладели участком леса. Юго-западнее Симиновки штурмовики «Северян»  продвинулись на 400 м на трёх участках и заняли два опорных пункта ВСУ.

    В районе Волчанских Хуторов ударами авиации ВКС России поражены позиции ВСУ, а на Хатненском участке фронта авиация уничтожила позиции 1 обр ТРО в районе Чугуновки и 159 омбр ВСУ в районе Колодезного. Штурм-группы продвинулись на четырёх участках на 300 м.

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» продвинулись на семи участках, в Краснопольском – на шести и в Глуховском – на двух. За сутки продвижение составило более 1 тыс. м.

    «На линии фронта в Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчетов БПЛА с целью остановить группу войск «Север». Наши бойцы также поставили рекорд по количеству уничтоженных ПУ БПЛА», – добавили бойцы.

    За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской), отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали о расчетах БПЛА ВСУ без боевого опыта на Харьковском направлении. Группировка «Север» ликвидировала командира жестокого батальона дроноводов ВСУ, а также уничтожила РСЗО HIMARS на Харьковском направлении.

    6 февраля 2026, 06:28 • Новости дня
    Морпехи Северного флота отработали бой в минус 30 градусов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи Северного флота провели занятия по тактической и огневой подготовке в условиях арктических температур, сообщили в Минобороны РФ.

    Морпехи Северного флота провели тактические и огневые учения в условиях арктических морозов, температура воздуха опускалась до минус 30 градусов, передает ТАСС. Как рассказали в Минобороны России, занятия включали работу в группах, маневрирование на сложной местности и отработку точности стрельбы.

    По словам стрелка с позывным Троян, несмотря на сильный мороз, занятия проходят ежедневно: «Передают знания хорошо, рассказывают истории различные. Несмотря на такие сильные морозы, минус 30 сегодня, мы все равно занимаемся ежедневно», – приводит издание его слова.

    Одна из ключевых задач – ведение непрерывного огня из различных положений, как стоя, так и в движении. Морпехи также учились отражать атаки беспилотников: по мишеням, имитирующим дроны противника, они вели огонь с расстояния 200-300 метров из автоматов и пулеметов.

    В качестве целей использовались осветительные сигнальные патроны, что позволило максимально приблизить занятия к реальным боевым условиям. Учения прошли в рамках регулярной подготовки личного состава Северного флота в Арктике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Северный флот завершил учения по защите интересов России в Арктике.

    Военные отработали сценарии отражения атак на инфраструктуру региона.

    Россия развивает силы для защиты Северного морского пути от возможных угроз.

    6 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    В Словакии заявили о проверке закрытия дел о поставках техники Украине

    Минобороны Словакии инициировало проверку закрытия дел о поставках техники Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Словакии планирует подать заявление о проверке действий сотрудников, закрывших дела о военной помощи Украине, после несогласия с их решением.

    Министерство обороны Словакии подаст заявление о проверке методов работы следователя и прокурора, закрывших дела о передаче военной техники Украине. Государственный секретарь ведомства Игор Мелихер сообщил об этом на пресс-конференции, подчеркнув, что у ведомства есть вопросы к обстоятельствам сбора информации по делам, пишет РИА «Новости».

    Мелихер отметил, что министерство уважает решение прокурора, но не может с ним согласиться. Он указал, что все возражения ведомства были проигнорированы, а процесс расследования вызывал сомнения у руководства Минобороны.

    Напомним, Словакия в апреле 2022 года передала Украине систему С-300, а в апреле 2023 года завершила передачу 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года была передана часть системы ПВО КУБ. После прихода к власти правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной техники из государственных ресурсов были прекращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкая прокуратура закрыла дела о передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300.

    До этого в Словакии возбудили уголовное дело по факту передачи самолетов на Украину. А министр обороны страны обвинил своего предшественника в государственной измене за передачу военной техники.

    6 февраля 2026, 13:25 • Новости дня
    Каталог российской военной техники пополнился 50 новинками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Каталог поставляемой иностранным заказчикам военной техники в 2025 году пополнился более чем на 50 образцов, среди них бронетехника и БПЛА, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в преддверии выставки World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    По его словам, в 2025 году каталог военной техники, предназначенной для иностранных заказчиков, пополнился более чем на 50 новых образцов, передает ТАСС.

    Михеев сообщил, что среди новых позиций представлены бронетехника, боевые модули, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы, средства связи и радиоэлектронной борьбы. На все новые образцы производители получили разрешительные документы для экспорта.

    Михеев подчеркнул, что некоторые ключевые образцы прошли значительную модернизацию, и эти новинки представлены на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии. Среди абсолютных новинок названы реактивная система залпового огня «Сарма», бронетранспортер БТР-22 и барражирующий боеприпас «Рус-ПЭ».

    Он также отметил, что российские беспилотные комплексы каждый день демонстрируют свою эффективность в реальных боевых условиях, что вызывает высокий интерес у иностранных заказчиков. Производители не прекращают работу над улучшением технических характеристик своей продукции, а новейшие разработки демонстрируются на выставке World Defense Show.

    Глава «Рособоронэкспорта» добавил, что Россия активно развивает военно-техническое сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, СНГ и Латинской Америки. По его словам, одним из приоритетов является расширение географии технологического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех пообещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    Российская оборонная экспортная компания анонсировала мировую премьеру бронетранспортёра БТР-22 на этом же мероприятии.

    На выставке также запланирован дебют новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма».

    6 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Рособоронэкспорт: Военная продукция России подтвердила эффективность в бою

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главное конкурентное преимущество российской военной продукции – подтвержденные в реальных условиях характеристики и учет опыта современных боевых действий при создании и модернизации техники, рассказал гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев в преддверии выставки World Defense Show 2026.

    Выставка World Defense Show 2026 пройдет в Эр-Рияде с 8 по 12 февраля. Михеев отметил: «Ожидаем внимание к нашей продукции не только со стороны ближневосточных партнеров, но и представителей других регионов. Ее главное конкурентное преимущество – подтвержденные в реальных условиях характеристики, а также то, что при создании и модернизации российских образцов учитывался опыт современных боевых действий», передает ТАСС.

    По его словам, наибольший интерес у зарубежных партнеров вызывают истребители Су-57Э и Су-35, вертолет Ка-52Э, танк Т-90МС, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет-Э» и беспилотники.

    Кроме них, среди востребованных образцов – системы залпового огня «Сарма» и «Торнадо», тяжелые огнеметные комплексы ТОС-1А и ТОС-2 «Тосочка», бронемашины «Тигр» и «Тайфун», зенитные комплексы С-400 «Триумф», «Викинг», семейство «Тор», «Панцири», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» и «Игла-С».

    Как подчеркнул Михеев, высокие позиции на мировом рынке благодаря эффективности на поле боя также занимают барражирующие боеприпасы «Куб», разведывательные БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30», а также новые модели «Скат 350М» и Supercam S350. Существенным спросом пользуются и средства противодействия беспилотникам.

    Накануне Ростех пообещал впервые представить на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде новейший снаряд для дистанционного поражения беспилотников, сообщили в госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие». Концерн «Ростех» начал поставлять в войска новые комплексы «Зубр» для защиты от дронов.

    Антидроновые патроны IGLA 100 поступили на вооружение российских военных.

    6 февраля 2026, 14:33 • Новости дня
    Лавров подчеркнул исключительно военные цели атак на Украине

    Лавров: Россия на Украине атакует имеющие двойное назначение или военные объекты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российского МИДа подчеркнул, что удары на Украине наносятся исключительно по военным или стратегически важным объектам, согласно нормам международного права.

    Россия соблюдает международное гуманитарное право и наносит удары только по военным и объектам двойного назначения на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал это заявление по итогам переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, передает ТАСС.

    Лавров отметил: «Мы не раз предупреждали, что мы аккуратно действуем до тех пор, пока противник соблюдает элементарные правила, связанные с международным гуманитарным правом. И мы до сих пор эти правила соблюдаем, атакуя только те объекты, которые непосредственно имеют двойное значение или чисто военное значение».

    Он также уточнил, что Россия продолжает придерживаться утвержденных норм военных действий и не наносит удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, действия российских военных направлены исключительно против законных военных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву после визита в Киев. Перед началом переговоров с Сергеем Лавровым Кассис перепутал место за столом.

    По итогам встречи Лавров сообщил, что Россия уведомила ОБСЕ об инициативе Владимира Путина по созданию Большого евразийского партнерства. Лавров также отметил, что ОБСЕ находится в глубоком кризисе и может столкнуться с саморазрушением.

