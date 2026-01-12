Депутат Бессараб рассказал о следующих 12-дневных новогодних выходных

Tекст: Катерина Туманова

Она отметила, что правительство ежегодно утверждает производственный календарь на будущий год в конце текущего.

«Вместе с тем уже сейчас можно сделать вывод о том, что в нашу жизнь уверенно входят продолжительные новогодние каникулы. И если на 2027 год можно предположить, что их продолжительность составит 11 календарных дней, с учетом 31 декабря 2026 года, то вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год», – заявила она ТАСС.

Она добавила, что в 2032 году воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул.

Бессараб подчеркнула, что подавляющему большинству россиян нравятся длинные новогодние праздники, особенно семьям с детьми, потому что в этот период совпадают зимние школьные и рабочие выходные.

Календарь на декабрь – январь 2031/2032 года полностью совпадает с декабрем – январем 2025/2026 года, когда россияне также отдыхали 12 дней подряд, что стало рекордом последних лет.

