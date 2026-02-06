На Украине военкомат задержал священника УПЦ в храме

Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.5 комментариев
На Украине военкомат задержал священника УПЦ прямо на территории храма
В Днепропетровской области Украины настоятель Свято-Троицкого храма УПЦ протоиерей Александр Чернядьев был задержан военкоматом прямо во дворе храма.
Задержание священника протоиерея Александра Чернядьева в городе Никополе Днепропетровской области Украины произошло на территории Свято-Троицкого храма, отмечает РИА «Новости».
По словам очевидцев, представители территориального центра комплектования (ТЦК) подошли к нему, когда он был в подряснике и с крестом, после чего увезли священнослужителя в Днепропетровск. Союз православных журналистов отметил в своем сообщении, что сам факт задержания непосредственно в храме вызвал среди прихожан сильное возмущение.
Напомним, что на Украине священнослужители, соответствующие требованиям по возрасту и здоровью, подлежат мобилизации. В конце 2024 года власти разрешили бронировать представителей «критически важных религиозных организаций», однако, как обращают внимание местные СМИ, в утвержденном Госслужбой по этнополитике реестре от июня 2025 года почти не представлены приходы канонической УПЦ.
В списке преобладают структуры Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и ряд иных организаций, чья репутация вызывает вопросы. В госслужбе пояснили, что включение в список происходит по специальным критериям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудники ТЦК на Украине задержали архимандрита Германа из Варваровского скита УПЦ. В этот же день в Волынской области неизвестные похитили настоятеля храма УПЦ Иоанна Чирика.
А в Черкасской области сотрудники военкомата вывезли священника УПЦ Константина Волового из дома, хотя он имел право на отсрочку.