Разработчик рассказал о стратосферном беспилотнике-истребителе «Хищник»

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, «Хищник» сможет выполнять длительные миссии на больших высотах и частично заменит функции спутниковых и наземных систем. Платформа подходит для коммерческого, научного и оборонного применения, рассказал он ТАСС.

Ключевые характеристики беспилотника включают максимальную скорость до 550 км/ч, дальность полета до 12 тыс. км, рабочую высоту до 15 тыс. м и полезную нагрузку до 500 кг.

Табунов отметил, что внедрены вертикальный взлет и посадка, режим висения.

При разработке использовалась технология «монокрыло», которая позволяет увеличить скорость и полезную нагрузку, а также улучшает скрытность аппарата.

В «Хищник» интегрированы искусственный интеллект и режим 3D-сканирования пространства. Табунов подчеркнул, что беспилотник сможет решать задачи, связанные с освоением околокосмического пространства.

«При разработке «Хищника» внедрены решения, которые, по нашей оценке, способны дать существенный технологический эффект для научно-технического прогресса и решения задач, связанных с освоением околокосмического пространства», – сказал гендиректор компании «Герон».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России. Росреестр сообщил о намерении удвоить число своих дронов. Добровольцы на СВО рассказали о создании «роя дронов» для удара по ВСУ.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, как российское оружие было улучшено в 2025 году.