    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    13 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    6 февраля 2026, 11:09 • Новости дня

    The War Zone сообщило о риске новой ядерной гонки из-за СНВ-3

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ключевой договор по контролю над стратегическими ядерными вооружениями между США и Россией прекратил действие, что открывает путь к пересмотру состава американских ядерных сил, пишет The War Zone.

    Срок действия ключевого договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией истек, что может привести к значительным изменениям в американской ядерной политике, сообщает The War Zone.

    Среди возможных мер – увеличение числа боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах Minuteman III, возвращение ядерного вооружения на бомбардировщики B-52 и увеличение боезапаса на подлодках класса «Огайо».

    Договор СНВ-III был подписан президентами США Бараком Обамой и России Дмитрием Медведевым в 2010 году. Он ограничивал количество размещённых стратегических носителей и боеголовок, а также позволял продлить соглашение на пять лет, что сделали Джо Байден и Владимир Путин в 2021 году. В 2023 году Россия приостановила участие в договоре, сославшись на действия США в связи со спецоперацией на Украине, но подчеркнула, что продолжит добровольно придерживаться установленных лимитов.

    Сейчас, по данным Axios, в Абу-Даби ведутся переговоры между представителями США и России о возможном добровольном соглашении, которое временно сохранит ограничения СНВ-III как минимум на полгода. Кремль также призвал обе стороны «добровольно ограничить количество вооружений, предусмотренное договором, хотя бы на год после его завершения». Однако неясно, как это будет контролироваться без механизмов инспекции, предусмотренных оригинальным договором.

    Белый дом пока не подтверждает достижение какого-либо временного соглашения. «Не по моей информации», – сказала пресс-секретарь Каролин Левитт, отвечая на вопросы о переговорах. Бывший президент Дональд Трамп заявил: «Вместо продления СНВ-III, мы должны разработать новый, улучшенный и модернизированный договор, который прослужит долго», но не исключил временных мер.

    Эксперты отмечают, что в отсутствие формального соглашения у США появляется возможность пересмотреть структуру ядерных сил впервые за десятилетия. Это может привести к увеличению числа боеголовок на действующих МБР и БРПЛ, а также к возвращению ядерного вооружения на B-52, чему недавно дал «зелёный свет» новый бюджет на 2025 год. Хотя это требует значительных затрат и модернизации, в Конгрессе не исключают расширения заказа на новейшие бомбардировщики B-21 Raider и другие системы.

    Эксперты полагают, что эти изменения могут повлиять на стратегический баланс, учитывая развитие новых ядерных возможностей в России и Китае. Последний резко наращивает свой ядерный арсенал и, по оценкам США, к 2035 году может достичь паритета с Россией и США по количеству боеголовок. Вашингтон настаивает на включении Китая в будущие соглашения по контролю над вооружениями, однако Пекин пока отвергает эти предложения.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал окончание действия СНВ-III «серьёзным моментом для международного мира и безопасности». Будет ли достигнуто новое долговременное соглашение с участием США, России и, возможно, Китая – пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года.

    Дональд Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ.

    Путин сделал шаг навстречу США своим предложением по ДСНВ.

    5 февраля 2026, 12:38 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась ежегодного роста финансирования науки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Объем государственного финансирования науки в России ежегодно увеличивается на 150-200 млрд рублей, а к 2026 году программа поддержки достигнет 1,6 трлн рублей, сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в подкасте «Единой России» «пЕРеговорка».

    Объем государственного финансирования науки в России ежегодно увеличивается на 150-200 млрд рублей, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в подкасте «пЕРеговорка», передает Lenta.ru.

    По его словам, по сравнению с 2010 годом этот показатель вырос в два раза.

    Мажуга подчеркнул, что основная часть средств направляется через государственную программу «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». На 2026 год объем финансирования этой программы составляет около 1,6 трлн рублей.

    Депутат также отметил важность создания современной материально-технической базы и достойных условий для научной деятельности. Он добавил, что сегодня доля частных инвестиций в науку составляет примерно 30%, и для дальнейшего развития необходимо активнее привлекать бизнес к вложениям в исследования и разработки.

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым
    Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым.

    Президент России Владимир Путин объявил о начале Года единства народов России, передает ТАСС. Торжественная церемония прошла в Национальном центре «Россия».

    «Год единства народов России объявляю открытым», – заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия».

    Комментарии (3)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (2)
    5 февраля 2026, 19:06 • Новости дня
    Судья из Тамбова вынесла десять приговоров, находясь на пляже в Сочи
    Судья из Тамбова вынесла десять приговоров, находясь на пляже в Сочи
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Тамбовская судья, будучи в отпуске на море, дистанционно рассмотрела дела и объявила вердикты, которые позже были аннулированы из-за вскрывшейся ситуации.

    Судья из Тамбова с 15-летним стажем в 2021 году находилась в отпуске, однако продолжала работать по видеосвязи, находясь на курорте в Сочи. Изначально она заявила, что будет отдыхать в своем городе, но на одном из видеозвонков в кадре оказались море и другие признаки отпуска, передает Mash.

    В результате дистанционной работы судья вынесла решения по 10 делам, включая споры по наследству, признанию муниципальной собственности и разделу имущества супругов. Все вынесенные вердикты были впоследствии аннулированы.

    В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту вынесения судебных решений в период официального отпуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший председатель Бижбулякского межрайонного суда Башкирии получил четыре года и шесть месяцев лишения свободы за передачу взятки полицейскому.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил представление о возбуждении дела против судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова по подозрению в мошенничестве на 10 млн рублей.

    Комментарии (18)
    5 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    В ЛДПР предложили ввести годичный мораторий для новых налогов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ЛДПР считают, что новые налоги, а также повышение ставок и сборов стоит вводить только спустя год после публикации закона, чтобы избежать «эффекта внезапности».

    ЛДПР предлагает ввести годичный мораторий на вступление в силу новых налогов и повышения налоговых ставок. Соответствующий законопроект партия внесет в Госдуму 5 февраля.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что сегодня в России «можно проснуться в новой налоговой реальности уже через месяц после публикации закона», что наносит удар по бизнесу и гражданам, передает Газета.Ru.

    «Для людей и бизнеса это выглядит как удар без предупреждения: ставки растут, правила меняются, появляются новые, порой крайне обременительные обязательства, а вот времени спокойно перестроить расчеты, договоры и бюджеты просто нет. Такой подход особенно сильно бьет по малым предприятиям», – заявил он.

    Слуцкий подчеркнул, что налоговая система должна быть «справедливой и предсказуемой». В российском налоговом законодательстве нужно «убрать этот эффект внезапности и дать людям и бизнесу уверенность в завтрашнем дне».

    По его словам, «если государство вводит новые налоги, повышает ставки или принимает другие подобные законодательные акты, которые тем или иным образом ухудшают положение граждан и бизнеса, такие решения должны вступать в силу не раньше чем через год после их опубликования».

    Парламентарий отметил, что такой подход позволит компаниям и гражданам адаптироваться, изменить учет и пересчитать планы, избегая работы в авральном режиме.

    ЛДПР также уточнила, что предлагаемый механизм не коснется льгот и послаблений для налогоплательщиков – любые меры, улучшающие их положение, партия считает возможным вводить сразу.

    Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о внесении в Госдуму проекта закона, предусматривающего отмену штрафов и пеней по кредитам для женщин в отпуске по уходу за ребенком.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс. Путешествия»
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс. Путешествия»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сразу несколько ведущих гостиничных сетей России отказались от сотрудничества с «Яндекс. Путешествиями» на фоне увеличения комиссии сервиса до 17%, сообщил Российский союз туриндустрии.

    О решении прекратить продажи через агрегатор сообщили крупнейшие гостиничные операторы страны, передает Российский союз туриндустрии.

    Среди них – Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика» и «Кронвелл Групп». Компании объяснили уход с платформы повышением базовой комиссии с 1 февраля с 15% до 17%, что, по их мнению, приведет к росту цен для гостей и снижению рентабельности бизнеса. Всего под управлением сетей, чьи отели пропали из выдачи агрегатора, в общей сложности насчитывается около 50 тыс. номеров.

    Генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский заявил: «Сеть Azimut Hotels отключает свои объекты размещения от агрегатора «Яндекс. Путешествия». К сожалению, навязываемые в одностороннем порядке сервисом условия не соответствуют рыночным и напрямую влияют на увеличение конечной стоимости проживания для гостей. Мы выступаем за прозрачные, конкурентные и равные правила работы для всех участников рынка – без перекосов в комиссиях, ограничений по управлению тарифами и условиям бронирования, а также без практик, которые снижают эффективность прямых продаж и партнерских каналов». Он добавил, что компания готова вернуться к сотрудничеству при изменении условий.

    Генеральный директор группы «Мантера» Вадим Трукшин отметил, что повышение комиссии создает опасный прецедент для всей отрасли и угрожает государственным планам по развитию внутреннего туризма. По его словам, сохранение ставки на уровне 15% необходимо для доступности услуг и инвестиций.

    В Cosmos Hotel Group сообщили, что пересмотр структуры дистрибуции связан с перераспределением бронирований в пользу собственных и альтернативных каналов. В Alean Collection подчеркнули, что условия агрегатора больше не соответствуют рыночным принципам.

    По мнению представителей гостиничного бизнеса, рост комиссии приведет к неминуемому удорожанию проживания, снижению инвестиций и рентабельности, особенно для малых и средних отелей, для которых агрегаторы часто являются ключевым каналом продаж. В качестве альтернативы предлагается развитие платных сервисов и премиальных опций для партнеров, а не повышение базовой ставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финансовые организации стали чаще блокировать переводы граждан за туристические путевки с начала года. Банки считают такие операции подозрительными.

    Комментарии (26)
    5 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России

    WSJ: Смоделированные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России

    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные учения, моделирующие конфликт между Россией и НАТО в Литве, завершились победой Москвы, пишет The Wall Street Journal.

    По данным WSJ, «в ходе штабных военных маневров, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 тыс. военнослужащих», передает РИА «Новости».

    Сценарий учений предполагал, что Россия объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по захвату литовского города Марьямполе, который имеет стратегическое значение как транспортный узел. Как отмечается в материале, заявления Москвы о гуманитарной миссии оказались достаточными, чтобы США не стали инициировать применение 5-й статьи устава НАТО, предусматривающей коллективную оборону.

    В публикации говорится, что Германия заняла выжидательную позицию, а Польша, несмотря на мобилизацию войск, не решилась перебросить их через границу в Литву. Уже находящаяся в Литве немецкая бригада также не вмешалась в ход событий.

    Ранее в НАТО признали неготовность к долгой войне с Россией.

    Президент России Владимир Путин неоднократно называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Комментарии (27)
    5 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией

    Лавров: Европейские лидеры просят не объявлять о своих контактах с Россией

    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу RT рассказал, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    «Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично», – отметил глава МИД.

    Министр уточнил, что европейская сторона в этих беседах по-прежнему предлагает «давайте заканчивать» и «надо что-то делать» в отношении ситуации на Украине, однако уже не требует «стратегического поражения России». По словам Лаврова, осознав невозможность реализации прежних целей, западные политики изменили риторику.

    Лавров также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможных контактах с Владимиром Путиным, назвав их «жалкой дипломатией».

    «Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной практической реакции», – добавил Сергей Лавров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    Между тем премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    Комментарии (8)
    5 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

    Представители ОБСЕ Кассис и Синирлиоглу прибыли в Москву после посещения Киева

    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столицу России прибыли руководитель МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу.

    Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о своем прибытии в Москву вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, пишет ТАСС.

    Кассис в соцсетях заявил: «После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кассис сообщал о планах посетить Россию в рамках председательства своей страны в ОБСЕ еще 22 января. Позже он уточнил, что собирается также посетить Киев, подчеркнув, что приоритеты ОБСЕ в этом году связаны с укреплением мира и безопасности в Европе.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация дискредитировала себя во время Минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в урегулировании ситуации на Украине.

    А в четверг стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.


    Комментарии (20)
    5 февраля 2026, 18:48 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке Германии к войне

    Лавров: Мерц готовит Германию к войне

    Лавров заявил о подготовке Германии к войне
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц на практике готовит страну к войне.

    «Когда Фридрих Мерц занял пост канцлера, он сделал яркие заявления, которые наводят на серьезные мысли. Сначала он сказал, что снял конституционные ограничения на расходы на военные нужды. Затем он заявил, что это все необходимо для того, чтобы Германия вновь – подчеркиваю это слово – стала главной военной силой в Европе», – сказал он в интервью RT.

    По словам Лаврова, такие высказывания канцлера и его действия свидетельствуют о том, что Германия действительно движется в сторону увеличения военного потенциала. Глава МИД отметил, что Мерц неоднократно повторял эту позицию.

    Ранее Москва указала на стремление Германии создать сильную армию.

    Издание Politico писало, что Германия запланировала рекордные военные траты в 2026 году.

    Комментарии (8)
    5 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде

    Глава WADA Банька заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде

    Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент WADA Витольд Банька признался, что его обеспокоило присутствие тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года в Милане.

    Банька признался, что испытывает дискомфорт из-за присутствия российского тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года, передает ТАСС.

    По его словам, у агентства нет оснований для ее отстранения: «Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения», – отметил он.

    Банька добавил, что, несмотря на отсутствие формальных претензий к Тутберидзе, ее появление на играх вызывает у него личное неудобство. Он подчеркнул, что говорит о своих чувствах, а не о юридической стороне вопроса.

    Тутберидзе ранее была тренером Камилы Валиевой, которую в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Камилла Валиева завершила четырехлетнюю дисквалификацию.

    Всемирное антидопинговое агентство WADA потребовало от Валиевой выплатить компенсацию.

    Фигуристка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года.

    Комментарии (16)
    6 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    @ Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Президент Эстонии Алар Карис своими заявлениями о поддержке прямых переговоров между ЕС и Москвой вызвал резкую критику со стороны правительства одной из самых радикально настроенных по отношению к России стран Евросоюза, пишtт Bloomberg.

    На пресс-конференции в Таллине 5 февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что прямые переговоры с Россией «неуместны», добавив, что «в случае с Россией работает только давление». По его мнению, слова Кариса о неучастии Евросоюза в переговорном процессе по Украине ошибочно, указав, что ЕС продолжает контактировать с Киевом.

    По мнению издания, несмотря на то, что пост президента Эстонии символический, отрицательная реакция на предложение Карис отражает распространенное беспокойство в прибалтийских странах, где идея возобновления диалога с Россией стала табу.

    Напомним, помимо инициативы о возобновлении контактов с Москвой Карис допустил временный отказ Киева от территориальных претензий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, политики в Латвии и Эстонии выступили за прямые переговоры с Россией. Захарова объяснила инициативу прибалтийский стран сесть за стол переговоров с Россией усталостью от сидения «под столом».

    Германский политолог Александр Рар объяснил желание европейцев возобновить дипломатические контакты с Москвой. «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – указал Рар.

    Комментарии (13)
    5 февраля 2026, 13:47 • Новости дня
    Киевская ТЭЦ-4 оказалась полностью разрушена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 МВт (она же Дарницкая теплоэлектростанция) полностью разрушена, пишет агентство УНИАН.

    Киевская ТЭЦ-4, известная также как Дарницкая теплоэлектростанция, полностью разрушена, передает ТАСС, ссылаясь на агентство УНИАН.

    Энергетический объект обслуживал около 500 тыс. жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы.

    Компания «Евро-Реконструкция», владеющая станцией, сообщила о приостановке работы объекта еще 3 февраля. Позднее эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил: «Выход из строя подстанций сверхвысокого напряжения и крупных генерирующих объектов, таких как Дарницкая ТЭЦ, привел к бешеному дефициту электроэнергии».

    Ранее в январе были повреждены и другие основные электроснабжающие объекты Киева – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, суммарной мощностью 1450 мегаватт. По состоянию на 5 февраля, информации о частичном или полном восстановлении их работы не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с водой и электричеством.

    Мэр города Виталий Кличко призвал жителей вновь покинуть Киев из-за сложной ситуации.

    В многоэтажных домах города начали лопаться трубы отопления.

    Комментарии (13)
    5 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой

    Политолог Рар: Европа с инициативой переговоров с Россией бежит за уходящим поездом

    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    @ Tartu PM/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе нарастает дипломатическая активность вокруг украинского урегулирования, но единства в подходах пока нет, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее советник Эммануэля Макрона, по информации СМИ, совершил визит в Москву, а Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией.

    «Все больше европейских политиков начинает понимать, что победы Украины на поле боя не случится, а значит, надо завершать конфликт и договариваться о мире. Европа сейчас намерена во что бы то ни стало поучаствовать в мирной дипломатии, ведь в противном случае договоренность будет достигнута без них. А им не хочется, чтобы судьбу системы безопасности решали только Россия и США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он указал, что на этом фоне происходит сразу несколько событий: лидеры Прибалтики, опасающиеся разлада внутри ЕС, «побежали за уходящим поездом»; Эммануэль Макрон активно заговорил о необходимости переговоров с Москвой, и его поддержала премьер Италии Джорджа Мелони; Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году и таким образом лишил Владимира Зеленского последнего козыря.

    «Вместе с тем, Европа не хочет терять Украину. И Брюссель, и Вашингтон готовы вкладывать большие деньги в восстановление страны», – добавил собеседник. По мнению эксперта, европейцы на вероятных переговорах с Россией попытаются «побороться за свои интересы». «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – детализировал Рар.

    Политолог отдельно обратил внимание на позицию Германии: «власти вместе с руководством Еврокомиссии по-прежнему выступают против контактов с Москвой, но при возможности выдвинут своего «кандидата» на переговоры, чтобы не оставить арену одному лишь Макрону». «Мерц будет соперничать с французским президентом за лидерство в дипломатии. Другое дело, что Берлин не хочет пока соглашаться с полной или частичной победой России, но понимание заканчивающихся сил на Украине преобладает», – пояснил аналитик.

    По его прогнозам, европейцы, в том числе и немцы, постепенно начнут процесс «спасения собственного лица». «Идут споры между политиками о кандидатуре переговорщика: кто из них настолько важный, компетентный и еще не утерял полностью связей с Кремлем. Между тем, Дональд Трамп с удовольствием наблюдает за этими процессами со стороны», – сказал спикер. А Зеленский в этой поворотной политике остается проигравшим, добавил он.

    «Как бы то ни было, позиция Москвы остается незыблемой: НАТО не может усиливать свое присутствие на границах РФ. Этот пункт будет главным на переговорах, и тут, как мне кажется, опять все зависит от американцев», – заключил Рар.

    3 февраля в Москву приезжал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. По информации источника Reuters, среди официальных лиц, с которыми виделся дипломат, был помощник президента России Юрий Ушаков. Целью встречи было налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе и по Украине.

    Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что ведется подготовка к «возможному обмену репликами» с российским президентом Владимиром Путиным. На этом фоне Рига и Таллин призвали к возобновлению диалога с Москвой. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом политики сообщили в интервью Euronews.

    Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.

    «Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем, а теперь переживаем, что нас нет [за столом переговоров]», — сказал эстонский лидер. Силиня также поддержала идею о переговорах, но заявила, что Европа по-прежнему должна оказывать давление на Россию. Она предложила на должность спецпосланника лидеров Германии, Франции или Британии.

    В середине января издание Politico сообщало, что среди возможных кандидатов на эту роль рассматриваются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление представителей Латвии и Эстонии. «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – сказала она РИА «Новости».

    Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что заявления лидеров европейских стран о необходимости диалога с Россией звучат несерьезно. «Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую … если есть интерес серьезный, то надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Москвой и почему Стубб не годится на эту роль.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 18:05 • Новости дня
    Иран задержал в Персидском заливе два танкера

    Fars: Иранские военные задержали в Персидском заливе два танкера

    Иран задержал в Персидском заливе два танкера
    @ Jesus Vargas/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Персидском заливе иранские военные задержали два танкера с более чем миллионом литров контрабандного топлива и экипажем из 15 иностранцев, сообщает Fars.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана задержали два нефтяных танкера в Персидском заливе, передает РБК. По данным иранских военных, оба судна подозреваются в перевозке контрабандного топлива. В ходе досмотра на борту обнаружили более миллиона литров топлива.

    Всего на задержанных кораблях находились 15 иностранных членов экипажа. Всех задержанных передали представителям судебных органов для дальнейших разбирательств и возбуждения уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС КСИР задержали в Персидском заливе судно с 350 тыс. литров контрабандного топлива. В 2024 году военные КСИР также задержали в Персидском заливе танкер с контрабандным топливом.

    Комментарии (6)
    5 февраля 2026, 21:29 • Новости дня
    Вожатые в элитном детском лагере заставляли подростков инсценировать Холокост

    Подростков в австралийском лагере заставляли копать могилы и носить ошейники

    Вожатые в элитном детском лагере заставляли подростков инсценировать Холокост
    @ @lscph

    В австралийском штате Виктория разгорелся скандал вокруг элитных молодежных летних лагерей Lord и Lady Somers, где подростки, по данным СМИ, могли подвергаться унизительным и психологически травмирующим практикам – вплоть до инсценировок событий Холокоста.

    В австралийском штате Виктория полиция и власти по делам детей проводят расследование в отношении известных молодежных лагерей, где подростков, по сообщениям СМИ, подвергали унизительным и травмирующим «тренингам» во время ежегодной программы Big Camp.

    Как пишет New York Post со ссылкой на Herald Sun, участникам мужского лагеря в возрасте от 16 до 18 лет якобы предлагали «ролевые упражнения», включая ночные инсценировки Холокоста. Подростков заставляли копать себе «могилы» на пляже и принимать совместные «души», имитирующие газовые камеры. Свидетели утверждают, что некоторые участники должны были носить электрические ошейники, а непослушных отправляли в так называемые свинофермы, где на них выливали воду и устраивали наказания.

    Ранее, в 2023 году, независимая проверка выявила «значительные риски для эмоционального и психологического состояния участников». Тогда власти рекомендовали ограничить «стрессовые и унизительные практики», однако, по данным журналистов, часть из них продолжила применяться и в январе 2026 года. В отчетах упоминаются и другие шокирующие эпизоды, включая непристойные выступления в столовой, имитацию насилия над животными и требование соблюдать «строгую дисциплину» под давлением старших мужчин-волонтеров.

    Представители организации Lord Somers Camp and Power House заявили, что после жалоб самостоятельно обратились в полицию и детскую комиссию. Но полиция не нашла оснований для уголовного преследования.

    Однако бывшие участники лагеря и информаторы настаивают на новом, независимом расследовании. По их словам, «культовая атмосфера» и традиции лагеря «вызывают серьезные негативные последствия» для подростков.

    Несмотря на скандал, лагерь продолжает работу и ежегодно финансируется из федерального бюджета – в 2025 году он получил более 3,8 миллиона долларов государственного гранта.

    Ранее проживающий в Австралии приемный сын главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван заявил, что украинские власти откажутся от услуг военачальника, когда тот перестанет быть им полезен.

    Комментарии (5)
