  Лента новостей
    Зеленский мстит крымским курортам за военные провалы ВСУ
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России
    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей
    Ветеринар предупредила владельцев собак о начале сезона вольерного кашля
    ПВО уничтожила семь дронов при атаке на Москву
    Первое судно отправилось из КНР в Европу по Севморпути
    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ рублями
    В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    12 комментариев
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    7 комментариев
    22 сентября 2025, 21:28

    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    Белый дом: Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением президента России Владимира Путина о продлении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    По словам Левитт, глава Белого дома лично осведомлен о предложении Москвы о ДСНВ, передает РИА «Новости».

    «Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему», – отметила она.

    Напомним, на совещании с Совбезом в понедельник Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года, а также сообщил, что Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ.

    21 сентября 2025, 21:51
    Sohu: Россия ответила Японии на развертывание американских ракет у Курил

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона в ответ на развертывание в Японии американских комплексов средней дальности Typhon незамедлительно перебросила на Курилы ракетный комплекс «Бастион», пишет Sohu.

    Москва перебросила на Курилы ракетный комплекс «Бастион» и истребители, ранее дислоцированные в Арктике, пишет Sohu, передает «Газета.Ru».

    Кроме того, Тихоокеанский флот был приведен в полную боевую готовность, а его подводные лодки провели пуски крылатых ракет в Охотском море.

    По мнению портала, эти действия Москвы демонстрируют принцип «око за око» в международных отношениях. По их мнению, действия президента России Владимира Путина стали предупреждением относительно возможных последствий дальнейшей милитаризации региона.

    В августе сообщалось, что в ходе учений на японской территории впервые развернут американские ракетные комплексы средней дальности Typhon на базе Ивакуни.

    После этого на учениях в сентябре Тихоокеанский флот поразил комплексом «Бастион» поразил морскую цель у Курил.

    Также «Бастионы» нанесли удар «Ониксами» на учениях в Арктике.

    Комментарии (5)
    22 сентября 2025, 00:05
    Маск метафорической фразой объяснил причину убийства Кирка

    Илон Маск метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск в день прощания с убитым 10 сентября сторонником президента США Чарли Кирком написал в соцсети метафоричную фразу, которой объяснил, кто и за что расправился с активистом.

    «Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет», – написал Маск в соцсети Х.

    Спортивная арена в Аризоне, рассчитанная на более 70 тыс. человек, почти полностью заполнена – на ней проходит панихида по Чарли Кирку. Американский президент Трамп и Маск сидят рядом за пуленепробиваемым стеклом и активно общаются.

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк  скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22-летнему Тайлеру Робинсону было предъявлено официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни обвиняемого.

    Супруга Чарли Кирка обратившись к тем, кто стоит за этим преступлением и тем, кто скорбит о потере политического активиста и радиоведущего, сообщив о причине убийства мужа.

    Бывший президент США Барак Обама предупредил о «политическом кризисе, подобного которому мы раньше не видели» в связи с убийством Чарли Кирка.

    Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о гибели консервативного политического активиста и радиоведущего Чарли Кирка в США, отметив нападки на свободу слова и тех, кто ее проповедует.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 21:05
    Зачем США новые санкции против России

    В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 15:07
    Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года
    Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова после 5 февраля следующего года продолжать в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности.

    По словам президента, дальнейшие решения о сохранении добровольных самоограничений будут приниматься на основе анализа складывающейся обстановки.

    «Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений», – сказал он, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что эта мера будет жизнеспособной только при условии аналогичных действий со стороны США. Он отметил, что Вашингтон не должен предпринимать шагов, которые могут подорвать или нарушить существующее соотношение сдерживающих потенциалов между двумя странами.

    Ранее Путин на совещании заявил о росте новых стратегических рисков в мире.

    В августе Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине.

    Комментарии (20)
    22 сентября 2025, 15:56
    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе

    Путин потребовал контроля за планами США разместить ПРО в космосе

    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе
    @ Александр Казаков/ТАСС

    На совещании с Совбезом РФ президент России уделил внимание подготовке США к размещению средств перехвата в космосе.

    Поручение российских ведомствам следить за наращиванием компонентов системы противоракетной обороны США дал президент Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность контроля над деятельностью США по размещению средств перехвата, особенно в контексте стратегических наступательных вооружений.

    Путин заявил: «Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны. Прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе».

    Президент отметил, что реализация подобных планов способна свести на нет усилия России по поддержанию существующего баланса в сфере стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что действия США могут привести к дестабилизации ситуации и необходимости пересмотра подходов к обеспечению безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал космических сил Майкл Гетлейн заявил об окончании разработки проекта воздушно-космической противоракетной обороны «Золотой купол» по инициативе президента США Дональда Трампа. Космическое агентство США (SDA) вывело на орбиту первую группу из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture для усиления предупреждения о ракетных угрозах и обеспечения быстрой передачи данных.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 15:48
    Путин: Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия считает оправданным попытаться сохранить статус-кво, который сложился благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности.

    По словам Путина, «чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля следующего года продолжать в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    Комментарии (2)
    22 сентября 2025, 17:54
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ рублями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие разрешения на оплату российского газа в рублях иностранными покупателями.

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Ранее действовавшее разрешение действовало до 1 октября текущего года, теперь срок продлен до 31 декабря 2025 года.

    В марте 2022 года Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях.

    Ранее в США оценили решение российского лидера продавать газ за рубли.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 03:01
    WP узнала о желании Кеннеди-младшего «обвинить» парацетамол в аутизме

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена связать «Тайленол» (парацетамол) с риском развития аутизма, сообщают официальные лица, которые также будут рекламировать потенциальное средство для лечения аутизма, которое президент Трамп назвал «очень важным».

    «Ожидается, что администрация Трампа в понедельник объявит о новых усилиях по изучению того, как один препарат может быть связан с аутизмом, а другой может его лечить, сообщили четыре источника», – пишет Washingtop Post (WP).

    Федеральные органы здравоохранения выразят обеспокоенность по поводу использования беременными женщинами ацетаминофена, активного ингредиента «Тайленола» (парацетамола) и одного из самых широко используемых препаратов в мире, сказано в материале.

    «Чиновники изучают предыдущие исследования, включая августовский обзор, проведенный исследователями Mount Sinai и Гарварда, который предполагает возможную связь между применением «Тайленола» на ранних сроках беременности и повышенным риском развития аутизма у детей. По словам источников, они планируют предостеречь беременных женщин от использования «Тайленола» без серьезных симптомов типа лихорадки», – пишет газета.

    Кроме того, чиновники планируют продвигать малоизвестный препарат «Лейковорин» в качестве потенциального средства для лечения аутизма. Обычно его назначают для противодействия побочным эффектам некоторых лекарств и для лечения дефицита витамина B9.

    Ранние исследования с применением «Лейковорина» у детей с аутизмом показали, по словам некоторых ученых, значительное улучшение их способности говорить и понимать окружающих.

    Результаты исследования «Лейковорина» вызвали резонанс в научном сообществе, возобновив дебаты о причинах аутизма, заболевания, которое некоторые эксперты до недавнего времени считали преимущественно генетическим и, следовательно, в значительной степени неизлечимым.

    Эти усилия были одним из главных приоритетов для президента Дональда Трампа, который давно выражал обеспокоенность ростом заболеваемости аутизмом в США и в 2025 году поручил заместителям найти ответы на эту проблему.

    К инициативе присоединились министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший, комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Марти Макари, директор Национальных институтов здравоохранения Джей Бхаттачарья и другие высокопоставленные чиновники.

    Выступая на церемонии прощания с Чарли Кирком в воскресенье, Трамп анонсировал презентацию нового лечения аутизма, которая, видимо, состоится в рамках  пресс-конференции в Белом доме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роберт Кеннеди-младший в апреле сообщил о планах исследований экотоксинов, которые могут быть связаны с ростом случаев аутизма у детей.

    Группа исследователей из США впервые обнаружила, что генетическая мутация, вызывающая миотоническую дистрофию, связана с риском развития

    расстройства аутистического спектра, пишет Nature Neuroscience.


    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 14:54
    Путин заявил о росте новых стратегических рисков в мире

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

    «Хотел бы начать сегодня с вопроса, который имеет исключительно важное, принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом, без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности. Она, к сожалению, продолжает деградировать», – заявил президент, передает ТАСС.

    В ходе совещания также ожидается обсуждение вопросов миграционной политики, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин планирует сделать ряд важных заявлений по итогам встречи.

    Ранее Песков рассказал о графике Путина на ближайшие недели.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 14:53
    Axios: Нетаньяху планирует запросить у Трампа одобрение аннексии территорий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится получить одобрение президента США Дональда Трампа на аннексию палестинских территорий, сообщили СМИ.

    Как передает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников, «Нетаньяху хочет получить зеленый свет от Трампа, прежде чем приступать к любым аннексиям», пишет РИА «Новости».

    По информации портала, на прошлой неделе Нетаньяху лично встретился с госсекретарем США Марко Рубио в Иерусалиме. Премьер рассказал, что рассматривает разные сценарии по вопросу аннексии и сталкивается с серьезным давлением внутри правящей коалиции, которая требует присоединения 60% Западного берега реки Иордан.

    Однако администрация США не проявляет интереса к такому развитию событий, опасаясь, что это может навредить «Авраамовым соглашениям» между Израилем и арабскими странами. Представители США подчеркнули, что сейчас их приоритет – прекращение войны в Газе, освобождение заложников и согласование дальнейших действий.

    Кроме того, как стало известно порталу Axios от арабских чиновников, Дональд Трамп на ближайшей встрече в Нью-Йорке планирует обсудить с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции «американские принципы мира» для Ближнего Востока. Один из источников сообщил, что Трамп хочет получить обратную связь и поддержку новой инициативы США по прекращению войны, чтобы затем продвигать план дальше.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт пребывает в самой острой и трагичной фазе за всю свою историю.

    Напомним, в воскресенье Государство Палестина признали Канада, Австралия и Британия. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством. Он также заявил, что Государство Палестина не появится к западу от реки Иордан.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 16:44
    Путин заявил о попытках Запада обрести стратегическое превосходство

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что накопленные стратегические вызовы обусловлены политикой Запада, направленной на дестабилизацию существующего баланса сил.

    Как передает ТАСС, Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что деструктивные действия Запада направлены на подрыв глобального паритета. По его словам, странами Запада реализуются военно-технические программы и доктринальные концепции, способствующие дестабилизации стратегической сферы и созданию угроз балансу сил.

    «Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала XXI века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения абсолютного, подавляющего превосходства», – заявил Путин.

    Он отметил, что эти процессы усугубляют международную напряженность и требуют от России дополнительных усилий по обеспечению национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) после 5 февраля следующего года.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры по новому договору о стратегическом наступательном вооружении (СНВ-4) между Россией и США маловероятны без восстановления определенного уровня взаимоотношений и взаимного доверия.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 14:25
    Песков сообщил о предстоящих важных заявлениях Путина на Совбезе

    Песков: Путин собирался сделать важные заявления на оперативном совещании Совбеза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза в середине дня, где ожидаются значимые заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Ожидается, что президент России Владимир Путин выступит с важными заявлениями на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча пройдет после 14.00–14.30 по московскому времени. Песков подчеркнул: «В середине дня, где-то после 14.00–14.30, мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза.

    Это будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, мы ожидаем важное заявление президента Путина». Детали повестки заседания не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание с Совбезом по вопросам отношений с отдельными странами СНГ.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 18:33
    Путин утвердил эксперимент по обороту сырья с драгметаллами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта, направленного на вовлечение в оборот сырья, содержащего драгоценные металлы.

    В проект включены руды, концентраты драгоценных и цветных металлов, а также отходы электроники, в которых содержатся ценные компоненты для добычи драгоценных металлов, передает ТАСС.

    Эксперимент стартует 1 января 2026 года и завершится 31 декабря этого же года.

    Ранее Путин предложил создать платформу БРИКС для драгоценных металлов и алмазов для борьбы с торговыми барьерами, мешающими рынку.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 15:28
    Путин заявил о разрушении контроля над вооружениями между Россией и США

    Путин сообщил о демонтаже системы контроля над вооружениями с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что система контроля над вооружениями между Россией и США фактически была полностью демонтирована, что существенно влияет на международную безопасность.

    Система российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями была разрушена, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, передает РИА «Новости».

    «Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями», – заявил Путин.

    Он также отметил, что Россия всегда исходила и продолжает исходить из приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на принципах равноправия, неделимой безопасности и учета интересов сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля следующего года еще год придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях.

    Переговоры по новому договору СНВ-4 между Россией и США остаются маловероятными без восстановления определенного уровня взаимоотношений и взаимного доверия.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 15:36
    Путин заявил о приоритете дипломатии для поддержания мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о предпочтении политико-дипломатических методов для поддержания международного мира.

    Он подчеркнул, что Россия всегда исходила и исходит из приоритетности именно таких подходов в международных делах, передает ТАСС.

    В ходе совещания с Советом безопасности России глава государства отдельно отметил, что опора идет на принципы равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов всех сторон.

    «Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин прилагает значительные усилия для разрешения ситуации на Украине политико-дипломатическими средствами.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 14:17
    Песков рассказал о графике Путина на ближайшие недели

    Песков: График Путина на ближайшие недели не предусматривает поездок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин приступил к работе в Москве после серии визитов по регионам, ближайшие недели он проведет в столице, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Рабочий график Путина в ближайшие недели не предусматривает поездок, сообщил Песков, передает ТАСС. После серии интенсивных поездок по регионам, президент проведет несколько недель в Москве, занимаясь внутренними делами.

    Песков уточнил, что в понедельник у Путина запланирован ряд внутренних встреч и совещаний. Большинство мероприятий будут носить рабочий характер и не предназначены для освещения в СМИ.

    Напомним, в пятницу Путин посетил Пермь с рабочим визитом. До этого он побывал на федеральной территории Сириус.

    Комментарии (0)
    Европа ускорилась к газовой зависимости от США

    Евросоюз решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Этот шаг станет частью 19-го пакета санкций и, по мнению экспертов, отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа. Подробности

    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов

    Угрозы уничтожения российских боевых самолетов посыпались внезапно из стран Евросоюза. «Налицо чрезмерная и неуместная враждебность», заявляют эксперты. Почему все заявления о «нарушении воздушного пространства» российскими истребителями лживы и бездоказательны – и чего на самом деле хотят добиться столь агрессивной риторикой в ЕС и НАТО? Подробности

    «Дети меня и вправду вытащили»

    «Дети спрашивают, было ли мне страшно. Я отвечаю: «Не представляете, насколько страшно». И показываю им на свои волосы – насколько я поседел». Ветеран СВО Сергей Грызов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что его жена за тысячи километров почувствовала, как он едва не погиб – и как работа детского театрального режиссера сегодня помогает ему в реабилитации от психологических травм. Подробности

    Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб

    Стало известно о появлении одновременно сразу двух инициатив британских разведки и контрразведки, и обе они связаны с Россией. Речь идет об усилении борьбы со шпионажем, с одной стороны, и о появлении новых методов работы с информаторами в России, с другой. Почему и то и другое, скорее всего, обернется провалом британских спецслужб? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

