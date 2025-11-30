По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.4 комментария
КСИР задержал судно с контрабандным топливом в Персидском заливе
Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) задержали в Персидском заливе судно с 350 тыс. литров контрабандного топлива на борту, заявил командующий вторым округом ВМС КСИР генерал Хейдар Хонариан-Моджаррад.
Задержание судна военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана произошло в акватории Персидского залива, передает РИА «Новости». Как сообщил командующий вторым округом ВМС КСИР генерал Хейдар Хонариан-Моджаррад, судно следовало под флагом Эсватини и перевозило 350 тыс. литров контрабандного топлива.
По словам генерала, судно было обнаружено и остановлено благодаря целенаправленным операциям ВМС КСИР. После задержания судно направили в портовый город Бушер для дальнейших разбирательств.
Экипаж судна также был взят под стражу. Всего на борту находились тринадцать человек – граждане Индии и одной из соседних с Ираном стран, наименование которой не уточняется в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Ирана захватили танкер с контрабандным топливом в Персидском заливе. В сентябре 2023 года Иран задержал два танкера с нефтью в том же регионе.