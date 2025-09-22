Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.12 комментариев
Путин: Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ
Россия считает оправданным попытаться сохранить статус-кво, который сложился благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности.
По словам Путина, «чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво», передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля следующего года продолжать в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).