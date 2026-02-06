  • Новость часаНад Орловской областью уничтожены две ракеты
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЕС не устоял перед российским мирным атомом
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс Путешествия»
    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области
    Трамп ответил России на вопросы о ДСНВ
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    Власти Эстонии поругались из-за России
    Россия запланировала строительство 10 ледоколов
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    6 февраля 2026, 09:39 • Новости дня

    Ученые сообщили о приближении солнечных пятен 4366 к рекорду

    ИКИ РАН сообщил о рекордной вспышечной активности солнечной группы пятен 4366

    Tекст: Мария Иванова

    Группа солнечных пятен 4366 остановилась в шаге от обновления рекорда активности XXI века, уступив области 3664 всего две вспышки уровня M или X.

    Группа солнечных пятен под номером 4366 вплотную приблизилась к рекорду вспышечной активности на Солнце за весь XXI век, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Для обновления рекорда этой области не хватает всего двух вспышек класса M или X – на данный момент первенство принадлежит области 3664.

    Однако, как отмечают ученые, около 22 часов по московскому времени 5 июня активный центр 4366 полностью прекратил продуцировать солнечные вспышки. Все зафиксированные после этого времени события связаны уже с другими группами пятен на Солнце, что видно на графике рентгеновской активности.

    Авторы сообщения с иронией обращают внимание на совпадение номеров: в графике фигурируют только цифры 3, 4 и 6, что может заинтересовать тех, кто увлекается символикой чисел.

    Напомним, что солнечные вспышки могут вызывать геомагнитные бури на Земле и влиять на работу спутниковой связи.

    Напомним, накануне ученые заявили о начале новой магнитной бури на Земле.

    На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.

    3 февраля 2026, 19:07 • Новости дня
    На Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса

    На Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса X1.5

    На Солнце зафиксировали вспышку наивысшего класса
    @ Вадим Скрябин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Солнечная вспышка наивысшего класса достигла максимума в 17:08 по московскому времени, набрав уровень баллов в X1.5, сообщили ученые.

    На Солнце началась вспышка уровня X с баллом X1.5, достигшая максимума в 17:08 по московскому времени. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ученые отмечают, что событие относится к наивысшему классу солнечных вспышек, который способен влиять на космическую погоду и радиосвязь на Земле.

    Согласно информации, размещенной на сайте Лаборатории, до этой вспышки на Солнце во вторник произошли две вспышки класса С, а также восемь вспышек сильного класса М. Эксперты подчеркивают, что вспышки класса X считаются самыми мощными и могут вызывать заметные геомагнитные возмущения.

    Лаборатория регулярно отслеживает подобные явления и публикует данные для информирования специалистов и широкой аудитории о рисках, связанных с солнечной активностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром вторника активная область на Солнце показала резкий рост активности за последние сутки, увеличив площадь на 50% и установив рекорд по числу мощных вспышек.

    Накануне на Солнце зафиксировали супервспышку уровня X81, ставшую четвертой вспышкой класса Х за сутки. Всего в этом году уже произошло четыре события класса Х: первые две – 18 января и 1 февраля, третья – 2 февраля с баллом X8.1, а сильнее в текущем цикле были только вспышки 3 октября и 14 мая 2024 года.


    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 22:31 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка с военными спутниками

    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

    Tекст: Вера Басилая

    В Архангельской области произведен запуск ракеты «Союз-2.1б» с космическими аппаратами для нужд Министерства обороны России.

    Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» был успешно проведен с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны в Max.

    Старт произошел 5 февраля в 21 час 59 минут по московскому времени. В ходе миссии космические аппараты были выведены для выполнения задач в интересах Министерства обороны России.

    В декабре Космические войска запустили ракету «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом.

    Позже ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 08:19 • Новости дня
    Рыбопромысловые суда России полностью перешли на спутники «Гонец»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские рыбопромысловые суда полностью перешли на спутниковую систему «Гонец» для передачи данных о местоположении, заменив британские решения.

    Все суда рыбопромыслового флота России оснащены российскими спутниковыми системами «Гонец», сообщает ТАСС.

    На данный момент «Гонцами» оборудованы 900 судов – это 100% судов, участвующих в промысле сейчас. Еще 135 судов получат оборудование во втором полугодии 2026 года.

    С 1 января 2026 года станции «Гонец» стали основными техническими средствами контроля на российских рыбопромысловых судах. Александр Михайлов, глава Центра системы мониторинга рыболовства и связи, отметил: «Позиции передаются в штатном режиме за редким исключением, когда судно попадает в зону действия сильных внешних помех, что может иметь место в районе портов по независящим от системы «Гонец» причинам. О таких случаях нам известно, все обращения капитанов и судовладельцев оперативно отрабатываются».

    Использование британских спутниковых станций «Инмарсат» на таких судах в России прекращено в соответствии с приказом Минсельхоза. Теперь отраслевые предприятия для передачи данных о местоположении судна применяют российские системы «Гонец», «Ямал» и «Экспресс». Новый порядок оснащения распространяется на суда валовой вместимостью более 80 тонн и мощностью двигателя более 55 кВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рыбопромысловый флот России с 2026 года перешел на использование отечественных спутников.

    Ростех разработал специальные спутниковые трекеры для работы в Арктике.

    В России впервые использовали спутник для управления дроном.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 05:33 • Новости дня
    Глава РАН Красников объяснил причины аномалий кометы 3I/ATLAS

    Tекст: Катерина Туманова

    Поведение межзвездной кометы 3I/ATLAS стало предметом обсуждения из-за того, что объект не подвергался воздействию солнечного ветра, в отличие от обычных комет, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

    «Сейчас было много шума, были смелые заявления относительно кометы 3I/ATLAS. Кометы нашей солнечной системы – у них понятные орбиты, потому что они уже не первый раз вращаются вокруг Солнца, у них уже давно поверхность «вылизана» солнечным ветром. А комета 3I/ATLAS была не из нашей солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию нашего Солнца», – рассказал он РИА «Новости».

    По словам главы РАН, именно этим объяснялись аномалии в поведении кометы – изменения скорости вращения и цвета. С научной точки зрения все эти явления объяснимы, несмотря на ажиотаж, вызванный слухами о якобы инопланетном происхождении объекта.

    Красников добавил, что подобные сенсации не имеют под собой оснований, так как учёным хорошо известны орбита и характеристики кометы, которая сейчас уходит к Юпитеру и вскоре покинет солнечную систему.

    НАСА ранее сообщило, что телескоп «Хаббл» зафиксировал комету 21 июля 2025 года на расстоянии 450 млн км от Земли. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков отверг версии о неестественном происхождении объекта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комета 3I/ATLAS 19 декабря 2025 года прошла на расстоянии 268 млн 918 тыс. км от Земли. Яркость кометы 3I/ATLAS, которую приняли за корабль инопланетян, со временем уменьшилась примерно на треть. Между тем анализ радиосигналов от кометы 3I/ATLAS подтвердил ее естественное происхождение. Учёный объяснил отсутствие хвоста у кометы 3I/ATLAS.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 06:30 • Новости дня
    Москвичам пообещали морозную среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и температура до минус 13 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В среду жителей столицы ожидает переменная облачность и преимущественно сухая погода, информирует ТАСС. Температура воздуха в Москве днём составит от минус 13 до минус 11 градусов, а ночью на четверг может опуститься до минус 24 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

    Синоптики отмечают западный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, атмосферное давление будет держаться около 756 миллиметров ртутного столба. Для Подмосковья в среду также прогнозируются сильные морозы: от минус 16 до минус 11 градусов, ночью – до минус 27 градусов.

    В связи с этим в Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Это связано с аномально низкими температурами, которые сохранятся как минимум до 7 февраля. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность на улицах и внимательно следить за прогнозами синоптиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады привели к увеличению количества ДТП в Москве почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусных морозов в Подмосковье.

    Специалисты прогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 13:09 • Новости дня
    Песков назвал морозы в Москве обычными

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Установившиеся в российской столице низкие температуры в столице нельзя считать аномальными, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    Нынешние холода в Москве нельзя считать чем-то исключительным, сказал Песков, передает ТАСС.

    «В Москве обычные зимние морозы. Мы просто с вами привыкли к аномально теплым зимам», – пояснил он.

    Представитель Кремля добавил, что коммунальщики в холодное время года работают в усиленном режиме.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ночь с понедельника на вторник была зафиксирована самая низкая температура за эту зиму.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    В ИКИ заявили о равной значимости Луны и Арктики для России

    Научный руководитель ИКИ РАН Зеленый заявил о равной значимости Луны и Арктики

    Tекст: Мария Иванова

    В течение ближайших семи-восьми лет Луна может стать для России не менее значимой областью соперничества и освоения, чем Арктика, учитывая перспективу использования лунных ресурсов, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

    Стратегическое лидерство России на Луне имеет такое же значение для страны, как и первенство в Арктическом регионе, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый на форуме «Робототехника, интеллект машин и механизмов».

    По его словам, в ближайшие семь-восемь лет станет ясно, что доступ к лунным ресурсам окажет решающее влияние на мировой паритет, передает ТАСС.

    Зеленый подчеркнул, что особый интерес к Луне обусловлен наличием редкоземельных металлов, таких как железо и алюминий. При этом он отметил: «Для человека Луна – это радиация, отсутствие магнитного поля, малая гравитация и громадные перепады температур. Конечно, здесь будущее за роботами». Зеленый добавил, что именно автоматизированные технологии позволят развивать лунные программы в условиях высоких рисков для человека.

    В мае 2025 года «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о строительстве электростанции для Международной научной станции на Луне. В «Роскосмосе» подчеркнули, что станция станет площадкой для фундаментальных космических исследований и отработки технологий длительной беспилотной эксплуатации, с перспективой дальнейшего присутствия человека на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Россия объявила о планах запустить автоматическую станцию «Луна-30» с двумя луноходами в 2036 году.

    В конце прошлого года «Роскосмос» выбрал участок для строительства будущей лунной базы. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что лунная станция с ядерной энергетической установкой откроет России новые возможности для исследования космоса.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    Синоптик Гидрометцентра назвала день ослабления морозов в столичном регионе

    Синоптик Макарова назвала день ослабления морозов в столичном регионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский регион в пятницу, 6 февраля, ощутит ослабление морозов, так как температура будет варьироваться в диапазоне от –11 до –13 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    «Нас ждет ослабление морозов в пятницу. Температура минус 11-13. И это связано с тем, что меняется характер погоды, атмосферное давление падает, с запада приближается атмосферный фронт с облаками», – рассказала она ТАСС.

    Макарова уточнила, что будет пасмурно, местами пройдёт небольшой снег, что, по словам синоптика, будет переноситься тяжелее, чем солнечные дни при –20.

    «Поскольку мы не будем видеть солнце, то и ветер поднимется, потепления мы, конечно, ещё не заметим», – сообщила представитель Гидрометцентра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду Москва пережила самую холодную ночь с начала зимы. Сообщалось что в феврале температура воздуха в Москве и области ожидается около или немного ниже климатических значений.

    Между тем Гидрометцентр объяснил сильные морозы без снега в Московском регионе.


    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 07:04 • Новости дня
    Москвичам пообещали снег с пятницы по понедельник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Небольшой снег пройдет в московском регионе с пятницы по понедельник, высота снежного покрова может вырасти на 4 см, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    По ее словам, с пятницы по понедельник в московском регионе ожидаются осадки в виде небольшого снега, передает ТАСС. Макарова пояснила, что за этот период снежный покров может увеличиться на два-четыре сантиметра.

    По словам Макаровой, снежные осадки будут наблюдаться ежедневно, но их интенсивность останется незначительной: «Да, можно говорить об увеличении снежного покрова, но каждый день небольшой снег. И это порядка двух-четырех сантиметров за эти дни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в столице увеличили число дорожно-транспортных происшествий почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусных морозов в Подмосковье.

    Специалисты прогнозируют дальнейшее усиление морозов в Московском регионе.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 08:55 • Новости дня
    Ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле

    На Земле начались магнитные бури, зафиксированы северные сияния

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне высокой солнечной активности на планете зафиксированы магнитные бури, сопровождающиеся мощными северными сияниями над Канадой и США.

    Магнитная буря началась на Земле, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Сейчас ученые характеризуют её как слабую (уровень G1), однако в течение суток возможно усиление до средней или даже сильной (уровни G2-G3). Эксперты отмечают, что бури такого масштаба фиксируются впервые за несколько месяцев.

    «Причина текущих возмущений – это общая реакция магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца», – сообщили в лаборатории. Основной спусковой механизм – прохождение края облака плазмы, выброшенного во время вспышки X8.1 на Солнце 2 февраля, которая стала крупнейшей за последние полтора года.

    В данный момент в ночной зоне западного полушария наблюдаются сильные полярные сияния максимальной интенсивности, особенно над Канадой и северными регионами США. Яркое свечение вызвало повышенный интерес у жителей этих территорий. Ожидается, что через примерно 10 часов ситуация на территории России станет более понятной, когда линия раздела дня и ночи дойдет до Европейской части страны.

    Напомним, накануне ученые предупредили о приближении к Земле слабых магнитных бурь.

    На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 14:27 • Новости дня
    Глава РАН заявил о возможности предсказать космические катастрофы

    Глава РАН Красников рассказал о возможности предсказать космические катастрофы

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты способны заранее выявлять опасные для планеты крупные космические объекты, однако обнаружение мелких тел, подобных Челябинскому метеориту, остается сложной задачей, отметил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    Российские ученые способны заранее предсказывать опасные для Земли крупные космические катаклизмы, утверждает президент Российской академии наук Геннадий Красников, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что вероятность обнаружения объекта во многом зависит от его размера – чем больше тело, тем легче его заранее заметить и оценить угрозу.

    Красников пояснил: «Все зависит, во-первых, от размера этих объектов. Конечно, чем меньше размеры, тем сложнее их найти. Но тем и вреда от них меньше. Большие объекты, конечно, мы можем заранее видеть, и от них больше всего исходит опасности. Это большая проблема – зондировать все космическое окружение Земли». Он добавил, что, например, большие кометы астрономы способны выявить заблаговременно.

    В то же время система раннего обнаружения мелких космических тел, подобных Челябинскому метеориту, пока далека от совершенства. Президент РАН подчеркнул, что такие объекты способны причинить лишь локальный вред, но не представляют угрозы для планеты в целом.

    Вспоминая падение Челябинского метеорита диаметром почти 20 метров 15 февраля 2013 года, Красников напомнил, что тогда пострадали свыше 1,6 тыс. человек, из которых 52 были госпитализированы, однако обошлось без жертв. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, за последние десятилетия около десяти метеоритов схожего с Челябинским размера упали в безлюдных районах, а меньшие объекты встречаются намного чаще и фиксируются службами ежедневно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в шутливой форме назвал межзвездную комету 3I/ATLAS секретным оружием России.

    Межд тем разведслужбы НАТО выразили опасения по поводу разработки Россией оружия против спутниковой группировки Starlink Илона Маска.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 11:15 • Новости дня
    Ученые предупредили о приближении в Земле слабых магнитных бурь

    ИКИ РАН сообщил о слабых магнитных бурях на Земле в четверг

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни Землю могут затронуть слабые магнитные бури из-за всплеска солнечной активности, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    К Земле в четверг начнут поступать первые возмущения, связанные с недавним всплеском солнечной активности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Несмотря на то, что за первые три дня февраля на Солнце зарегистрировано пять вспышек высшего класса X и около пятидесяти вспышек уровня M, магнитные бури на планете пока ожидаются слабыми.

    Ученые объясняют это тем, что солнечные активные зоны только накануне вышли в геоэффективную область, и Землю затронут лишь края ранее ушедших выбросов плазмы. Основная масса солнечного вещества пройдет мимо Земли, что снижает вероятность серьезных последствий для нашей планеты.

    Во вторник на Солнце впервые за последние дни произошла мощная вспышка класса X, но она не сопровождалась выбросом плазмы. В связи с этим, первый из четырех дней прямого воздействия активных зон на Землю прошел без угроз для планеты.

    Особое внимание специалистов сейчас приковано к области 4366, которая продолжает увеличиваться в размерах и накануне превысила отметку в 1 тыс. миллионных долей полусферы – этого показателя в текущем цикле достигали лишь пять групп пятен. Лидером остается группа 3664, вызвавшая в мае 2024 года единственную за двадцать лет магнитную бурю высшего, пятого уровня.

    В зоне максимальных рисков для Земли область 4366 останется еще около трех суток, отмечают в лаборатории.

    Напомним, за предыдущие сутки активная область на Солнце установила рекорд по количеству вспышек.

    Ученые ранее заявили о «стерильности» вспышки Х8.1 на Солнце.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:05 • Новости дня
    В Роскосмосе объявили о начале набора в новый отряд космонавтов

    Глава Роскосмоса утвердил старт отбора кандидатов в новый отряд космонавтов

    Tекст: Мария Иванова

    Центр подготовки космонавтов при участии РКК «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН начал прием заявок для нового отбора в отряд космонавтов.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утвердил проведение нового конкурса по отбору в отряд космонавтов, передает Telegram-канал Роскосмоса.

    Конкурс организует Центр подготовки космонавтов совместно с представителями РКК «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН.

    В сообщении отмечается: «Если вы мечтаете своими глазами увидеть Землю из космоса, полететь к другим планетам и наконец исполнить свою мечту – подайте заявку на открытый конкурс».

    В ближайшее время Роскосмос представит подробности о порядке отбора, необходимых документах, требованиях к кандидатам и вступительных испытаниях по физической и психологической подготовке. Также будет объявлен список действующих космонавтов, которые прошли через подобный конкурс ранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января Роскосмос сообщил о готовности Андрея Федяева к полету на корабле Crew Dragon.

    Роскосмос ранее рассказал о перегрузках, которые испытывают космонавты при спуске с Международной космической станции.

    Космонавты Роскосмоса испытали новую страховочную систему для работы за пределами МКС.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    Глава РАН Красников: Россия планирует построить АЭС на Луне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возведение ядерного источника энергии включено в долгосрочный план освоения спутника Земли для обеспечения бесперебойной работы базы, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    Проект необходим из-за сложностей с электричеством, пояснил Красников в интервью РИА «Новости».

    «Дело в том, что на Луне, в отличие, скажем, от Марса, есть большие проблемы с точки зрения энергоснабжения», – указал собеседник.

    Ученый пояснил, что лунная ночь длится около двух земных недель, поэтому солнечные батареи не справятся с выработкой энергии. По его словам, для круглосуточной работы базы и крупных роботов самым перспективным вариантом остается ядерный источник.

    Красников добавил, что академия работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Текущий утвержденный план действий охватывает период только до 2036 года.

    Ранее Канада решила выделить финансирование на разработку ядерного реактора на низкообогащенном уране, который в перспективе планируется доставить на Луну для миссий программы Artemis.

    Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый отмечал, что в ближайшие семь-восемь лет Луна может стать для России не менее значимой областью соперничества и освоения, чем Арктика.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 06:02 • Новости дня
    Синоптик Позднякова спрогнозировала раннюю весну в Крыму и на Кавказе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В нескольких южных регионах России весеннее тепло придет уже в последней декаде текущего месяца, несмотря на обилие снега, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Ранняя весна ожидается на Северном Кавказе и Крымском полуострове, где значительное потепление начнется уже в последних числах февраля, сказала Позднякова РИА «Новости».

    Она отметила, что на Северном Кавказе в конце февраля бывают «окна тепла», когда там даже производят сев холодостойких культур.

    Эксперт отметила, что в этом году в указанных районах выпало много осадков, однако грядущее потепление растопит часть снежного покрова. По словам специалиста, март на южном побережье и в Крыму может стать по-настоящему весенним.

    Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в Москве и Подмосковье с пятницы по понедельник ожидается небольшой снег.

    Комментарии (0)
    Главное
    Штурмовики «Востока» взяли в плен группу бойцов ВСУ
    США собрались демонстрировать на Олимпиаде «лидерство в мировом спорте»
    В Польше призвали Зеленского прекратить выпрашивать войска из Европы
    Индия решила обсудить закупку 114 истребителей Rafale
    Автомобиль взорвался в Одессе, погиб человек
    Задержанные у военной базы США россиянки оказались нелегалами
    Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией

    Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации