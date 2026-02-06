Путин назвал Гаглоева сторонником союзнических отношений с Москвой

Эксперт: Русский народ является стержнем межнационального единства России

Политолог Данилин: Основы межнационального единства были заложены на заре российской государственности

Tекст: Олег Исайченко

«Старт Года единства народов, что крайне символично, был дан в Национальном центре «Россия» – месте, которое посвящено общим достижениям, культуре и ценностям нашей страны. Несмотря на относительно короткую историю, он уже заслужил репутацию визитной карточки государства, где каждый может познакомиться с достижениями нашей страны и культурой населяющих ее народов», – сказал гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Примечательно, что в этот важный день Владимир Путин вновь подчеркнул основополагающую роль русского народа в единении этносов на огромном пространстве – от Черного моря до Тихого океана. Исторически масштаб этой работы поражает: народы нашей страны сумели поставить во главу угла то, что их объединяет, а не разделяет», – пояснил он.

«Русский народ в этой конструкции играет роль стержня, без которого вся структура не устоит. Еще во времена Руси наша история была историей собирания земель славянских племен. То есть уже на заре государственности были заложены основы будущего межнационального единства», – добавил собеседник.

«При этом ведущая роль русского народа не означает пренебрежения другими этносами. Наоборот, именно умение уважать иные культуры и находить в них точки соприкосновения стало одним из оснований исторического успеха России. Несмотря на внешние различия, нас объединяет общий набор базовых ценностей. В этом и заключается преимущество нашей культурной модели перед западной: русские при встрече с другими народами ищут пути совместного созидания, а не подавления «чужаков» ради собственной выгоды», – акцентировал эксперт.

«Это хорошо видно на примере СВО. Интересы России плечом к плечу отстаивают представители разных этносов. Как метко сказал Владимир Путин, в окопах татары, чеченцы, якуты и русские называют друг друга братьями. В этом и заключается сила нашего общества, которое напоминает большую и разнообразную семью», – заключил Данилин.

В четверг в Национальном центре «Россия» состоялась церемония открытия Года единства народов. Событие прошло в рамках просветительского марафона «Россия – семья семей», на площадке которого собрались более 4 тыс. участников, представляющих свыше 160 национальностей, проживающих на территории РФ.

Путин отметил, что единство российского общества возникло «на основе различных, живших отдельно друг от друга славянских этносов». «Русский народ еще молодой народ, пассионарный, устремленный в будущее. Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия, когда в нее вливались разные народы», – заявил он.

По словам президента, на протяжении веков ценности этносов, населяющих территорию федерации, становились общими. И это единство позволяло государству выстоять перед лицом врагов, таких как Наполеон или Гитлер. «На нас двигались разноплеменные армии. Они тоже были объединены, но их объединение было основано на совершенно других принципах», – добавил президент. – «Их объединяло желание наживы, желание оттяпать у нас что-то, завоевать, разрушить, захватить. А нас объединяло стремление все сохранить – нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции. Такое единство является самым мощным и самым сильным».

Глава государства отметил, что бойцы СВО, общаясь на линии фронта, «несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу: «Брат!». «Это и подчеркивает наше непобедимое единство. Это именно то, что лежит в основе наших достижений в самых разных областях и наших победах», – заключил Путин.