Запущен набор волонтеров на Всероссийское голосование за объекты благоустройства

Tекст: Валерия Городецкая

Старт был объявлен в четверг на форуме «Есть результат» партии «Единая Россия» в Ростове-на-Дону, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Желающие могут зарегистрироваться на платформе Добро.рф, чтобы стать частью волонтерского корпуса, который помогает жителям выбирать общественные пространства для обновления.

Голосование ежегодно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в реализации которого участвует «Единая Россия» – от сбора предложений до контроля качества работ. За шесть лет работы проекта к волонтерскому движению присоединились более 500 тыс. человек, а только в 2025 году жители воссоединенных регионов отдали свои голоса за проекты благоустройства почти 131 тыс. раз.

«Одна из национальных целей развития страны – комфортная и безопасная среда для жизни. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» – один из неотъемлемых инструментов ее достижения. Важно, чтобы жители сами выбирали, какое место преобразится в их городах», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, проект уже охватил 1 667 муниципальных образований, а всего с 2021 года собрано 68 млн голосов.

Задачи волонтеров – информировать граждан о возможных проектах парков, скверов, набережных и пешеходных зон, помогать голосовать через Госуслуги и отвечать на вопросы. Добровольцы работают на улицах, в торговых центрах, в МФЦ, а также на городских праздниках. В прошлом году при поддержке 170 тыс. волонтеров проголосовали около 60% граждан, а собрано было почти 9,5 млн голосов.

Среди реализованных благодаря голосованию объектов – парк «Энергия спорта» в Рузаевке (более 10 тыс. голосов), инновационный парк «Молодежный» в Губкинском (3 тыс. голосов) и Парк-героев летчиков в Волгограде (24 тыс. голосов). Председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев отметил, что за шесть лет волонтерский корпус вырос с 11 тыс. до сотен тысяч человек, отражая растущий интерес к добровольческому участию и эффективную работу платформы Добро.рф.

В 2026 году голосование впервые охватит не только крупные муниципалитеты, но и населенные пункты с опорной ролью. Присоединиться к волонтерам может любой совершеннолетний гражданин старше 14 лет, специальное образование не требуется – обучение и необходимую экипировку предоставят региональные штабы.