Ученые сообщили о приближении солнечных пятен 4366 к рекорду

ИКИ РАН сообщил о рекордной вспышечной активности солнечной группы пятен 4366

Tекст: Мария Иванова

Группа солнечных пятен под номером 4366 вплотную приблизилась к рекорду вспышечной активности на Солнце за весь XXI век, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Для обновления рекорда этой области не хватает всего двух вспышек класса M или X – на данный момент первенство принадлежит области 3664.

Однако, как отмечают ученые, около 22 часов по московскому времени 5 июня активный центр 4366 полностью прекратил продуцировать солнечные вспышки. Все зафиксированные после этого времени события связаны уже с другими группами пятен на Солнце, что видно на графике рентгеновской активности.

Авторы сообщения с иронией обращают внимание на совпадение номеров: в графике фигурируют только цифры 3, 4 и 6, что может заинтересовать тех, кто увлекается символикой чисел.

Напомним, что солнечные вспышки могут вызывать геомагнитные бури на Земле и влиять на работу спутниковой связи.

Напомним, накануне ученые заявили о начале новой магнитной бури на Земле.

На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.