Нефть подорожала перед предстоящими переговорами между США и Ираном

Мировые цены на нефть выросли перед переговорами США и Ирана

Tекст: Мария Иванова

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.42 росла на 0,55% относительно закрытия – до 67,92 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 0,63%, до 63,69 доллара, передает РИА «Новости».

Эксперты следят за развитием ситуации между США и Ираном, который является четвертым по величине производителем нефти в ОПЕК+.

В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф проведут переговоры, чтобы решить существующие разногласия, связанные с ядерной программой.

«Если переговоры зайдут в тупик, премия за риск (на нефтяном рынке) возрастет», – цитирует Bloomberg руководителя отдела анализа рынка в Северной и Южной Америке компании Vortexa Ltd. Саманту Хартке.