    Рейтинг недружественных правительств. Запад установил рекорд враждебности
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    Минцифры предложило эксперимент по ускоренной посадке на самолеты
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    Суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей на гособоронзаказе
    Лавров заявил о планах Европы сохранить киевский режим
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Пленный сообщил о дезертирстве бойцов ВСУ во время тренировок в Европе
    Шаманы Перу предсказали болезнь Трампа и отставку Мадуро
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    4 комментария
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    55 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    22 комментария
    31 декабря 2025, 01:25 • Новости дня

    Врач Борисов дал рекомендации по мягкому возвращению в рабочий режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Постепенный возврат к рабочему распорядку после новогодних выходных позволит снизить стресс и сохранить здоровье, рассказал врач общей практики клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России Олег Борисов.

    Входить в праздничный и возвращаться к рабочему режиму следует постепенно: за один-два дня до Нового года необходимо уделять внимание сну, избегать переедания и чаще гулять, особенно для тех, кто работает в офисе, порекомендовал Борисов в беседе с ТАСС.

    Он добавил, что за два-три дня до окончания праздников важно вернуться к привычному распорядку: соблюдать сбалансированное питание, спать не менее семи часов и проводить время на свежем воздухе с умеренной физической активностью.

    «После длительных праздников необходимо восстанавливать прежний ритм жизни, на это тоже нужно время. Порой после праздников человек чувствует себя более уставшим», – отметил врач.

    Борисов указал на то, что в праздники у человека не редко подрывается здоровье настолько, что приходится «выходить на больничный», чтобы восстановиться.

    Он посоветовал в первые два рабочих дня не заниматься срочными делами и входить в рабочий ритм постепенно, чтобы избежать переутомления.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог Зинаида Медведева перечислила  пищевые ошибки при новогоднем застолье. Эндокринолог Елизавета Золотова назвала восстанавливающие организм при похмелье продукты. Врач-нарколог Андрей Тюрин заявил, что популярные народные методы борьбы с похмельем могут быть опасными и продлевать страдания.

    30 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина

    Швыткин: Россия может ответить на атаку Киева на резиденцию Путина ударами по энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины, обслуживающей военные объекты, в ответ на попытку атаки беспилотниками резиденции президента РФ Владимира Путина, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

    «Ответом может стать наращивание ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей военную составляющую. И, безусловно, продолжение наступления на всех направлениях», – заявил Швыткин в беседе с «Лентой.Ру».

    Парламентарий также допустил, что российская сторона будет ужесточать требования по гарантиям безопасности в рамках переговорного процесса. По его словам, Москва не выходит из диалога и остается открытой для дальнейших обсуждений.

    Швыткин отметил, что решение об ответных шагах, а также выбор конкретных целей примет Минобороны России. Он уверен, что удары при необходимости будут наноситься по наиболее чувствительным для ВСУ объектам в наиболее подходящее время.

    20 комментариев

    Минобороны сообщало, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России в Новгородской области.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности Запада к атаке ВСУ на резиденцию Путина.

    Комментарии (20)
    30 декабря 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году резервистов на специальные сборы для охраны критически важных объектов.

    Согласно тексту указа, речь идет о гражданах, подписавших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил России, передает ТАСС.

    «Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», – говорится в указе.

    Ранее Минобороны России уточнило правила сборов для резервистов.


    Комментарии (2)
    30 декабря 2025, 22:01 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 17:19 • Новости дня
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни

    Фокусник Эмиль Кио скончался в Москве на 88-м году жизни

    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Скончался известный советский артист, иллюзионист Эмиль Кио, обладатель звания народного артиста России.

    О смерти Эмиля Кио на 88-м году жизни сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, передает ТАСС.

    Запашный выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам артиста, назвав Кио великолепным иллюзионистом.

    Кио являлся одной из самых известных личностей советской эстрады и внес значительный вклад в развитие циркового искусства СССР и России. Он был носителем семейной традиции цирковых иллюзионистов и активно выступал на манеже, а также принимал участие в телевизионных программах на протяжении многих десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни.

    Автор сценариев телепередач и монологов Леонид Французов ушел из жизни на 88-м году после продолжительной болезни.

    Комментарии (2)
    30 декабря 2025, 04:30 • Новости дня
    В Институте Пушкина назвали самые популярные слова 2025 года

    Tекст: Катерина Туманова

    В список самых популярных существительных в русском языке за 2025 год вошли слова, связанные с информационными технологиями, включая нейросеть и искусственный интеллект, рассказал ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев.

    «Среди существительных на первый план выходят три категории слов. Прежде всего это единицы, связанные с информационным сектором: нейросеть, ИИ, промпт, алгоритмы, технологии, данные. Эти слова постепенно переходят из профессионального жаргона в обиходную речь», – рассказал он РИА «Новости».

    Вторую по частоте группу составили слова, отражающие значимые события года, такие как «Интервидение», «переговоры», «саммит», «Аляска» и «дипломатия». Гусев отметил, что их актуальность связана с общественно-политической и культурной повесткой в стране.

    По наблюдению эксперта, значительно выросло употребление слов «отечественный» и «национальный», что, по его мнению, свидетельствует о тенденции к укреплению национально-культурного и технологического суверенитета России.

    Существенные изменения произошли и в использовании глагола «генерировать».

    «Если раньше он использовался преимущественно в технических и научных контекстах (генерировать ток, сигнал, идею), то теперь он описывает работу нейросетей по созданию новых материалов. Мы генерируем текст, изображения, музыку, код и многое другое», – сообщил Гусев.

    Он добавил, что сленговая форма «генерить» подчеркивает повседневность этого процесса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в русском языке за 2025 год зафиксировано 90 новых слов и выражений, среди которых появилась «лабубомания» и технологичный термин «нацмессенджер». Портал «Грамота.ру» представил топ-победителей «Слова года» в России. В РАН сообщили о включении «схемы Долиной» в словарь неологизмов.

    Комментарии (5)
    30 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    В Кабардино-Балкарии уничтожили диверсанта ВСУ

    В КБР при попытке подрыва системы подачи газа ликвидирован диверсант ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытка организовать диверсию на объекте газораспределения в Кабардино-Балкарии завершилась уничтожением украинского диверсанта, имевшего взрывчатку и оружие, сообщили в ФСБ.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв республиканской газораспределительной системы, передает ТАСС. В правоохранительных органах сообщили, что диверсия была организована спецслужбами Украины с привлечением жителя Нальчика, прошедшего специальную подготовку в лагере сил специальных операций Вооруженных сил Украины и проникшего в Россию через третьи страны.

    По данным ЦОС ФСБ, мужчина попытался осуществить подрыв по заданию куратора, однако при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. При диверсанте обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью до пять килограммов в тротиловом эквиваленте, автомат «Форт» украинского производства, а также боеприпасы.

    В ходе спецоперации пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой народной республики трех диверсантов, которых завербовало Главное управление разведки министерства обороны Украины.

    Ранее группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Почетный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается и практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 04:16 • Новости дня
    Онищенко призвал россиян выйти на работу 2 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко дал рекомендацию по лучшей для здоровья встречи Нового года.

    «Самый лучший способ – 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», –  поделился с РИА «Новости» академик РАН.

    Онищенко отметил, что отмечать Новый год лучше дома, а не искать приключений за границей.

    «Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», – спрогнозировал он.

    Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год. Минтруд России опубликовал график выходных и праздничных дней на 2026 год. Депутат предупредил о возможном ограничении мобильного интернета в новогоднюю ночь.


    Комментарии (5)
    30 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    Захарова: Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации вокруг Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия призывает так называемые горячие головы осознать разрушительные последствия дальнейшей эскалации вокруг Ирана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Россия призывает «горячие головы» отказаться от эскалации ситуации вокруг Ирана и осознать пагубность такого курса, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что Москва рассчитывает на отказ от подобных действий и призывает не повторять ошибок, которые уже привели к подрыву работы МАГАТЭ в Иране в июне 2025 года.

    По словам Захаровой, опыт показывает: конфронтация лишь порождает трагедии и создает реальные угрозы для международного мира и безопасности. Она отметила, что это только усложняет поиск решений для всех сторон.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность новых военных действий США против Ирана при возобновлении ядерной или ракетной программы Тегераном.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на любую агрессию после заявлений Трампа.

    Кремль заявил о необходимости избежать эскалации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин провел встречу с Цивилевой в Кремле
    Путин провел встречу с Цивилевой в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с заместителем министра обороны и руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

    «Хотел бы поговорить с вами сегодня о той части вашей работы, которая напрямую связана с фондом «Защитники Отечества». Я знаю, что работа развернута большая», – отметил в начале встречи глава государства, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Цивилева подходит к своей деятельности с большой душевной теплотой, и такую работу крайне важно сохранять. Он отдельно попросил ее и дальше использовать именно такой душевный подход при поддержке военнослужащих и их семей. По словам президента, «именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые Родину защищают».

    Последний раз Путин и Цивилева встречались в мае на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта – тогда обсуждали дополнительные меры поддержки военнослужащих, в том числе через спорт.

    В начале марта Путин общался с Цивилевой в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда. Среди участников тогда были женщины – участницы спецоперации на Украине, а также матери и вдовы погибших бойцов.

    В июле Цивилева предложила Путину выделить квоты на образование для вдов погибших бойцов.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 20:54 • Новости дня
    Постпред России обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева

    Постпред России Гатилов обвинил ООН в покрывательстве терроризма Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после масштабной атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина свидетельствует о политической ангажированности ведомства и может считаться покрывательством терроризма со стороны Киева, считает постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Он выразил недоумение по поводу молчания правозащитной структуры, несмотря на то, что многие государства осудили атаку с использованием беспилотников, передает РИА «Новости».

    Гатилов отметил, что «правозащитная система ООН, возглавляемая Фолькером Тюрком, продолжает хранить упорное молчание», и назвал это проявлением политической ангажированности и нежеланием дать принципиальную оценку преступным действиям Киева. Дипломат подчеркнул, что постоянное представительство России интересуется, будет ли Управление вновь ссылаться на «недостаток информации и неподтвержденные факты».

    По словам Гатилова, Россия ожидает адекватной реакции от Управления и оценки специальных процедур Совета по правам человека. Он добавил, что отсутствие должного ответа будет воспринято как молчаливое покрывательство «очередного преступления киевской клики, перешедшей к политике государственного терроризма».

    Напомним, по данным Минобороны России, киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал атаку Киева на резиденцию Путина проявлением террора.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал к жесткому ответу после атаки БПЛА на резиденцию российского лидера.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 03:45 • Новости дня
    Посол Гармонин сообщил о заявках швейцарцев на переезд в Россию

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторые швейцарцы проявляют интерес к переезду в Россию и оставляют в российском посольстве в Берне свои заявки, рассказал посол страны в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Есть в Швейцарии и те, кто проявляет интерес к переезду в нашу страну. С момента вступления в силу указа президента Российской Федерации от 19.08.2024 года  российские диппредставительства в Швейцарии выдали 11 виз иностранным гражданам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности и желающим уехать в Россию», – рассказал дипломат РИА «Новости».

    Гармонин уточнил, что интерес к российской культуре у швейцарцев сохраняется, несмотря на попытки ее отмены официальным Берном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерства согласовали поправки, которые обеспечивают бесплатную юридическую помощь для беженцев и вынужденных переселенцев по вопросам восстановления документов и установления юридических фактов. МИД объяснил переселение жителей из недружественных стран в Россию. В НЦ «Россия» вручили паспорта принятым в гражданство России иностранцам.

    Экс-депутат из Финляндии с супругой получили в России статус беженцев.


    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 03:01 • Новости дня
    В МИД рассказали о главном итоге переговоров с Украиной в Стамбуле

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия после достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной вернула около 2,3 тыс. военнослужащих и порядка 170 гражданских лиц, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

    «Так или иначе, в результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле, удалось вернуть на родину в Россию приблизительно 2,3 тыс. наших воинов и около 170 гражданских лиц. Что касается украинской стороны, то им было возвращено порядка 2,4 тыс. военнослужащих и тоже около 170 гражданских лиц. К сожалению, до сих пор насильно удерживаются 12 наших граждан, насильно угнанных из Курской области во время бандитского вторжения украинских боевиков в регион», – отметил дипломат в беседе с «Известиями».

    Галузин указал на то, что Россия передала украинской стороне около 12 тыс. тел их погибших военнослужащих. В ответ на это Москве было возвращено около 200 тел. Он выразил надежду, что этот процесс продолжится, несмотря на то, что украинская сторона стамбульские переговоры прервала.

    «Прервала, кстати, так и не ответив на целый ряд инициатив, которые внесла российская сторона. Это и пакет предложений по гарантиям безопасности. Это и предложения для конкретизации и активизации работы стамбульского процесса –  создать три рабочие группы по военным, политическим и гуманитарным вопросам. Всё это осталось без ответа», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по итогам договоренностей в Стамбуле в июле с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулась группа российских военнослужащих. В октябре состоялся обмен военнопленными, в результате которого Россия вернула 185 военных и 20 гражданских лиц. Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 23:31 • Новости дня
    Воробьев сообщил о пострадавшем от взрыва БПЛА при атаке дронов на Подмосковье

    Воробьев сообщил о 21 сбитом в Подмосковье БПЛА и одном пострадавшем

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО и средствами РЭБ сбили и подавили в Подмосковье 21 БПЛА в семи муниципалитетах: Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

    «Один из беспилотников около 19:00 упал в деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа, в результате произошел взрыв. Пострадал один человек –  мужчина 57 лет. Его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное, угрозы для жизни нет», – добавил он.

    Воробьев уточнил, что с осколочными ранениями спины и руки пострадавшего доставили в травмоцентр Красногорской больницы.

    На месте происшествия с первых минут работают экстренные службы и правоохранительные органы, добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за три часа вечером вторника на подлете к Москве сбили четыре беспилотника. Чуть позже о пятом сообщил мэр столицы Собянин.

    Комментарии (2)
    30 декабря 2025, 04:46 • Новости дня
    Стало известно о досрочном освобождении экс-мэра Ярославля Урлашова

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, находящийся в ИК-1 Твери за взяточничество, получит свободу 30 декабря из-за окончания срока в праздничные дни.

    Об освобождении Урлашова из колонии №1 в Твери 30 декабря вместо 2 января 2026 года, как указано в судебных постановлениях, сообщили ТАСС в окружении бывшего мэра Ярославля.

    В региональном управлении УФСИН, что такие сроки возможны, если выход из колонии совпадает с праздничными или выходными днями: в этом случае освобождение производится накануне.

    Напомним, в августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову. По решению суда ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить штраф в 60 млн рублей.

    Его бывший советник Алексей Лопатин был осужден на семь лет заключения.

    До этапирования в ИК-1 Твери в сентябре 2022 года Урлашов отбывал срок в другой колонии Рыбинска и провел три года в СИЗО Ярославля.

    Председатель регионального общественного наблюдательного комитета Павел Макаров заявил ТАСС, что за время пребывания Урлашова в тверской колонии жалоб от него не поступало. Запросы бывшего мэра о помиловании, смягчении наказания и УДО неоднократно были отклонены судами и органами власти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-мэру Ярославля в 2018 году смягчили приговор. Бывший мэр Ярославля Урлашов в январе 2022 года отозвал ходатайство об УДО.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» сообщили об отказе солдат ВСУ контратаковать у Мелового-Хатнего

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» в районе Меловое-Хатнее продвинулись на семи участках по лесопосадкам на 600 м, поразив авиацией ВКС России 129 отмбр в районе Колодезного.

    «В подразделениях ВСУ военнослужащие отказываются идти в контратаки. В связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции и минирует подступы к своим позициям дистанционным способом», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В населенных пунктах и лесных массивах южнее Волчанска идут суровые бои. На Хатненском участке ведется зачистка лесных массивов, причем противник подтянул резервы и контратакует.

    У Старицы российская авиация и «Солнцепеки» отработали по позициям 72 омбр и 127 отмбр в лесопосадках, штурмовики продвинулись на двух участках на 250 м, а в лесном массиве возле Лимана «Северяне» заняли четыре опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 650 м и отразив контратаку ВСУ.

    В Сумском и Краснопольском районах продвижение на шести участках фронта достигло 500 м. Авиация ВКС и артиллерия группировки войск «Север» отработали по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Павловки: уничтожен командный пункт инженерно-саперного взвода механизированного батальона 17 отмбр, ликвидирован командир взвода в звании лейтенанта.

    «За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ сбежали с позиций в лесу возле Лимана. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные за последние две недели установили контроль над Высоким в Сумской области, Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.


    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 00:09 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за три вечерних часа 27 дронов над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале о ликвидации силами ПВО за три вечерних часа во вторник 27 дронов над регионами России.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написано там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области, пять дронов сбиты над Республикой Крым, три беспилотника нейтрализованы над Белгородской областью.

    Еще три дрона были сбиты над территорией Московского региона, в том числе два  БПЛА, летевших на Москву, и по одному беспилотнику над Курской и Тульской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника за четыре часа в воздушном пространстве Брянской области и Краснодарского края. Губернатор Воробьев сообщил о пострадавшем от взрыва БПЛА при атаке дронов на Подмосковье. За три часа вечером вторника на подлете к Москве сбили четыре беспилотника. Чуть позже о пятом сообщил мэр столицы Собянин.

    Комментарии (0)
    МИД выразил протест Латвии, Литве и Эстонии за действия против российских посольств
    Суд Армении отпустил россиянина Карапетяна под домашний арест
    Страны «БРИКС плюс» анонсировали совместные морские учения
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина
    В Кабардино-Балкарии уничтожили диверсанта ВСУ
    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»
    Долина решила не обжаловать решение о выселении

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности». Такими словами эксперты комментируют украинскую террористическую атаку, направленную на резиденцию Владимира Путина. Однако в итоге киевский режим добился только ужесточения переговорной позиции – причем не только России, но и президента США Дональда Трампа. Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии

    Представители ближайших северо-западных соседей России – Финляндии и Эстонии – к концу 2025 года поменяли свою риторику. Там больше не разделяют распространенный на Западе миф о намерении России якобы напасть на НАТО и даже полагают, что Киеву стоит пойти на уступки Москве. Как произошла столь разительная перемена? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

