ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области

ВСУ нанесли удар с применением HIMARS и БПЛА по энергообъектам Брянской области

Tекст: Вера Басилая

ВСУ вновь атаковали объекты энергетической инфраструктуры Брянской области, сообщил в Telegram-канале Богомаз.

По его словам, украинские военные нанесли комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня HIMARS и реактивных беспилотников самолетного типа.

В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района временно остались без электроснабжения. Губернатор отметил, что аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия и смогли быстро восстановить подачу электроэнергии.

«Спасибо нашим защитникам! Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ, бойцам бригады «БАРС – Брянск» мощная атака на наш регион была отражена, все цели уничтожены!» – заявил Богомаз.

В среду вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с применением HIMARS, беспилотников самолетного типа и ракет «Нептун».

В результате целенаправленного удара дрона по автомобилю в Брянской области пострадали две учительницы.